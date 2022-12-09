https://ria.ru/20221209/mumiya-1837558403.html
Впервые за 115 лет археологи нашли портреты мумий
Впервые за 115 лет археологи нашли портреты мумий - РИА Новости, 09.12.2022
Впервые за 115 лет археологи нашли портреты мумий
В деревне Гарза, расположенной в 75 милях (приблизительно 120701 метров) от Каира, нашли два целых портрета мумий и еще несколько фрагментов таких рисунков,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:27
2022-12-09T19:27
2022-12-09T19:27
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В деревне Гарза, расположенной в 75 милях (приблизительно 120701 метров) от Каира, нашли два целых портрета мумий и еще несколько фрагментов таких рисунков, сообщает Artnet. Это не первая подобная находка. Но достаточно редкая. Ее сделали впервые за 115 лет: в 1910 — 1911 английский археолог Флиндерс Питри обнаружил 146 изображений. Портеры мумий также известны как Фаюмские — большое их количество было в Фаюмском оазисе. Эти красочные изображения богатых усопших относятся к числу наиболее детализированных древних полотен, известных в наши дни.Многие ранее обнаруженные портреты попали к коллекционеру Теодору Графу. Сейчас находки останутся в Египте для дальнейшего изучения. Команда исследователей в ходе экспедиции также обнаружила мумии, папирусы, глиняную посуду и саркофаги в антропоморфном египетском стиле и греческом — с остроконечной крышей. Все они относятся ко времени основания Гарзы в период Птолемеев (305–30 годы до нашей эры) и римской эпохе (30 годы до нашей эры – 390 год нашей эры).
https://ria.ru/20221110/mumiya-1830594722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, археология, египет, мумии
Культура, Новости культуры, Археология, Египет, мумии
Впервые за 115 лет археологи нашли портреты мумий
Археологи обнаружили портреты мумий впервые за 115 лет после находки Флиндерса Питри
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
В деревне Гарза, расположенной в 75 милях (приблизительно 120701 метров) от Каира, нашли два целых портрета мумий и еще несколько фрагментов таких рисунков, сообщает
Artnet.
Это не первая подобная находка. Но достаточно редкая. Ее сделали впервые за 115 лет: в 1910 — 1911 английский археолог Флиндерс Питри обнаружил 146 изображений.
Портеры мумий также известны как Фаюмские — большое их количество было в Фаюмском оазисе. Эти красочные изображения богатых усопших относятся к числу наиболее детализированных древних полотен, известных в наши дни.
Многие ранее обнаруженные портреты попали к коллекционеру Теодору Графу. Сейчас находки останутся в Египте для дальнейшего изучения.
Команда исследователей в ходе экспедиции также обнаружила мумии, папирусы, глиняную посуду и саркофаги в антропоморфном египетском стиле и греческом — с остроконечной крышей. Все они относятся ко времени основания Гарзы в период Птолемеев (305–30 годы до нашей эры) и римской эпохе (30 годы до нашей эры – 390 год нашей эры).