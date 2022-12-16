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Грипп 2022-2023: симптомы у взрослых, признаки заболевания, лечение
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Грипп: новые штаммы в сезоне 2022-2023, симптомы и особенности лечения
Грипп 2022-2023: симптомы у взрослых, признаки заболевания, лечение
Грипп: новые штаммы в сезоне 2022-2023, симптомы и особенности лечения
Грипп - острое инфекционное вирусное заболевание, которое обычно сопровождается поражением верхних дыхательных путей и интоксикацией организма человека, а в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:48
2022-12-16T17:48
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
грипп
врачи
вакцины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Грипп - острое инфекционное вирусное заболевание, которое обычно сопровождается поражением верхних дыхательных путей и интоксикацией организма человека, а в некоторых случаях - серьезными осложнениями. В какие периоды вирус наиболее активен, как проявляются признаки и симптомы заболевания у взрослых и детей, сколько дней продолжается острая фаза гриппа, какое лечение необходимо, новые штаммы вируса в сезоне 2022-2023, - в материале РИА Новости.ГриппС приходом зимы иммунитет, пытаясь перестроиться на новые погодные условия, сталкивается с огромным количеством вирусов. Сейчас начинается рост заболеваемости гриппом.– Это острая вирусная инфекция, очень заразная, передающаяся воздушно-капельным и контактно-бытовым путями, склонная к постоянной изменчивости и появлению новых штаммов. Заболевание вызывают РНК-вирусы типов А, В и С, которые ежегодно мутируют. Сейчас “бушует” свиной грипп - A(H1N1). Новые подвиды гриппа - Victoria и Yamagata – также обнаружены на территории РФ, - говорит Нэя Георгиева, терапевт "Теледоктор24".По словам Ольги Козловой, терапевта, кардиолога, врача ультразвуковой диагностики клиники "Евроонко", заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за последнюю неделю выросла на 35,4%. На долю гриппа приходится 52,5%, обстановку в Роспотребнадзоре называют напряженной.У детейДети болеют значительно чаще взрослых из-за незрелости иммунной системы, пик заболеваемости обычно приходится на возраст от 3 до 14 лет. Для детского организма грипп опасен возможными осложнениями, кроме того, в ослабленном организме могут обостриться хронические заболевания. Осложнения условно подразделяются на две большие группы: затрагивающие и не затрагивающие легкие. К первым относятся пневмония, эмпиема, ко вторым - синусит, энцефалит, менингит, отит, болезни сердца и печени. Особенно опасен грипп для детей до 5 лет, по данным врачей, у этой возрастной категории осложнения возникают в 80% случаев.У взрослыхВзрослые переносят заболевание легче, но есть следующие факторы риска развития осложнений:Симптомы, признакиПо словам Нэи Георгиевой, инкубационный период заболевания длится от нескольких часов до 5 суток, начало всегда острое, сопровождается высокой температурой (от 38 градусов и выше), заложенностью в носоглотке, сухим, изнуряющим кашлем, першением в горле, ознобом, головными и мышечными болями, светобоязнью и болью в глазницах, потерей аппетита, слабостью и сильной утомляемостью, головокружениями.Высокая температураЛихорадка при гриппе может достигать максимальных значений: от 38,3 градуса до 40 - 41. Температура всегда внезапно и резко повышается в первые же часы заболевания. Состояние сопровождается ознобом, головной болью, болью в области глаз, ломотой в мышцах и суставах, слабостью и потерей аппетита.Дискомфорт в мышцах и суставахПри гриппе мышечная и суставная боль является одним из главных признаков заболевания. Это результат интоксикации организма, которую провоцируют токсические вещества, образующиеся при инфекционном процессе. Они попадают в кровь и накапливаются в мышцах, поэтому чем выше температура, тем сильнее болезненные ощущения, которые могут длиться до 5 дней. С уходом лихорадки дискомфорт исчезает.