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Дед Мороз, вампир и печать Мономаха: что нашли на раскопках в минувшем году - РИА Новости, 01.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230101/arkheologiya-1842488137.html
Дед Мороз, вампир и печать Мономаха: что нашли на раскопках в минувшем году
Дед Мороз, вампир и печать Мономаха: что нашли на раскопках в минувшем году - РИА Новости, 01.01.2023
Дед Мороз, вампир и печать Мономаха: что нашли на раскопках в минувшем году
Гробница святого Николая, печать Владимира Мономаха, отлитые в бронзе божества, шедевры античных художников — ушедший год принес немало ярких археологических... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T08:00
2023-01-01T08:09
наука
дед мороз
санта-клаус
турция
египет
польша
российская академия наук
археология
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Николай Гурьянов. Гробница святого Николая, печать Владимира Мономаха, отлитые в бронзе божества, шедевры античных художников — ушедший год принес немало ярких археологических открытий. О самых интересных находках ученых — в материале РИА Новости.Необычный "вампир"С подачи Брэма Стокера вампиров в фильмах и книгах изображают худыми и бледными аристократами. Ничего общего с фольклорными упырями: те, согласно народным представлениям, были румяные и упитанные, а происхождение имели низкое.Способность восставать из мертвых приписывали людям, которые вели общественно порицаемый образ жизни. Либо умершим "нехорошей" смертью, например насильственной, или от непонятной болезни.Обнаруженная в Польше могила вызвала много вопросов у фольклористов и археологов. Напротив горла молодой женщины, жившей в XVII веке, поместили серп, а на ногу прикрепили замок — на случай если усопшая решит воскреснуть. Похожие захоронения уже встречались ученым. Однако странным показалось то, что у покойницы, судя по дорогому погребальному одеянию, был высокий социальный статус. По какой причине современники подозревали, что женщина может превратиться в вампира, неизвестно. Не исключено, что таким необычным способом ее предали земле во время какого-то бедствия, например эпидемии.Загадочный сюжет из ТурцииБарельеф возрастом 11 тысяч лет с эффектной сценой обнаружили турецкие археологи на раскопках неолитического памятника Сайбурч — в 32 километрах от сирийской границы. Вырезанное в скале изображение размером 0,7-0,9 метра в высоту и 3,7 метра в длину разбивается на два сюжета. Причем неясно, есть ли между ними связь. Слева — бык, перед которым стоит человек на полусогнутых ногах. На одной руке у него шесть пальцев, в другой он держит то ли погремушку, то ли змею.Вторая часть "диптиха" более драматична: мужчина, к которому с двух сторон подходят оскалившиеся леопарды, сжимает в руке свои гениталии. Голова человека повреждена, но какие-то черты сохранились: круглое лицо, большие уши, выпученные глаза, полные губы. На шее — то ли ожерелье, то ли платок. Остается только догадываться, о чем хотел рассказать древний скульптор.Специалисты отмечают, что этот артефакт — самый древний "повествовательный" барельеф из известных.Гробница Николая ЧудотворцаЕще одна громкая находка из Турции: местные археологи утверждают, что обнаружили место захоронения святого Николая. Архиепископ Мир Ликийских, живший в III-IV веках, — один из самых почитаемых христианских святых. Именно он послужил прообразом для Санта-Клауса и в какой-то мере — для Деда Мороза.В VI веке над могилой Чудотворца построили базилику, а в начале IX — церковь Святого Николая, которая сохранилась до сих пор и остается главной туристической достопримечательностью города Демре (ранее — Миры). Считается, что до 1087-го там хранились мощи святого, которые затем похитили и вывезли в итальянские города Бари и Венецию. Правда, теперь турецкая сторона утверждает, что в Европе якобы оказались останки другого священника. Именно в подземельях этого храма и нашли "новую" гробницу.К исследованию самого захоронения археологи еще не приступили: сперва собираются тщательно изучить мозаику у входа в гробницу.Владимир Мономах под КалининградомНа раскопках средневекового поселения Привольное-1 на Калининградском полуострове обнаружили свинцовую актовую вислую печать великого князя киевского Владимира Мономаха."За весь период археологического исследования ареала расселения древних пруссов это первая находка такого рода, подтверждающая былое значение и перспективность дальнейшего масштабного и всестороннего изучения селища Привольное-1 и его окрестностей", — подчеркивают в Институте археологии РАН.На лицевой стороне печати — погрудное изображение святого Василия Кесарийского, небесного покровителя Владимира Мономаха. На оборотной — надпись "Господи помоги рабу твоему Василию".Несколько лет назад там же нашли печать внука Мономаха — новгородского и псковского святого князя Всеволода Мстиславовича.Неукрепленное городище в те годы населяли пруссы — балтская народность, давшая историческое название территории. Другие археологические открытия в Привольном-1 служат подтверждением активных экономических связей региона с Древней Русью."Самая значительная находка за 50 лет"Во время раскопок в Сан-Кашано-деи-Баньи — недалеко от итальянской Сиены — обнаружили "исключительную" коллекцию бронзовых статуй возрастом 2300 лет. Скульпторы отлили в металле богов и богинь, императоров и эфебов (мальчиков-подростков), благородных матрон с детьми.По словам экспертов, это самая значительная находка такого рода за последние полвека. Скульптуры превосходно сохранились из-за уникальных условий здешней почвы, созданных благодаря горячим источникам.Еще этруски обустроили здесь целую сеть бань, которая с приходом римлян активно развивалась. Ее посещали правители империи, в том числе Октавиан Август. В источники бросали деньги — и теперь археологи обнаружили тысячи монет с этрусскими и латинскими надписями.По словам ученых, на примере этого археологического памятника можно проследить переход от этрусской культуры к римской. Загадочная древняя цивилизация, чей язык до сих пор не расшифровали, оказала значительное влияние на латинян. Считается, что именно этруски придумали гладиаторские бои и гонки на колесницах, а также изобрели многие строительные технологии.Бани в V веке закрыли, но не уничтожили. И теперь ученые "распечатали" древнее хранилище произведений искусства. Сейчас в Сан-Кашано-деи-Баньи также располагается популярный курорт.Портреты мумийАнтичное изобразительное искусство известно главным образом по скульптурам и мозаикам. Живопись почти не сохранилась, хотя известно, что она была прекрасно развита. Немногие примеры дошли до нас на фресках Помпеев и Геркуланума.Еще один источник наших знаний о возможностях античных живописцев — фаюмские погребальные портреты, найденные в Египте в конце XIX — начале XX века. С тех пор подобных открытий не было — вплоть до 2022-го, когда в деревне Гарза (в 120 километрах от Каира) обнаружили два целых портрета и еще несколько фрагментов.Картины выполняли ту же функцию, что и погребальная маска на мумии: традиция в Египте того времени видоизменилась под римским влиянием.Среди других археологических находок, сделанных в 2022-м, можно отметить: мумии с татуировками; туннель, якобы ведущий к гробнице Клеопатры; свидетельства самого раннего в истории человечества хирургического вмешательства и древнейшую в мире косметику, сохранившуюся до наших дней.
https://ria.ru/20220918/vampiry-1817407743.html
https://ria.ru/20220915/khirurgi-1816522975.html
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дед мороз, санта-клаус, турция, египет, польша, российская академия наук, археология, археологи, институт археологии ран
Наука, Дед Мороз, Санта-Клаус, Турция, Египет, Польша, Российская академия наук, Археология, археологи, Институт археологии РАН
08:00 01.01.2023 (обновлено: 08:09 01.01.2023)
 

