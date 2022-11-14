https://ria.ru/20221114/mumiya-1831444509.html
В Египте нашли мумии с татуировками
В Египте нашли мумии с татуировками - РИА Новости, 14.11.2022
В Египте нашли мумии с татуировками
На месте, где с 1550 по 1070 год до нашей эры располагался город Дейр-эль-Медина в Древнем Египте, нашли две мумии с татуировками, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:40
2022-11-14T18:40
2022-11-14T18:40
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На месте, где с 1550 по 1070 год до нашей эры располагался город Дейр-эль-Медина в Древнем Египте, нашли две мумии с татуировками, сообщает Daily Mail. Останки принадлежат женщинам, умершим в возрасте от от 25 до 34 лет. Изображения на их телах были нанесены на пояснице.Археологи считают, что татуировки могли быть сделаны во время беременности, чтобы защитить мать и ребенка. Рисунки связаны с божеством Бес, покровителем домашнего очага и будущих матерей. Также есть тату, представляющее собой изображение чаши. Оно означает послеродовой ритуал. Нашли исследователи на теле покойных и рисунок ока Гора, символизирующий защиту и здоровье. Вместе с мумиями были обнаружены несколько статуэток. На них также есть аналогичные знаки и в тех же местах, что и на телах покойных. По мнению ученых, все это только подтверждает, что татуировки наносились в качестве оберегов.
https://ria.ru/20221110/mumiya-1830594722.html
египет
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, египет
Культура, Новости культуры, Археология, Египет
В Египте нашли мумии с татуировками
В Египте нашли мумии женщин с татуировками — оберегами
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
На месте, где с 1550 по 1070 год до нашей эры располагался город Дейр-эль-Медина в Древнем Египте, нашли две мумии с татуировками, сообщае
т Daily Mail.
Останки принадлежат женщинам, умершим в возрасте от от 25 до 34 лет. Изображения на их телах были нанесены на пояснице.
Археологи считают, что татуировки могли быть сделаны во время беременности, чтобы защитить мать и ребенка. Рисунки связаны с божеством Бес, покровителем домашнего очага и будущих матерей. Также есть тату, представляющее собой изображение чаши. Оно означает послеродовой ритуал. Нашли исследователи на теле покойных и рисунок ока Гора, символизирующий защиту и здоровье.
Вместе с мумиями были обнаружены несколько статуэток. На них также есть аналогичные знаки и в тех же местах, что и на телах покойных. По мнению ученых, все это только подтверждает, что татуировки наносились в качестве оберегов.