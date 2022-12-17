https://ria.ru/20221217/gripp-1839261957.html

"Испанка" вернулась. Россия столкнулась с особо опасным гриппом

"Испанка" вернулась. Россия столкнулась с особо опасным гриппом - РИА Новости, 17.12.2022

"Испанка" вернулась. Россия столкнулась с особо опасным гриппом

Северное полушарие переживает пик эпидемии гриппа. В группе риска — дети. О смерти несовершеннолетних сообщают из разных регионов России. Почему нынешняя... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T08:00

2022-12-17T08:00

2022-12-17T08:12

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михаил мурашко

россия

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Николай Гурьянов. Северное полушарие переживает пик эпидемии гриппа. В группе риска — дети. О смерти несовершеннолетних сообщают из разных регионов России. Почему нынешняя инфекция настолько свирепа — в материале РИА Новости.Иногда они возвращаютсяЗаболеваемость гриппом в стране выросла в несколько раз по сравнению с прошлогодними показателями — 143,6 случая на десять тысяч населения, информирует НИИ имени Смородинцева.Среди штаммов преобладает так называемый свиной (H1N1). Генеалогически он восходит к знаменитой "испанке", которая, по некоторым оценкам, в 1918-1920 годах унесла жизни ста миллионов человек. Этот вариант несколько раз возвращался. Особенно тяжелой была пандемия 2009-го. Тогда погибли 18 449 человек — по данным ВОЗ.Но ходят также обычный сезонный грипп H3N2 и другие респираторные вирусные инфекции. Они вернулись после двухлетнего перерыва, связанного с COVID-19."Из-за коронавируса действовали противоэпидемические мероприятия — маски, разобщение, обработка рук. Это, конечно, было эффективно и против других инфекций, в том числе гриппа", — объясняет РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Коронавирус: слаб, но опасенВпрочем, и коронавирус не исчез, хотя и сильно ослаб. В сочетании с другими инфекциями он по-прежнему представляет опасность. "Практически в ста процентах случаев ковид сейчас протекает легко или вовсе бессимптомно. Но грипп сразу после него переносится во много раз тяжелее", — говорит эксперт.Одновременно подхватить грипп и коронавирус невозможно — это заблуждение, связанное с особенностями диагностики, отмечает Жемчугов."Представьте воздушный фильтр, который извлекли из автомобиля во время техобслуживания. Примерно такая же картина, только микробиологическая, у нас в носу. Все вирусы конкурируют друг с другом за источник ресурсов, как все живые существа, но в итоге побеждает один", — поясняет врач.Почему болеют детиСамая большая группа риска по гриппу — дети до пяти лет. Впрочем, и те, кто постарше, в том числе подростки, также под угрозой. Уже было несколько летальных случаев. В Ставрополе скончался 17-летний курсант университета МВД, в Ярославской области — 15-летняя девушка, в Челябинске — десятилетний школьник.В ряде регионов в образовательных и медицинских учреждениях ввели карантин. При этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ограничения на федеральном уровне не планируются.Всплеск заболеваемости детей респираторными инфекциями фиксируют в разных частях света. В Британии, Канаде и Германии — резкий рост госпитализаций малышей до года. Больницы американского штата Мичиган СМИ называют "зоной бедствия": мест женщинам с детьми остро не хватает, выстраиваются большие очереди. "Люди часами ждут, когда врачи обратят на них внимание", — уверяют очевидцы.Однако, по мнению экспертов, на самом деле ничего необычного пока не происходит."За пандемию коронавируса мы отвыкли от того, что дети могут массово болеть, — указывает Жемчугов. — У многих нет иммунитета к гриппу. Те, кто застал 2009-й, заведомо легче переносят инфекцию, если еще раз заразятся. А родившиеся позже — тяжело".Вакцинация: хорошо, но малоМассовая вакцинация от гриппа в России завершена — привили 52,2 процента населения страны, или 74 миллиона человек. Это значительно меньше, чем в прошлом году (85,9 миллиона, согласно данным Роспотребнадзора).Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил: программа вакцинации была выстроена "очень хорошо", так что удалось достичь "минимизации госпитализации".Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала: нынешний вирус "практически не имеет значимых мутаций, он полностью соответствует вакцинному штамму".Хотя эпидемия в самом разгаре, принять превентивные меры еще не поздно."Если вы еще не переболели, есть смысл вакцинироваться. И даже если переболели — поскольку одновременно циркулирует несколько штаммов", — пишет в блоге врач-инфекционист Дарья Паниева.По ее словам, вакцинация не опасна ни после перенесенной болезни, ни в разгар сезона. "Максимум, что может произойти, — она окажется неэффективной, так как иммунитет не успел сформироваться до контакта с вирусом. Вероятность именно этого увеличивается с ростом заболеваемости", — говорит врач.Считается, что лучше использовать четырехкомпонентные препараты (в России также предлагают трехкомпонентные)."Волшебной пилюли нет"Как объясняет Паниева, "волшебной пилюли" от вирусной инфекции нет. Профилактика гриппа — это респираторная гигиена (то есть медицинские маски), а также сон, питание, физическая активность, контроль параметров воздуха в помещении и регулярные прогулки.Анна Попова сообщала, что свиной грипп лечится препаратом "Осельтамивир". Паниева уточняет: его следует применять в тяжелых случаях, требующих госпитализации, а также амбулаторным пациентам из группы риска."Допустимо — не группам риска, если начать в течение 48 часов после первых симптомов", — добавляет она.Провериться на грипп россияне могут бесплатно — правительство включило тесты на этот вирус и другие респираторные инфекции в программу ОМС.По мнению экспертов, грипп, скорее всего, остановят январские школьные каникулы. Правда, потом он может вернуться. Эпидемия закончится, когда выработается коллективный иммунитет, то есть его приобретут более 70 процентов населения.

https://ria.ru/20221124/fertilnost-1833762420.html

https://ria.ru/20221028/virusy-1826888546.html

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общество, михаил мурашко, россия, ставрополь, ярославская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз