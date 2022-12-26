https://ria.ru/20221226/ozhidaniya-1841296744.html

Ожидания-2023: обмены заключенными с США, генсек НАТО и выборы на Украине

Ожидания-2023: обмены заключенными с США, генсек НАТО и выборы на Украине - РИА Новости, 26.12.2022

Ожидания-2023: обмены заключенными с США, генсек НАТО и выборы на Украине

Ситуация вокруг Украины станет определяющим фактором для многих событий в мире в следующем году, даже для тех вопросов, которые, на первый взгляд, не связаны с... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:17

2022-12-26T10:17

2022-12-26T10:17

в мире

россия

нато

бук (зенитный ракетный комплекс)

сша

армения

азербайджан

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Ситуация вокруг Украины станет определяющим фактором для многих событий в мире в следующем году, даже для тех вопросов, которые, на первый взгляд, не связаны с новой геополитической обстановкой. О самых ожидаемых международных событиях 2023 года читайте в материале РИА Новости. Несмотря на обострение отношений, Россия и США смогли в уходящем году провести обмены заключенными. Новый год покажет, способны ли Москва и Вашингтон при всех существующих противоречиях развить этот успех. В то же время серьезным испытанием на сговорчивость сторон станет диалог по судьбе Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ). Ситуация на Ближнем Востоке и вокруг него продолжает оставаться в центре внимания – ядерную сделку с Ираном, где по-прежнему сложная внутриполитическая ситуация, продолжает лихорадить, а Турция не снимала своих намерений начать наземную операцию в Сирии. Кроме того, в самой Турции, которая в последние годы играет важное значение на мировой арене, пройдут президентские выборы. Актуальной темой станет вопрос расширения связей России с Африкой – особенно в свете непростой ситуации с продбезопасностью, обострившейся из-за кризиса на Украине. Новый год обещает второй саммит, который пройдет после вызванной коронавирусом паузы. Процессы примирений – Сербии и Косово, Азербайджана и Армении – также проходят непросто, наступающий год покажет, достигнут ли стороны прогресса. В будущем году определится и новый генсек НАТО - альянса, отношения РФ с которым продолжили деградировать в течение 2022 года, в том числе в свете спецоперации на Украине. О вовлеченности Североатлантического блока в конфликт, а также об угрозе его приближения к границам РФ неоднократно заявляли в Москве. Осенью 2023 года будет годовщина майдана – событий, с которых принято считать начало кризиса на востоке Украины. Тогда же, но уже при новых военно-политических реалиях, пройдут и выборы в Верховную раду. Еще одним звеном цепочки событий кризиса станет обнародование весной 2023 года итогов дальнейшего расследования авиакатастрофы малайзийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году, когда погибли 298 человек. Новый генсек НАТОВ июле станет известно имя нового генерального секретаря НАТО. Его объявят на саммите альянса в Вильнюсе. Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако лидеры стран Североатлантического совета приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. По данным СМИ, послы НАТО могут начать обсуждение кандидатур на пост нового генсека в феврале этого года. Среди основных претендентов на эту роль журналисты называют вице-премьера Канады Христю Фриланд, премьера Эстонии Каю Каллас, бывшего премьера Польши Дональда Туска, председателя правительства Испании Педро Санчеса и премьера Италии Марио Драги. Также, как отмечает ряд изданий, потенциальными кандидатами могут стать президент Словакии Зузана Чапутова, экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте. Выборы в Верховную раду УкраиныОсенью 2023 года должны состояться выборы 10-го созыва Верховной рады Украины. На предыдущих выборах партия Владимира Зеленского "Слуга народа" получила 43,16% голосов. С тех пор рейтинг партии, как и самого Зеленского, постепенно снижался, однако в 2022 году вновь вырос. Популярная у русскоязычных жителей юга и востока Украины партия "Оппозиционная платформа - за жизнь", которая по итогам выборов 2019 года была на втором месте, теперь запрещена, как и ряд более мелких оппозиционных партий, например, партия блогера Анатолия Шария. В целом политических сил, ранее считавшихся пророссийскими и конкурировавших с партией Зеленского, уже не будет. Зато украинские эксперты уверены, что на выборах вновь можно будет увидеть партии экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-президента Петра Порошенко, занявших на прошлых выборах третье и четвёртое места. Новые результаты расследования по MH17 Суд в Нидерландах в ноябре признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 и заочно приговорил их к пожизненному заключению. Суд при этом не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ. США неоднократно отказывали окружному суду Гааги в получении спутниковых снимков места крушения Boeing, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. И, как заявлял председательствующих судья, выполнить этот запрос больше не представляется возможным. Кроме того, обвиняемым не дали ознакомиться со всеми материалами дела. Защита не раз озвучивала запрос о переводе дела на русский язык - были переведены лишь несколько сотен страниц, в то время как само досье насчитывает практически 40 тысяч страниц. Судья запрос отклонил. Весной 2023 года будут объявлены результаты дальнейшего расследования. Как ожидается, они коснутся установления личностей членов экипажа ЗРК "Бук". Эксперты отмечают, что предстоящее мероприятие станет продолжением создания негативных информационных поводов в отношении России. Они уверены, что в нынешних условиях вряд ли можно ожидать каких-то новых откровений по фактам. Обмены во время обострения отношенийВ 2022 году в Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев - Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией. По итогам стороны пообещали по спецканалам продолжить диалог по обмену заключёнными. США больше всего волнует судьба осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. По данным МИД России, в США более 60 россиян отбывают наказания по несправедливым обвинениям и "фактически находятся в заложниках", в том числе Вадим Красиков, которого в Германии осудили за убийство, сын депутата Госдумы Роман Селезнев, который был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и осужден в США за кибермошенничество, Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии биржи криптовалют, бизнесмен Владислав Клюшин, который был арестован в Швейцарии по требованию США и обвинен в инсайдерской торговле, и Дмитрий Украинский, экстрадированный из Таиланда в США и обвиненный в кибермошенничестве. Стратегический разговорОжидается, что в новом году Россия и США попытаются возобновить прерванные сначала пандемией, а потом поставленные Москвой на паузу заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях - последнему действующему между странами документу в сфере контроля над вооружениями. Очередное заседание должно было пройти в конце ноября в Каире, но из-за негативной ситуации в российско-американских отношениях Москва перенесла встречу на неопределенный срок. Ситуация вокруг Украины также повлияла на решение Москвы отложить встречу. Не понравилось России и то, что США в Каире хотели обсуждать только волнующую их тему возобновления инспекций. Несмотря на неожиданный перенос встречи, в США заявили, что готовы провести ее в кратчайшие сроки. В Москве в ответ выразили надежду, что США предпримут добросовестные усилия по созданию условий для проведения сессии двусторонней консультативной комиссии в 2023 году и возвращения к полноформатному выполнению всех положений ДСНВ. Решение о переносе заседания, как говорят в Москве, не было направлено на слом договора, срок действия которого истекает в 2026 году. Предполагается, что за оставшееся время стороны должны были бы договориться о новом документе, обеспечивающем стратегическую стабильность. Однако, как и многие другие форматы, диалог по этой теме между РФ и США был заморожен после начала Россией спецоперации на Украине. Ядерная сделка под вопросомДостижение соглашения по восстановлению ядерной сделки с Ираном снова пробуксовывает. В 2022 году наметились подвижки к ее реанимации, главные участники процесса – Иран и США - пусть и не напрямую, но обменивались соображениями и предложениями. На переговорах в Вене заинтересованные стороны указывали на конструктивный процесс. Прорабатывался даже текст необходимой для восстановления ядерной сделки договоренности. Однако под занавес года Вашингтон заявил, что намерен сфокусировать внимание на другой теме – на приписываемых Ирану якобы поставках вооружений России в свете конфликта на Украине, что в Москве и Тегеране не раз опровергали, и протестах - переговоры по восстановлению ядерной сделки, отметили в США, зашли в тупик. Иран в ответ заявил, что не намерен проводить переговоры по ядерной сделке под давлением и угрозами. Однако окончательно стороны все же не делали заявлений, которые можно было бы расценивать как окончательный отказ от переговоров, как и не говорили об их перспективах в уже новом году. Операция в СирииВ течение 2022 года Турция периодически поднимала вопрос о необходимости проведения военной операции в северной части Сирии. Анкара объясняла готовность к таким действиям угрозами, которые исходят от группировок на севере и северо-востоке арабской