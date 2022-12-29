https://ria.ru/20221229/zverev-1842208111.html
"Вышла замуж": Зверев обвинил Галкина* в разрыве отношений с Пугачевой
"Вышла замуж": Зверев обвинил Галкина* в разрыве отношений с Пугачевой - РИА Новости, 29.12.2022
"Вышла замуж": Зверев обвинил Галкина* в разрыве отношений с Пугачевой
Сергей Зверев объяснил, почему прекратил общение с Аллой Пугачевой. По его словам, причиной послужило последнее замужество певицы. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:49
2022-12-29T14:49
2022-12-29T14:49
шоубиз
сергей зверев (стилист)
алла пугачева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/94026/33/940263332_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8dedaf7ec498dcbedad0e9f88c74354.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Сергей Зверев объяснил, почему прекратил общение с Аллой Пугачевой. По его словам, причиной послужило последнее замужество певицы. По словам шоумена, супруг имел право оградить артистку от общения с приятелями.Однако он отказался раскрыть детали отношений со звездой.Тем не менее, он рассказал памятную историю общения с певицей и признался в любви к ней.После начала СВО Пугачева улетела в Израиль вместе с мужем и их общими детьми. Максим Галкин* высказывался против действий российских властей и критиковал специальную военную операцию. В конце лета артистка приезжала в Россию на короткое время. Осенью она с наследниками вернулась в Тель-Авив к супругу. В сентябре юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. В числе источников его финансирования указали Украину. Шоумену пришлось организовывать концерты за границей. В октябре он анонсировал выступления в США и Канаде. В начале зимы СМИ сообщили о возможном лишении супругов гражданства Израиля. Причиной послужило вероисповедание Галкина*. Накануне стилист певицы Джордж Ровалс описал ее тревожное состояние за границей. По его словам, причиной паники Пугачевой послужило равнодушие коллег. Ранее Маша Распутина нашла объяснение отъезду примадонны в Израиль. Одной из возможных причин она назвала страх. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220809/zverev-1808265446.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/94026/33/940263332_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3138dfd38bcd38e96a9ea23d5a600d0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей зверев (стилист), алла пугачева
Шоубиз, Сергей Зверев (стилист), Алла Пугачева
"Вышла замуж": Зверев обвинил Галкина* в разрыве отношений с Пугачевой
Стилист Сергей Зверев обвинил Максима Галкина* в разрыве отношений с Аллой Пугачевой
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Сергей Зверев объяснил, почему прекратил общение с Аллой Пугачевой. По его словам, причиной послужило последнее замужество певицы.
"Когда вышла замуж, особо не общались. Женщина вышла замуж, у них двое детей, семья. Я тут с какого перепуга? Одно дело, когда мы друзья, она свободная и мы зажигаем. Киркоров был все время на гастролях, а мы с Аллой", – поделился
певец в эфире "Алена, блин!"
По словам шоумена, супруг имел право оградить артистку от общения с приятелями.
"На то он и муж. Я бы то же самое сделал. Ты жена, сиди дома", – разоткровенничался артист.
Однако он отказался раскрыть детали отношений со звездой.
"У нас были теплые отношения. Как о таком рассказывать? Там ни о чем нельзя", – признался Зверев.
Тем не менее, он рассказал памятную историю общения с певицей и признался в любви к ней.
"Приезжаю, стол накрыт. Она говорит: "Давай выпьем. Настроение такое". Ей какую-то водку хозяин завода отправил. Она какая-то чудесная и только у нее. В этом состоянии так интересно, столько всего нового открываешь. Такое состояние влюбленности нахлынуло. У меня со школы любовь к Алле была. Я был на крыльях, что это моя муза такая роскошная", – поделился шоумен.
После начала СВО Пугачева улетела в Израиль вместе с мужем и их общими детьми. Максим Галкин* высказывался против действий российских властей и критиковал специальную военную операцию.
В конце лета артистка приезжала в Россию на короткое время. Осенью она с наследниками вернулась
в Тель-Авив к супругу.
В сентябре юмориста включили
в реестр физлиц-иноагентов. В числе источников его финансирования указали Украину.
Шоумену пришлось организовывать концерты за границей. В октябре он анонсировал
выступления в США и Канаде.
В начале зимы СМИ сообщили
о возможном лишении супругов гражданства Израиля. Причиной послужило вероисповедание Галкина*.
Накануне стилист певицы Джордж Ровалс описал
ее тревожное состояние за границей. По его словам, причиной паники Пугачевой послужило равнодушие коллег.
Ранее Маша Распутина нашла
объяснение отъезду примадонны в Израиль. Одной из возможных причин она назвала страх.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.