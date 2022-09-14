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Китайские ученые обнаружили древнейшую в мире косметику - РИА Новости, 14.09.2022
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https://ria.ru/20220914/kosmetika-1816720686.html
Китайские ученые обнаружили древнейшую в мире косметику
Китайские ученые обнаружили древнейшую в мире косметику - РИА Новости, 14.09.2022
Китайские ученые обнаружили древнейшую в мире косметику
Китайские ученые обнаружили древнейшую из сохранившейся до наших дней косметику. Это свинцовые белила, которыми поднебесные чаровницы пудрились еще в VIII веке... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:16
2022-09-14T14:18
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китай
история
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МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые обнаружили древнейшую из сохранившейся до наших дней косметику. Это свинцовые белила, которыми поднебесные чаровницы пудрились еще в VIII веке до н.э.Находка сделана при раскопках в провинции Шэньси на северо-западе КНР. Китайские свинцовые белила на несколько веков старше аналогичной косметики, обнаруженной в Греции.Ученые расходятся во мнениях, как в Китае были изобретены косметические средства. Одни считают, что соответствующие технологии были завезены в Поднебесную из Греции или Египта. Другие настаивают, что китайцы дошли до производства свинцовых белил своим умом. Выяснилось: древнегреческая и древнекитайская технологии производства белил сильно отличались.Несмотря на все разногласия, исследователи едины в одном: стремление к красоте и "косметическая революция" заметно подстегнули развитие химии в древности.
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китай, история, археологи, археология
Россия-Китай: Главное, Китай, история, археологи, Археология
14:16 14.09.2022 (обновлено: 14:18 14.09.2022)
 

Китайские ученые обнаружили древнейшую в мире косметику

© AP Photo / Ng Han GuanАктеры Пекинской оперы с традиционной китайской косметикой
Актеры Пекинской оперы с традиционной китайской косметикой - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Актеры Пекинской оперы с традиционной китайской косметикой. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые обнаружили древнейшую из сохранившейся до наших дней косметику. Это свинцовые белила, которыми поднебесные чаровницы пудрились еще в VIII веке до н.э.
Находка сделана при раскопках в провинции Шэньси на северо-западе КНР. Китайские свинцовые белила на несколько веков старше аналогичной косметики, обнаруженной в Греции.
Ученые расходятся во мнениях, как в Китае были изобретены косметические средства. Одни считают, что соответствующие технологии были завезены в Поднебесную из Греции или Египта. Другие настаивают, что китайцы дошли до производства свинцовых белил своим умом. Выяснилось: древнегреческая и древнекитайская технологии производства белил сильно отличались.
Несмотря на все разногласия, исследователи едины в одном: стремление к красоте и "косметическая революция" заметно подстегнули развитие химии в древности.

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