ОзнобОзноб - это ощущение холода, которое вызывается спазмом кровеносных сосудов, признак начинающейся лихорадки. Человеческий организм в процессе эволюции научился отвечать на болезнь или травму повышением температуры внутренней среды, в результате большинство микроорганизмов теряют способность к самовоспроизводству и происходит естественная борьба с инфекцией. При ознобе периферические сосуды кожи и слизистых оболочек сужаются, уменьшается выделение пота, температура кожных покровов снижается, а человек чувствует холод, дрожь, появляется "гусиная кожа". Чем сильнее выражены симптомы озноба, тем быстрее развивается лихорадка.Головная больГоловная боль при гриппе - результат интоксикации организма. Она может появиться раньше других признаков заболевания, так как вирус гриппа очень агрессивен и одна вирусная частица, проникшая в клетку слизистой оболочки дыхательных путей, может за сутки воспроизвести больше тысячи себе подобных. Как правило, головная боль длится от 3 до 5 дней, потом симптомы стихают. Если голова продолжает болеть на фоне общего улучшения состояния, это может быть признаком развивающихся осложнений.Заложенность носаНасморк и заложенность носа - один из наиболее часто встречающихся симптомов гриппа и простуды. Как только вирус попадает в слизистую носа, организм запускает защитную реакцию: клетки начинают производить больше слизи, чтобы "смыть" вирусы, одновременно с этим слизистая отекает и воспаляется, дыхание осложняется, этот процесс называется ринореей.СлабостьСлабость во время болезни объясняется интоксикацией и большим количеством сил, которые тратит организм на борьбу с инфекцией. В том случае, если слабость и потеря работоспособности сопровождаются апатией, рассеянностью, снижением внимания, нарушением сна и продолжаются после выздоровления, речь идет уже об астеническом синдроме, который часто возникает после вирусных заболеваний. Это связано с особенностями вируса гриппа, который подавляет иммунитет и поражает клетки нервной системы человека.Першение в горлеВирус гриппа, попадая на слизистую оболочку, размножаются и поражают покровные клетки (эпителиоциты), в результате в кровь выбрасываются цитокины и медиаторы воспаления, которые запускают воспалительные процессы, из-за которых в горле появляются неприятные ощущения: першение и боль.ПричиныПричиной заболевания является вирус, который попадает на слизистые оболочки при общении с инфицированным.Пути передачи инфекции- Основной путь передачи вируса - воздушно-капельный, поэтому в сезон гриппа не стоит пренебрегать личной гигиеной и базовой профилактикой инфекции, которая подразумевает ношение масок в людных местах. Кроме того, вирус способен передаваться при контакте человека с человеком, а также с предметами, с которыми ранее контактировал зараженный человек, что еще больше повышает актуальность личной гигиены, - рассказывает Никита Канушин, руководитель группы врачей медицинско-правовой компании "ПризываНет".Группы рискаСуществуют так называемые "группы риска", которые по тем или иным причинам наиболее подвержены заболеванию гриппом, а также имеют высокий риск развития осложнений после перенесенной инфекции. К ним относятся:КлассификацияПо словам Нэи Георгиевой, грипп может протекать в легкой, средней, тяжелой и очень тяжелой степени тяжести, с отсутствием осложнений и осложненно (с присоединением бактериальной инфекции и развитием пневмонии, обострением хронических заболеваний).По клинической формеВрачи выделяют две клинические формы заболевания: типичную и атипичную.ТипичнаяВ этом случае грипп развивается со всеми классическими симптомами и признаками заболевания: лихорадкой, заложенностью носа, кашлем и прочими. К типичным формам относятся:АтипичнаяЭтот вариант подразделяется на отдельные категории:По течениюЗаболевание может протекать с осложнениями и без.