https://ria.ru/20221229/zverev-1842208111.html

"Вышла замуж": Зверев обвинил Галкина* в разрыве отношений с Пугачевой

"Вышла замуж": Зверев обвинил Галкина* в разрыве отношений с Пугачевой - РИА Новости, 29.12.2022

"Вышла замуж": Зверев обвинил Галкина* в разрыве отношений с Пугачевой

Сергей Зверев объяснил, почему прекратил общение с Аллой Пугачевой. По его словам, причиной послужило последнее замужество певицы. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:49

2022-12-29T14:49

2022-12-29T14:49

шоубиз

сергей зверев (стилист)

алла пугачева

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Сергей Зверев объяснил, почему прекратил общение с Аллой Пугачевой. По его словам, причиной послужило последнее замужество певицы. По словам шоумена, супруг имел право оградить артистку от общения с приятелями.Однако он отказался раскрыть детали отношений со звездой.Тем не менее, он рассказал памятную историю общения с певицей и признался в любви к ней.После начала СВО Пугачева улетела в Израиль вместе с мужем и их общими детьми. Максим Галкин* высказывался против действий российских властей и критиковал специальную военную операцию. В конце лета артистка приезжала в Россию на короткое время. Осенью она с наследниками вернулась в Тель-Авив к супругу. В сентябре юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. В числе источников его финансирования указали Украину. Шоумену пришлось организовывать концерты за границей. В октябре он анонсировал выступления в США и Канаде. В начале зимы СМИ сообщили о возможном лишении супругов гражданства Израиля. Причиной послужило вероисповедание Галкина*. Накануне стилист певицы Джордж Ровалс описал ее тревожное состояние за границей. По его словам, причиной паники Пугачевой послужило равнодушие коллег. Ранее Маша Распутина нашла объяснение отъезду примадонны в Израиль. Одной из возможных причин она назвала страх. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220809/zverev-1808265446.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей зверев (стилист), алла пугачева