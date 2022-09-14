https://ria.ru/20220914/kosmetika-1816720686.html

Китайские ученые обнаружили древнейшую в мире косметику

Китайские ученые обнаружили древнейшую в мире косметику - РИА Новости, 14.09.2022

Китайские ученые обнаружили древнейшую в мире косметику

Китайские ученые обнаружили древнейшую из сохранившейся до наших дней косметику. Это свинцовые белила, которыми поднебесные чаровницы пудрились еще в VIII веке... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:16

2022-09-14T14:16

2022-09-14T14:18

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МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые обнаружили древнейшую из сохранившейся до наших дней косметику. Это свинцовые белила, которыми поднебесные чаровницы пудрились еще в VIII веке до н.э.Находка сделана при раскопках в провинции Шэньси на северо-западе КНР. Китайские свинцовые белила на несколько веков старше аналогичной косметики, обнаруженной в Греции.Ученые расходятся во мнениях, как в Китае были изобретены косметические средства. Одни считают, что соответствующие технологии были завезены в Поднебесную из Греции или Египта. Другие настаивают, что китайцы дошли до производства свинцовых белил своим умом. Выяснилось: древнегреческая и древнекитайская технологии производства белил сильно отличались.Несмотря на все разногласия, исследователи едины в одном: стремление к красоте и "косметическая революция" заметно подстегнули развитие химии в древности.

https://ria.ru/20211129/zavarka-1761224225.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, история, археологи, археология