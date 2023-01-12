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В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен" - РИА Новости, 12.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230112/kraken-1844290445.html
В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен" - РИА Новости, 12.01.2023
В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
В России обнаружили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:06
2023-01-12T11:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
пензенская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России обнаружили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Сейчас в России доминирующей остается линия "омикрона" ВА.5.Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов COVID-19 в стране и некоторых государствах ближнего зарубежья."Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется", — добавили в ведомстве. "Кракен" выявили в октябре 2022 года. Это рекомбинант сублиний "омикрона" BA.2. Как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего вирус считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант имеет особую тяжесть заболевания.Пока что "кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к всплескам смертности.
https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html
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общество, здоровье - общество, пензенская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, штамм коронавируса кракен
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Пензенская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Штамм коронавируса Кракен
09:06 12.01.2023 (обновлено: 11:09 12.01.2023)
 
В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"

Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России штамма коронавируса "Кракен"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкАнализ
Анализ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России обнаружили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Первый случай заражения вирусом субварианта "омикрона" — XBB.1.5 "кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus", — уточнили в ведомстве.

Сейчас в России доминирующей остается линия "омикрона" ВА.5.
Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов COVID-19 в стране и некоторых государствах ближнего зарубежья.
"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется", — добавили в ведомстве.
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"Кракен" выявили в октябре 2022 года. Это рекомбинант сублиний "омикрона" BA.2. Как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего вирус считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант имеет особую тяжесть заболевания.
Пока что "кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к всплескам смертности.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоПензенская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Штамм коронавируса Кракен
 
 
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