https://ria.ru/20221215/vaktsinatsiya-1839004850.html

Минимальная госпитализация по гриппу связана с вакцинацией, отметил Мурашко

Минимальная госпитализация по гриппу связана с вакцинацией, отметил Мурашко - РИА Новости, 15.12.2022

Минимальная госпитализация по гриппу связана с вакцинацией, отметил Мурашко

Минимальная госпитализация по гриппу в России связана с вакцинацией против него, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:14

2022-12-15T20:14

2022-12-15T20:14

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

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москва

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минимальная госпитализация по гриппу в России связана с вакцинацией против него, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Очень хорошо была выстроена программа, и к началу сезона мы получили высокий уровень вакцинации против гриппа, что позволяет нам сегодня иметь управляемый процесс и минимизацию госпитализации", - сказал он на форуме "Моя поликлиника".Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще прогнозируется, пик пока преодолевает Москва, заявила ранее глава Рособрнадзора Анна Попова.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221215/gripp-1838954991.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)