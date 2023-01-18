https://ria.ru/20230118/kraken-1845666406.html

Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против штамма "кракен", заявили в ФМБА

Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против штамма "кракен", заявили в ФМБА - РИА Новости, 18.01.2023

Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против штамма "кракен", заявили в ФМБА

Вакцина от COVID-19 "Конвасэл" будет эффективна и против нового варианта коронавируса "кракен", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:33

2023-01-18T11:33

2023-01-18T11:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

александр гинцбург

камиль хафизов

коронавирус в россии

штамм коронавируса кракен

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вакцина от COVID-19 "Конвасэл" будет эффективна и против нового варианта коронавируса "кракен", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. "Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против нового штамма, так как мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения "Конвасэл" - рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям", - говорится в сообщении. Эффективность вакцины "Конвасэл" была доказана для первых вариантов штамма "омикрон" в плацебо-контролируемых исследованиях, уточнили в пресс-службе. На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом омикрон-штамма "кракен" обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить какие-либо ограничения. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что центр Гамалеи начал работу над вакциной против коронавируса, которая будет давать защиту против новых штаммов, в том числе от "кракена".

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

https://ria.ru/20230113/covid-1844527938.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, александр гинцбург, камиль хафизов, коронавирус в россии, штамм коронавируса кракен