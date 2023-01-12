https://ria.ru/20230112/kraken-1844290445.html
В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен" - РИА Новости, 12.01.2023
В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
В России обнаружили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:06
2023-01-12T09:06
2023-01-12T11:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
пензенская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820505996_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fb80313b87e2a2498f0d568424c1e587.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России обнаружили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Сейчас в России доминирующей остается линия "омикрона" ВА.5.Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов COVID-19 в стране и некоторых государствах ближнего зарубежья."Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется", — добавили в ведомстве. "Кракен" выявили в октябре 2022 года. Это рекомбинант сублиний "омикрона" BA.2. Как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего вирус считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант имеет особую тяжесть заболевания.Пока что "кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к всплескам смертности.
https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html
https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html
пензенская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820505996_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2054340943c35d0d7cfb93c560aceba6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, пензенская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, штамм коронавируса кракен
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Пензенская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Штамм коронавируса Кракен
09:06 12.01.2023 (обновлено: 11:09 12.01.2023)
В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России штамма коронавируса "Кракен"