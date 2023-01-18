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Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против штамма "кракен", заявили в ФМБА - РИА Новости, 18.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230118/kraken-1845666406.html
Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против штамма "кракен", заявили в ФМБА
Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против штамма "кракен", заявили в ФМБА - РИА Новости, 18.01.2023
Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против штамма "кракен", заявили в ФМБА
Вакцина от COVID-19 "Конвасэл" будет эффективна и против нового варианта коронавируса "кракен", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:33
2023-01-18T11:33
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр гинцбург
камиль хафизов
коронавирус в россии
штамм коронавируса кракен
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вакцина от COVID-19 "Конвасэл" будет эффективна и против нового варианта коронавируса "кракен", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. "Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против нового штамма, так как мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения "Конвасэл" - рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям", - говорится в сообщении. Эффективность вакцины "Конвасэл" была доказана для первых вариантов штамма "омикрон" в плацебо-контролируемых исследованиях, уточнили в пресс-службе. На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом омикрон-штамма "кракен" обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить какие-либо ограничения. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что центр Гамалеи начал работу над вакциной против коронавируса, которая будет давать защиту против новых штаммов, в том числе от "кракена".
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, камиль хафизов, коронавирус в россии, штамм коронавируса кракен
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Александр Гинцбург, Камиль Хафизов, Коронавирус в России, Штамм коронавируса Кракен
11:33 18.01.2023
 
Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против штамма "кракен", заявили в ФМБА

ФМБА: "Конвасэл" будет эффективен против нового штамма коронавируса "кракен"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл"
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вакцина от COVID-19 "Конвасэл" будет эффективна и против нового варианта коронавируса "кракен", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
"Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против нового штамма, так как мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения "Конвасэл" - рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям", - говорится в сообщении.
Коронавирус Кракен - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 20:17Распространение коронавируса
"Кракен": особенности нового штамма коронавируса, отличия от "омикрона"
Эффективность вакцины "Конвасэл" была доказана для первых вариантов штамма "омикрон" в плацебо-контролируемых исследованиях, уточнили в пресс-службе.
На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом омикрон-штамма "кракен" обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить какие-либо ограничения. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что центр Гамалеи начал работу над вакциной против коронавируса, которая будет давать защиту против новых штаммов, в том числе от "кракена".
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 06:27Распространение коронавируса
В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "кракена"
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургКамиль ХафизовКоронавирус в РоссииШтамм коронавируса Кракен
 
 
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