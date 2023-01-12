https://ria.ru/20230112/koronavirus-1844314581.html

Ограничений из-за обнаружения нового штамма "кракен" вводить не планируют

Ограничений из-за обнаружения нового штамма "кракен" вводить не планируют - РИА Новости, 12.01.2023

Ограничений из-за обнаружения нового штамма "кракен" вводить не планируют

Роспотребнадзор не планирует вводить никакие ограничения в связи с обнаружением нового варианта омикрона "кракен" в России, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:02

2023-01-12T11:02

2023-01-12T11:16

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не планирует вводить никакие ограничения в связи с обнаружением нового варианта омикрона "кракен" в России, сообщила пресс-служба ведомства."Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма омикрон "кракен" вводить не планируется", - говорится в сообщении.Ранее первый случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" был обнаружен в России.

https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии