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В Египте нашли мумии с татуировками - РИА Новости, 14.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221114/mumiya-1831444509.html
В Египте нашли мумии с татуировками
В Египте нашли мумии с татуировками - РИА Новости, 14.11.2022
В Египте нашли мумии с татуировками
На месте, где с 1550 по 1070 год до нашей эры располагался город Дейр-эль-Медина в Древнем Египте, нашли две мумии с татуировками, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:40
2022-11-14T18:40
культура
новости культуры
археология
египет
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На месте, где с 1550 по 1070 год до нашей эры располагался город Дейр-эль-Медина в Древнем Египте, нашли две мумии с татуировками, сообщает Daily Mail. Останки принадлежат женщинам, умершим в возрасте от от 25 до 34 лет. Изображения на их телах были нанесены на пояснице.Археологи считают, что татуировки могли быть сделаны во время беременности, чтобы защитить мать и ребенка. Рисунки связаны с божеством Бес, покровителем домашнего очага и будущих матерей. Также есть тату, представляющее собой изображение чаши. Оно означает послеродовой ритуал. Нашли исследователи на теле покойных и рисунок ока Гора, символизирующий защиту и здоровье. Вместе с мумиями были обнаружены несколько статуэток. На них также есть аналогичные знаки и в тех же местах, что и на телах покойных. По мнению ученых, все это только подтверждает, что татуировки наносились в качестве оберегов.
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новости культуры, археология, египет
Культура, Новости культуры, Археология, Египет
18:40 14.11.2022
 
В Египте нашли мумии с татуировками

В Египте нашли мумии женщин с татуировками — оберегами

© University of Missouri-St. Louis, The Journal of Egyptian Archaeology (2022)/Anne AustinМумии с татуировками на теле нашли в Египте
Мумии с татуировками на теле нашли в Египте
© University of Missouri-St. Louis, The Journal of Egyptian Archaeology (2022)/Anne Austin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На месте, где с 1550 по 1070 год до нашей эры располагался город Дейр-эль-Медина в Древнем Египте, нашли две мумии с татуировками, сообщает Daily Mail.
Останки принадлежат женщинам, умершим в возрасте от от 25 до 34 лет. Изображения на их телах были нанесены на пояснице.
Археологи считают, что татуировки могли быть сделаны во время беременности, чтобы защитить мать и ребенка. Рисунки связаны с божеством Бес, покровителем домашнего очага и будущих матерей. Также есть тату, представляющее собой изображение чаши. Оно означает послеродовой ритуал. Нашли исследователи на теле покойных и рисунок ока Гора, символизирующий защиту и здоровье.
Вместе с мумиями были обнаружены несколько статуэток. На них также есть аналогичные знаки и в тех же местах, что и на телах покойных. По мнению ученых, все это только подтверждает, что татуировки наносились в качестве оберегов.
Реконструкция внешности мумии беременной женщины - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 19:01Культура
Ученые реконструировали облик беременной египтянки по ее мумии
 
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