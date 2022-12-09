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Впервые за 115 лет археологи нашли портреты мумий - РИА Новости, 09.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221209/mumiya-1837558403.html
Впервые за 115 лет археологи нашли портреты мумий
Впервые за 115 лет археологи нашли портреты мумий - РИА Новости, 09.12.2022
Впервые за 115 лет археологи нашли портреты мумий
В деревне Гарза, расположенной в 75 милях (приблизительно 120701 метров) от Каира, нашли два целых портрета мумий и еще несколько фрагментов таких рисунков,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:27
2022-12-09T19:27
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египет
мумии
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В деревне Гарза, расположенной в 75 милях (приблизительно 120701 метров) от Каира, нашли два целых портрета мумий и еще несколько фрагментов таких рисунков, сообщает Artnet. Это не первая подобная находка. Но достаточно редкая. Ее сделали впервые за 115 лет: в 1910 — 1911 английский археолог Флиндерс Питри обнаружил 146 изображений. Портеры мумий также известны как Фаюмские — большое их количество было в Фаюмском оазисе. Эти красочные изображения богатых усопших относятся к числу наиболее детализированных древних полотен, известных в наши дни.Многие ранее обнаруженные портреты попали к коллекционеру Теодору Графу. Сейчас находки останутся в Египте для дальнейшего изучения. Команда исследователей в ходе экспедиции также обнаружила мумии, папирусы, глиняную посуду и саркофаги в антропоморфном египетском стиле и греческом — с остроконечной крышей. Все они относятся ко времени основания Гарзы в период Птолемеев (305–30 годы до нашей эры) и римской эпохе (30 годы до нашей эры – 390 год нашей эры).
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новости культуры, археология, египет, мумии
Культура, Новости культуры, Археология, Египет, мумии
19:27 09.12.2022
 
Впервые за 115 лет археологи нашли портреты мумий

Археологи обнаружили портреты мумий впервые за 115 лет после находки Флиндерса Питри

© Фото : Egypt's Ministry of Tourism and AntiquitiesФрагменты портретов, наденных при раскопках в окрестностях Каира
Фрагменты портретов, наденных при раскопках в окрестностях Каира - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В деревне Гарза, расположенной в 75 милях (приблизительно 120701 метров) от Каира, нашли два целых портрета мумий и еще несколько фрагментов таких рисунков, сообщает Artnet.
Это не первая подобная находка. Но достаточно редкая. Ее сделали впервые за 115 лет: в 1910 — 1911 английский археолог Флиндерс Питри обнаружил 146 изображений.
Портеры мумий также известны как Фаюмские — большое их количество было в Фаюмском оазисе. Эти красочные изображения богатых усопших относятся к числу наиболее детализированных древних полотен, известных в наши дни.
Многие ранее обнаруженные портреты попали к коллекционеру Теодору Графу. Сейчас находки останутся в Египте для дальнейшего изучения.
Команда исследователей в ходе экспедиции также обнаружила мумии, папирусы, глиняную посуду и саркофаги в антропоморфном египетском стиле и греческом — с остроконечной крышей. Все они относятся ко времени основания Гарзы в период Птолемеев (305–30 годы до нашей эры) и римской эпохе (30 годы до нашей эры – 390 год нашей эры).
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КультураНовости культурыАрхеологияЕгипетмумии
 
 
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