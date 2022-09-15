https://ria.ru/20220915/khirurgi-1816522975.html

"Отрубили ногу". Находка археологов изменила взгляд на историю медицины

"Отрубили ногу". Находка археологов изменила взгляд на историю медицины - РИА Новости, 15.09.2022

"Отрубили ногу". Находка археологов изменила взгляд на историю медицины

На острове Борнео обнаружили скелет первобытного человека с ампутированной стопой. Это свидетельство самой ранней медицинской операции — еще в каменном веке. В... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:00

2022-09-15T08:00

2022-09-15T08:10

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. На острове Борнео обнаружили скелет первобытного человека с ампутированной стопой. Это свидетельство самой ранней медицинской операции — еще в каменном веке. В те времена делали и трепанацию черепа — без анестезии, средств дезинфекции и металлических инструментов. О древней хирургии и некоторых загадочных находках — в материале РИА Новости.Древнейшая операцияДо сих пор считалось, что медицинские знания, необходимые для хирургических вмешательств, появились у человечества семь-восемь тысяч лет назад, в период так называемой неолитической революции, когда первобытные кочевые племена перешли к оседлому образу жизни и занялись сельским хозяйством. В разных местах Европы находили черепа VI-V тысячелетия до нашей эры с признаками трепанации. А во Франции на неолитической стоянке откопали скелет пожилого мужчины со следами операции на предплечье.Однако в Индонезии на острове Борнео археологи убедились, что хирургия возникла на десятки тысяч лет раньше — еще в палеолите. В карстовой пещере Лян Тебо в Восточном Калимантане нашли останки молодого человека 19-20 лет с ампутированными стопой и нижней частью левой голени. Скелет сохранился очень хорошо — около 75 процентов костей и все зубы.То, что молодой человек потерял ногу в результате несчастного случая, исключено. При этом обычно возникают переломы, трещины или другие деформации костей, здесь же на обеих костях левой ноги, большеберцовой и малоберцовой, лишь аккуратный срез со следами заживления."При камнепаде или нападении животного кость раздавливается, а не разрезается, — подчеркивает один из авторов исследования Меландри Влок из Сиднейского университета. — В данном случае очевидно, что ногу отрубили".Остеологический анализ подтвердил, что это была именно операция, причем весьма успешная. Нет никаких признаков, что после ампутации развилась инфекция. Поскольку левые берцовые кости заметно менее развиты, чем правые, ученые считают, что хирургическое вмешательство было еще в детстве. После этого молодой человек, по оценкам, прожил еще от шести до девяти лет и умер по неизвестной причине.Ценный член обществаВозраст захоронения определили комбинацией методов радиоуглеродного, уранового и электронно-спинового резонанса. Изучили кусочки древесного угля, собранные в подстилающих и перекрывающих слоях, а также микроскопические образцы с одного из зубов. Результат: 31 201 — 30 714 лет.В том регионе много пещерных стоянок каменного века. В некоторых — наскальная живопись возрастом не менее 40 тысяч лет. Похоже, уровень развития людей на островах Юго-Восточной Азии в позднем плейстоцене был выше, чем в Европе и Африке."Находка, по сути, переписывает историю медицины", — говорит ведущий автор исследования, научный сотрудник Университета Гриффита в Австралии Тим Мэлони.Ампутация конечностей — довольно сложная хирургическая процедура, требующая знания анатомии, технических навыков и соблюдения гигиены. До изобретения антибиотиков, современных антисептиков и обезболивающих многие, у кого отсекали конечности, умирали от потери крови и травматического шока или от последующей инфекции. Чтобы не допустить заражения и фатальной кровопотери, древний медик должен был понимать, как устроены скелет, мышцы, кровеносные сосуды. Археологи предполагают, что роль скальпеля выполнил заточенный каменный инструмент, а антисептика — какие-то местные растения.Почему ампутировали часть нижней конечности молодого человека с Борнео — из-за болезни или травмы, неизвестно. В древности конечности отрубали и в качестве наказания. Этим, в частности, ученые объяснили находку в Китае скелета взрослого мужчины VIII-V века до нашей эры без стопы левой ноги.Однако в данном случае такой вариант маловероятен. Во-первых, ампутацию сделали ребенку, который вряд ли мог совершить тяжкое преступление. Во-вторых, чтобы столь сложное хирургическое вмешательство прошло без осложнений, требовался интенсивный послеоперационный уход с регулярной обработкой раны. Значит, о пациенте заботились. И не только в период реабилитации, но и позже — инвалиду в то время было трудно обеспечивать себя пропитанием.Из захоронения также извлекли кремневые орудия труда, ракушки и кусочек охры."Нет никаких сомнений, что этот человек был ценным членом своего общества, — отмечает Мэлони. — И похоронили его с соблюдением всех ритуалов".Неясно, была ли эта "операция" единичной или же древние люди, заселившие в позднем плейстоцене тропические острова Юго-Восточной Азии, действительно были такими продвинутыми в медицине и технологиях.С дыркой в головеСамым распространенным хирургическим вмешательством в доисторические времена была все же не ампутация, а трепанация. Древнейшие черепа с характерными отверстиями, выполненными методом "проскабливания" кости острым каменным инструментом, откопали во французском Эльзасе в конце 1990-х. В захоронении возрастом около семи тысяч лет их было 120, причем треть — с трепанацией.Подобных находок много на мезолитических стоянках в Северной Африке, Восточной и Западной Европе. Трепанация появилась в Центральной Европе в неолите, была чрезвычайно распространена в доколумбовую эпоху среди коренных народов Южной Америки. Только в центральном нагорье Перу археологи обнаружили более 400 перфорированных черепов. Видимо, в древности прибегали к трепанации намного чаще, чем сейчас.Зачем — не вполне понятно. Известно только, что многие пациенты выздоравливали и жили после такой операции довольно долго — отверстия зарастали. Большинство специалистов считают, что чаще всего древние хирурги применяли трепанацию, чтобы избавить человека от головных болей или неврологических проблем, таких как эпилепсия.Немало аргументов и в пользу того, что, подобно кровопусканию, трепанацию делали не только по медицинским показаниям, но и в ходе ритуалов. В Тибете, например, есть поверье, что после мозговой травмы приходит дар ясновидения, а в удаленных горных монастырях до сих пор некоторым монахам открывают "третий глаз".Журналист и востоковед Всеволод Овчинников в книге "Вознесение в Шамбалу" пишет об этом: "Отобранному по особым принципам монаху делают операцию, нередко сопряженную со смертельным исходом. В середине лба высверливают отверстие, на несколько дней закрывают его деревянным клином с целебными мазями и дают зарасти".Высказывали также предположение, что трепанация в некоторых культурах полагалась представителям высших каст, привилегированным членам общества, чтобы подчеркнуть статус.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, археология, медицина, сиднейский университет, всеволод овчинников