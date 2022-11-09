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В Египте нашли туннель, который может вести к усыпальнице Клеопатры - РИА Новости, 09.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221109/cleopatra-1830156124.html
В Египте нашли туннель, который может вести к усыпальнице Клеопатры
В Египте нашли туннель, который может вести к усыпальнице Клеопатры - РИА Новости, 09.11.2022
В Египте нашли туннель, который может вести к усыпальнице Клеопатры
Под древнеегипетским храмом Тапосирис-Магна ("Великая гробница Осириса") возле Александрии нашли туннель, который может вести к усыпальнице Клеопатры и Марка... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:08
2022-11-09T12:08
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Под древнеегипетским храмом Тапосирис-Магна ("Великая гробница Осириса") возле Александрии нашли туннель, который может вести к усыпальнице Клеопатры и Марка Антония, пишет Daily Mail. "Царица хотела быть похороненной вместе с возлюбленным и воспроизвести легенду об Исиде и Осирисе, истинное значение культа которого — в даровании бессмертия. После смерти боги позволили бы Клеопатре в другой форме существования жить вместе с Марком Антонием", — объясняет свою гипотезу археолог Кэтрин Мартинес. Туннель высечен в скалах, и ученые уже назвали его "геометрическим чудом". Сооружение простирается более чем на 4800 футов (примерно 1463 метров). Его высота — около шести футов (1,8 метров). Часть прохода затоплена. Исследовательская группа предполагает, что фундамент храма тоже может находиться под водой из-за как минимум 23 землетрясений, произошедших здесь между 320 и 1303 годами нашей эры.Также археологи нашли монеты с изображениями и именами Клеопатры, Александра Македонского, обезглавленные статуи и скульптуры богини Исиды.Клеопатра — последняя царица Египта (с 51 года до нашей эры по 30 год до нашей эры) из династии Птолемеев.
https://ria.ru/20221104/tutankhamon-1829033092.html
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новости культуры, археология, египет, александр македонский, александрия
Культура, Новости культуры, Археология, Египет, Александр Македонский, Александрия
12:08 09.11.2022
 
В Египте нашли туннель, который может вести к усыпальнице Клеопатры

Под древнеегипетским храмом нашли туннель, который может вести к усыпальнице Клеопатры

© Фото : Ministry of Tourism and AntiquitiesТуннель под древним египетским храмом Тапосирис Магна, Великой гробницей Осириса
Туннель под древним египетским храмом Тапосирис Магна, Великой гробницей Осириса - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Под древнеегипетским храмом Тапосирис-Магна ("Великая гробница Осириса") возле Александрии нашли туннель, который может вести к усыпальнице Клеопатры и Марка Антония, пишет Daily Mail.
"Царица хотела быть похороненной вместе с возлюбленным и воспроизвести легенду об Исиде и Осирисе, истинное значение культа которого — в даровании бессмертия. После смерти боги позволили бы Клеопатре в другой форме существования жить вместе с Марком Антонием", — объясняет свою гипотезу археолог Кэтрин Мартинес.
Туннель высечен в скалах, и ученые уже назвали его "геометрическим чудом". Сооружение простирается более чем на 4800 футов (примерно 1463 метров). Его высота — около шести футов (1,8 метров).
Часть прохода затоплена. Исследовательская группа предполагает, что фундамент храма тоже может находиться под водой из-за как минимум 23 землетрясений, произошедших здесь между 320 и 1303 годами нашей эры.
Также археологи нашли монеты с изображениями и именами Клеопатры, Александра Македонского, обезглавленные статуи и скульптуры богини Исиды.
Клеопатра — последняя царица Египта (с 51 года до нашей эры по 30 год до нашей эры) из династии Птолемеев.
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