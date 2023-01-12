https://ria.ru/20230112/kraken-1844290445.html

В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"

В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен" - РИА Новости, 12.01.2023

В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"

В России обнаружили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:06

2023-01-12T09:06

2023-01-12T11:09

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

пензенская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России обнаружили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Сейчас в России доминирующей остается линия "омикрона" ВА.5.Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов COVID-19 в стране и некоторых государствах ближнего зарубежья."Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется", — добавили в ведомстве. "Кракен" выявили в октябре 2022 года. Это рекомбинант сублиний "омикрона" BA.2. Как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего вирус считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант имеет особую тяжесть заболевания.Пока что "кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к всплескам смертности.

https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html

https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html

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Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, пензенская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, штамм коронавируса кракен