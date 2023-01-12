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Ограничений из-за обнаружения нового штамма "кракен" вводить не планируют - РИА Новости, 12.01.2023
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Распространение коронавируса
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Ограничений из-за обнаружения нового штамма "кракен" вводить не планируют
Ограничений из-за обнаружения нового штамма "кракен" вводить не планируют - РИА Новости, 12.01.2023
Ограничений из-за обнаружения нового штамма "кракен" вводить не планируют
Роспотребнадзор не планирует вводить никакие ограничения в связи с обнаружением нового варианта омикрона "кракен" в России, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:02
2023-01-12T11:16
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не планирует вводить никакие ограничения в связи с обнаружением нового варианта омикрона "кракен" в России, сообщила пресс-служба ведомства."Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма омикрон "кракен" вводить не планируется", - говорится в сообщении.Ранее первый случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" был обнаружен в России.
https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:02 12.01.2023 (обновлено: 11:16 12.01.2023)
 
Ограничений из-за обнаружения нового штамма "кракен" вводить не планируют

Роспотребнадзор не планирует вводить ограничений из-за обнаружения нового штамма "кракен"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не планирует вводить никакие ограничения в связи с обнаружением нового варианта омикрона "кракен" в России, сообщила пресс-служба ведомства.
"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма омикрон "кракен" вводить не планируется", - говорится в сообщении.
Ранее первый случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" был обнаружен в России.
Дезинфекция - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 04:20Распространение коронавируса
"Кракен" приближается". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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