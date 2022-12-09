https://ria.ru/20221209/mumiya-1837558403.html

Впервые за 115 лет археологи нашли портреты мумий

Впервые за 115 лет археологи нашли портреты мумий - РИА Новости, 09.12.2022

Впервые за 115 лет археологи нашли портреты мумий

В деревне Гарза, расположенной в 75 милях (приблизительно 120701 метров) от Каира, нашли два целых портрета мумий и еще несколько фрагментов таких рисунков,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:27

2022-12-09T19:27

2022-12-09T19:27

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В деревне Гарза, расположенной в 75 милях (приблизительно 120701 метров) от Каира, нашли два целых портрета мумий и еще несколько фрагментов таких рисунков, сообщает Artnet. Это не первая подобная находка. Но достаточно редкая. Ее сделали впервые за 115 лет: в 1910 — 1911 английский археолог Флиндерс Питри обнаружил 146 изображений. Портеры мумий также известны как Фаюмские — большое их количество было в Фаюмском оазисе. Эти красочные изображения богатых усопших относятся к числу наиболее детализированных древних полотен, известных в наши дни.Многие ранее обнаруженные портреты попали к коллекционеру Теодору Графу. Сейчас находки останутся в Египте для дальнейшего изучения. Команда исследователей в ходе экспедиции также обнаружила мумии, папирусы, глиняную посуду и саркофаги в антропоморфном египетском стиле и греческом — с остроконечной крышей. Все они относятся ко времени основания Гарзы в период Птолемеев (305–30 годы до нашей эры) и римской эпохе (30 годы до нашей эры – 390 год нашей эры).

https://ria.ru/20221110/mumiya-1830594722.html

египет

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, египет, мумии