ОсложненныйОсложненный грипп сопровождается вирусными и бактериальными осложнениями с поражением нижних отделов дыхательных путей, центральной нервной системы, к которым может присоединиться обострение хронических заболеваний. В этом случае требуется лечение в стационаре.НеосложненныйНеосложненная форма сопровождается заложенностью носа, насморком, кашлем, лихорадкой, умеренными симптомами интоксикации (головной болью, миалгией, слабостью, болью в костях), иногда желудочно-кишечными расстройствами. Осложнений не возникает.По степени тяжестиГрипп может протекать в легкой, средней, тяжелой и очень тяжелой формах.ЛегкаяПри легкой форме заболевания температура тела может быть не повышена или достигать 38,5 градуса, симптомы интоксикации отсутствуют или слабо выражены. Острая форма протекает в течение 2-4 дней.СредняяЕсли грипп приобретает среднетяжелую форму, температура тела может повышаться до 40 градусов, а больной - ощущать умеренные симптомы интоксикации. Острая форма длится 4-5 дней.ТяжелаяПри тяжелой форме течения заболевания температура превышает 40 градусов, симптомы интоксикации более выраженные. Заболевание может сопровождаться отеком легких, одышкой. Острая форма длится более 5 суток.Крайне тяжелаяДля крайне тяжелой формы гриппа характерно молниеносное течение с температурой от 40 градусов и выше. Уже в первые часы развивается геморрагический отек легких, а катаральные признаки слабо выражены.Осложнения и последствияГрипп влияет на все жизненно-важные системы человеческого организма, это одно из самых непредсказуемых заболеваний. Он может осложняться как присоединенной бактериальной инфекцией, так и действием самого вируса.- Одним из распространенных осложнений является пневмония. Возможны поражения нервной системы, сердечно-сосудистой системы, геморрагический синдром и токсический отек легких на его фоне, сепсис, - отмечает Нэя Георгиева.Последствия, вызванные патологическим действием вируса:Ко вторичным осложнениям гриппа относятся:ДиагностикаДля диагностики вируса гриппа используются мазки из слизистой носа и ротоглотки, парные сыворотки крови (первая берется во время острой стадии заболевания, вторая через 2-3 недели). Также берутся общеклинические анализы крови и мочи. При подозрении на осложнения добавляются ЭКГ, рентген органов грудной клетки, биохимическое исследование крови и прочие специфические лабораторные исследования."Диагностикой гриппа должен заниматься врач. При появлении минимальных симптомов пациента должен осмотреть в первую очередь врач-терапевт. При необходимости должны быть оказаны консультации пульмонолога, невролога и кардиолога. Лабораторной диагностикой является ПЦР-исследование - определение РНК вируса, инструментальная диагностика – КТ легких", - объясняет Нэя Георгиева.ЛечениеНэя Георгиева советует обязательно соблюдать постельный режим, режим труда и отдыха, обильное питье, правильное питание, богатое белками, жирами и углеводами. Медикаментозная терапия начинается сразу, с момента появления первых симптомов и включает в себя противовирусную, жаропонижающую терапию. Симптоматическое лечение – муколитические либо противокашлевые препараты, сосудосуживающие капли и солевые растворы в нос."Желательно принять противовирусные препараты в течение 48 часов с момента появления симптомов. Постельный режим, обильное питье при гриппе обязательны. Пить можно воду, соки, морсы, чаи, из еды лучше выбирать легко усваиваемые блюда", - добавляет Ольга Козлова.По словам эксперта, температуру до 38°C лучше не сбивать, она помогает организму справиться с вирусом. Иногда высокая температура не сбивается или снижается незначительно. Причиной может быть сухой и жаркий воздух в комнате, неподходящая одежда или то, что, например, больной закутан в одеяло. При этом нарушаются процессы терморегуляции и идет дополнительный перегрев. Для снижения температуры необходимо время — 40-50 минут, правильный выбор формы и/или дозы лекарства. Есть два типа жаропонижающих: с парацетамолом или ибупрофеном. Формы различны: свечи, таблетки, сиропы, раствор.