Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против штамма "кракен", заявили в ФМБА
ФМБА: "Конвасэл" будет эффективен против нового штамма коронавируса "кракен"
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл"
Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл". Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вакцина от COVID-19 "Конвасэл" будет эффективна и против нового варианта коронавируса "кракен", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
"Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против нового штамма, так как мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения "Конвасэл" - рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям", - говорится в сообщении.
Эффективность вакцины "Конвасэл" была доказана для первых вариантов штамма "омикрон" в плацебо-контролируемых исследованиях, уточнили в пресс-службе.
На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом омикрон-штамма "кракен" обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить какие-либо ограничения. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что центр Гамалеи начал работу над вакциной против коронавируса, которая будет давать защиту против новых штаммов, в том числе от "кракена".