республики – из районов с курдским населением. Озабоченности Анкары обсуждались участниками переговоров по урегулированию в Сирии – России, Турции и Ирана: в июне в Казахстане, затем в июле в ходе саммита "астанинской" тройки, а также на еще одной встрече в Астане в ноябре 2022 года. Анкара до сих пор не исключает проведения действий на земле, однако пока ограничивается воздушными операциями. В то же время последний раунд переговоров в Астане дал определенный результат в вопросе урегулирования кризиса в Сирии: очередная сессия конституционного комитета Сирии после затянувшейся почти на десять месяцев паузы, может пройти в середине января 2023 года, но уже необязательно в Женеве, которая, по мнению России как одного из гарантов переговорного процесса, потеряла своих нейтральный статус. Выборы в Турции: останется ли Эрдоган на третий срок?В июне в Турции пройдут выборы, в ходе которых будет избран президент, а также парламент. Действующий лидер Тайип Эрдоган намерен баллотироваться. В интервью западным СМИ он заявил об уверенности в собственной победе, отметив отсутствие альтернативы. Оппозиция еще не озвучила имя кандидата, но им может стать лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Бывший премьер Турции Ахмет Давутоглу также говорил, что блок шести оппозиционных партий под его руководством намерен выдвинуть единого кандидата. Соперником Эрдогана мог стать оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, но в декабре он был осужден за оскорбление представителей ЦИК и лишен права заниматься политической деятельностью. Эксперты ставят на победу Эрдогана с небольшим перевесом в первом туре, хотя не исключают и проведения второго тура в связи с форс-мажорами. Основания для его победы они видят в слабой поддержке оппозиции, а также во внешнеполитических успехах действующего президента. Одним из них является "зерновая сделка" РФ, Украины, ООН и Турции – эти факторы могут перевесить рекордно высокую инфляцию и падение лиры. Новый уровень сотрудничества с АфрикойВ следующем году Москва рассчитывает вывести сотрудничество со странами африканского континента на качественно новый уровень. В июле в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит Россия-Африка. Москва уже направила приглашения всем участникам Африканского союза и ожидает прибытия представительных делегаций. Первый саммит РФ-Африка прошел в 2019 году в Сочи. Планируется, что программа второго саммита будет обширнее первого, в неё включат блок гуманитарного сотрудничества. Главной темой станет энергетическая и продовольственная безопасность африканского континента и создание новых инструментов и механизмов сотрудничества РФ со странами континента. Кроме того, планируется расширять взаимодействие с Африкой по линии ЕАЭС и БРИКС – об интересе к вступлению в альянс заговорил Египет, а Алжир подал официальную заявку. Попытки помирить Сербию и КосовоВ новом году мир ждёт и новых попыток примирить Сербию и самопровозглашенное Косово. В ноябре был опубликован разработанный Францией и Германией проект урегулирования взаимоотношений. Он предусматривают, в частности, обязательства "развивать добрососедские отношения на основе равноправия", "уважать территориальную целостность друг друга" и руководствоваться взаимным стремлением к вступлению в ЕС. О признании Белградом независимости Косово, равно как о его согласии на вступление автономии в ООН, речи в договоре, впрочем, не идёт. В Косово же заявляли, что настаивают на окончательном соглашении о полной нормализации отношений с руководством Сербии в марте 2023 года. Казалось, повод для такого оптимизма есть: осенью Белграду и Приштине при посредничестве Брюсселя удалось договориться по проблеме автомобильных номеров. Однако декабрь 2022 года принёс новый виток обострения: ряд сербских сотрудников полиции Косово подали в отставку в знак протеста против давления Приштины на косовских сербов. После этого "власти" Косово арестовали одного из этих бывших полицейских - Деяна Пантича. В ответ косовские сербы начали строить баррикады на автотрассах. Мир Армении и АзербайджанаАрмения и Азербайджан в уходящем году при посредничестве как России, так и США с Евросоюзом приступили к обсуждению будущего мирного договора. Одним из позитивных моментов под конец года стало согласие по одному пункту договора, а именно, по установлению дипломатических отношений. В следующем году можно ожидать продолжения попыток России и Запада урегулировать вопрос.

https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html

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https://ria.ru/20221213/granitsa-1838437292.html

https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, нато, бук (зенитный ракетный комплекс), сша, армения, азербайджан