https://ria.ru/20220914/kosmetika-1816720686.html
Китайские ученые обнаружили древнейшую в мире косметику
Китайские ученые обнаружили древнейшую в мире косметику - РИА Новости, 14.09.2022
Китайские ученые обнаружили древнейшую в мире косметику
Китайские ученые обнаружили древнейшую из сохранившейся до наших дней косметику. Это свинцовые белила, которыми поднебесные чаровницы пудрились еще в VIII веке... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:16
2022-09-14T14:16
2022-09-14T14:18
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МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые обнаружили древнейшую из сохранившейся до наших дней косметику. Это свинцовые белила, которыми поднебесные чаровницы пудрились еще в VIII веке до н.э.Находка сделана при раскопках в провинции Шэньси на северо-западе КНР. Китайские свинцовые белила на несколько веков старше аналогичной косметики, обнаруженной в Греции.Ученые расходятся во мнениях, как в Китае были изобретены косметические средства. Одни считают, что соответствующие технологии были завезены в Поднебесную из Греции или Египта. Другие настаивают, что китайцы дошли до производства свинцовых белил своим умом. Выяснилось: древнегреческая и древнекитайская технологии производства белил сильно отличались.Несмотря на все разногласия, исследователи едины в одном: стремление к красоте и "косметическая революция" заметно подстегнули развитие химии в древности.
https://ria.ru/20211129/zavarka-1761224225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, история, археологи, археология
Россия-Китай: Главное, Китай, история, археологи, Археология