Дед Мороз, вампир и печать Мономаха: что нашли на раскопках в минувшем году

CC BY 4.0 / Cambridge University Press / Мужская фигура в горельефе
Мужская фигура в горельефе - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
CC BY 4.0 / Cambridge University Press /
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Николай Гурьянов. Гробница святого Николая, печать Владимира Мономаха, отлитые в бронзе божества, шедевры античных художников — ушедший год принес немало ярких археологических открытий. О самых интересных находках ученых — в материале РИА Новости.

Необычный "вампир"

С подачи Брэма Стокера вампиров в фильмах и книгах изображают худыми и бледными аристократами. Ничего общего с фольклорными упырями: те, согласно народным представлениям, были румяные и упитанные, а происхождение имели низкое.
Способность восставать из мертвых приписывали людям, которые вели общественно порицаемый образ жизни. Либо умершим "нехорошей" смертью, например насильственной, или от непонятной болезни.
Обнаруженная в Польше могила вызвала много вопросов у фольклористов и археологов. Напротив горла молодой женщины, жившей в XVII веке, поместили серп, а на ногу прикрепили замок — на случай если усопшая решит воскреснуть.
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Атипичный "вампир". Женщина с серпом поставила ученых в тупик
Похожие захоронения уже встречались ученым. Однако странным показалось то, что у покойницы, судя по дорогому погребальному одеянию, был высокий социальный статус.
По какой причине современники подозревали, что женщина может превратиться в вампира, неизвестно. Не исключено, что таким необычным способом ее предали земле во время какого-то бедствия, например эпидемии.

Загадочный сюжет из Турции

Барельеф возрастом 11 тысяч лет с эффектной сценой обнаружили турецкие археологи на раскопках неолитического памятника Сайбурч — в 32 километрах от сирийской границы. Вырезанное в скале изображение размером 0,7-0,9 метра в высоту и 3,7 метра в длину разбивается на два сюжета. Причем неясно, есть ли между ними связь. Слева — бык, перед которым стоит человек на полусогнутых ногах. На одной руке у него шесть пальцев, в другой он держит то ли погремушку, то ли змею.
CC BY 4.0 / Cambridge University Press / Мужская фигура в горельефе
Мужская фигура в горельефе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
CC BY 4.0 / Cambridge University Press /
Мужская фигура в горельефе
Вторая часть "диптиха" более драматична: мужчина, к которому с двух сторон подходят оскалившиеся леопарды, сжимает в руке свои гениталии. Голова человека повреждена, но какие-то черты сохранились: круглое лицо, большие уши, выпученные глаза, полные губы. На шее — то ли ожерелье, то ли платок. Остается только догадываться, о чем хотел рассказать древний скульптор.
Специалисты отмечают, что этот артефакт — самый древний "повествовательный" барельеф из известных.

Гробница Николая Чудотворца

Еще одна громкая находка из Турции: местные археологи утверждают, что обнаружили место захоронения святого Николая. Архиепископ Мир Ликийских, живший в III-IV веках, — один из самых почитаемых христианских святых. Именно он послужил прообразом для Санта-Клауса и в какой-то мере — для Деда Мороза.
В VI веке над могилой Чудотворца построили базилику, а в начале IX — церковь Святого Николая, которая сохранилась до сих пор и остается главной туристической достопримечательностью города Демре (ранее — Миры). Считается, что до 1087-го там хранились мощи святого, которые затем похитили и вывезли в итальянские города Бари и Венецию. Правда, теперь турецкая сторона утверждает, что в Европе якобы оказались останки другого священника. Именно в подземельях этого храма и нашли "новую" гробницу.
К исследованию самого захоронения археологи еще не приступили: сперва собираются тщательно изучить мозаику у входа в гробницу.

Владимир Мономах под Калининградом

На раскопках средневекового поселения Привольное-1 на Калининградском полуострове обнаружили свинцовую актовую вислую печать великого князя киевского Владимира Мономаха.
"За весь период археологического исследования ареала расселения древних пруссов это первая находка такого рода, подтверждающая былое значение и перспективность дальнейшего масштабного и всестороннего изучения селища Привольное-1 и его окрестностей", — подчеркивают в Институте археологии РАН.
© Фото : институт археологии РАНВислая актовая печать великого князя киевского Владимира Мономаха
Вислая актовая печать великого князя киевского Владимира Мономаха - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : институт археологии РАН
Вислая актовая печать великого князя киевского Владимира Мономаха
На лицевой стороне печати — погрудное изображение святого Василия Кесарийского, небесного покровителя Владимира Мономаха. На оборотной — надпись "Господи помоги рабу твоему Василию".
Несколько лет назад там же нашли печать внука Мономаха — новгородского и псковского святого князя Всеволода Мстиславовича.
Неукрепленное городище в те годы населяли пруссы — балтская народность, давшая историческое название территории. Другие археологические открытия в Привольном-1 служат подтверждением активных экономических связей региона с Древней Русью.

"Самая значительная находка за 50 лет"

Во время раскопок в Сан-Кашано-деи-Баньи — недалеко от итальянской Сиены — обнаружили "исключительную" коллекцию бронзовых статуй возрастом 2300 лет. Скульпторы отлили в металле богов и богинь, императоров и эфебов (мальчиков-подростков), благородных матрон с детьми.
По словам экспертов, это самая значительная находка такого рода за последние полвека. Скульптуры превосходно сохранились из-за уникальных условий здешней почвы, созданных благодаря горячим источникам.
Еще этруски обустроили здесь целую сеть бань, которая с приходом римлян активно развивалась. Ее посещали правители империи, в том числе Октавиан Август. В источники бросали деньги — и теперь археологи обнаружили тысячи монет с этрусскими и латинскими надписями.
© Фото : Universita per Stranieri di Siena

Статуи, найденные в результате раскопок в святилище Баньо-Гранде в Сан-Кашано-деи-Баньи

Статуи найденные в результате раскопок в святилище Баньо-Гранде в Сан-Кашано-деи-Баньи
1 из 2

Статуи, найденные в результате раскопок в святилище Баньо-Гранде в Сан-Кашано-деи-Баньи

© Фото : Universita per Stranieri di Siena
© Фото : Universita per Stranieri di Siena

Статуи, найденные в результате раскопок в святилище Баньо-Гранде в Сан-Кашано-деи-Баньи

Статуи найденные в результате раскопок в святилище Баньо-Гранде в Сан-Кашано-деи-Баньи
2 из 2

Статуи, найденные в результате раскопок в святилище Баньо-Гранде в Сан-Кашано-деи-Баньи

© Фото : Universita per Stranieri di Siena
1 из 2

Статуи, найденные в результате раскопок в святилище Баньо-Гранде в Сан-Кашано-деи-Баньи

© Фото : Universita per Stranieri di Siena
2 из 2

Статуи, найденные в результате раскопок в святилище Баньо-Гранде в Сан-Кашано-деи-Баньи

© Фото : Universita per Stranieri di Siena
По словам ученых, на примере этого археологического памятника можно проследить переход от этрусской культуры к римской. Загадочная древняя цивилизация, чей язык до сих пор не расшифровали, оказала значительное влияние на латинян. Считается, что именно этруски придумали гладиаторские бои и гонки на колесницах, а также изобрели многие строительные технологии.
Бани в V веке закрыли, но не уничтожили. И теперь ученые "распечатали" древнее хранилище произведений искусства. Сейчас в Сан-Кашано-деи-Баньи также располагается популярный курорт.

Портреты мумий

Античное изобразительное искусство известно главным образом по скульптурам и мозаикам. Живопись почти не сохранилась, хотя известно, что она была прекрасно развита. Немногие примеры дошли до нас на фресках Помпеев и Геркуланума.
Еще один источник наших знаний о возможностях античных живописцев — фаюмские погребальные портреты, найденные в Египте в конце XIX — начале XX века. С тех пор подобных открытий не было — вплоть до 2022-го, когда в деревне Гарза (в 120 километрах от Каира) обнаружили два целых портрета и еще несколько фрагментов.
© Фото : Egypt's Ministry of Tourism and AntiquitiesФрагменты портретов, наденных при раскопках в окрестностях Каира
Фрагменты портретов, наденных при раскопках в окрестностях Каира - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities
Фрагменты портретов, наденных при раскопках в окрестностях Каира
Картины выполняли ту же функцию, что и погребальная маска на мумии: традиция в Египте того времени видоизменилась под римским влиянием.
Среди других археологических находок, сделанных в 2022-м, можно отметить: мумии с татуировками; туннель, якобы ведущий к гробнице Клеопатры; свидетельства самого раннего в истории человечества хирургического вмешательства и древнейшую в мире косметику, сохранившуюся до наших дней.
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НаукаДед МорозСанта-КлаусТурцияЕгипетПольшаРоссийская академия наукАрхеологияархеологиИнститут археологии РАН
 
 
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