Если несмотря на все принятые меры у больного держится температура 39-40°С и выше, необходимо вызвать скорую помощь. Врач сделает инъекцию литической смеси, которая поможет снизить температуру.При неосложненном гриппе температура держится не дольше 5–6 суток. Уже на 3-й день болезни лихорадка спадает, симптомы интоксикации уменьшаются.ПрививкиВ большинстве случаев заболевание можно предотвратить с помощью ежегодной вакцинации. В настоящее время вакцины защищают от большинства сезонных штаммов вирусов, а также против пандемического вируса H1N1 гриппа А и вируса гриппа В."Подобная мера показана всем пациентам, но в большей степени важна для тех, у кого присутствует высокий риск заражения, и для практикующих работников системы здравоохранения. Существует 2 основных типа вакцины против гриппа: инактивированная вакцина против гриппа (IIV) - вводится внутримышечно; живая аттенуированная вакцина против гриппа (LAIV) - дается в виде носовых капель. Вакцинация против гриппа проводится ежегодно, чтобы поддерживать титры антител и позволить модификации вакцины компенсировать дрейф антигена вируса гриппа", - объясняет Никита Канушин.- Да, прививка от гриппа — эффективная мера профилактики, но она проводится осенью. Между прививкой и началом сезона простудных заболеваний должно пройти не менее 3–4 недель. Эффект от прививки при этом сохранится около 12 месяцев. Одновременно делать прививку от гриппа и коронавируса не стоит, чтобы избежать аллергической реакции и избыточной стимуляции иммунной системы, - говорит Ольга Козлова.Нэя Георгиева советует выбирать четырехкомпонентные вакцины, в которые входят четыре штамма гриппа. Доступные вакцины в Российской Федерации – Сивигрипп, Ультрикс, Инфлювак, Гриппол плюс, Флю-М.Отличия гриппа от ОРВИОРВИ расшифровывается как “острое респираторное вирусное заболевание”, то есть само определение позволяет включить в него любую вирусную патологию, в том числе и вирус гриппа.- Само же понятие “грипп” подразумевает заражение вирусом определенного вида, в том числе определенного штамма. Допустим, штамма H3N2, - объясняет Никита Канушин."В отличие от других ОРВИ, для гриппа характерно быстрое начало, озноб, неконтролируемое слезотечение, покраснение, светобоязнь. Насморк может вовсе отсутствовать или появиться спустя 2–3 дня. Обычно болезнь протекает с очень выраженной интоксикацией, болями в мышцах, высокой температурой — 38-39°C, нередко с сухим кашлем. Опасность гриппа заключается в осложнениях, которые он дает", - отмечает Ольга Козлова.ПрофилактикаПомимо вакцинации, к профилактическим мерам можно отнести соблюдение личной гигиены и гигиены дома, избегание посещения мест большого скопления людей, повышение иммунитета.Рекомендации врачей- Грипп заразен, так что не стоит пренебрегать врачебной консультацией, чтобы не стать источником инфекции для близких. При кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с вирусами гриппа. Вокруг больного образуется зараженная зона с максимальной концентрацией аэрозольных частиц. Дальность их рассеивания обычно не превышает 2-3 метров. Поэтому больной человек по возможности должен быть изолирован, иметь свою посуду и предметы индивидуального ухода. Не стоит забывать про масочный режим и частое проветривание, - советует Ольга Козлова.
https://ria.ru/20221215/gripp-1838954991.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, грипп, врачи, вакцины
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Грипп, врачи, Вакцины
17:48 16.12.2022
 

Грипп: новые штаммы в сезоне 2022-2023, симптомы и особенности лечения

© Fotolia / emde71Женщина борется с гриппом
Женщина борется с гриппом - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Fotolia / emde71
Женщина борется с гриппом
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Оглавление
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Грипп - острое инфекционное вирусное заболевание, которое обычно сопровождается поражением верхних дыхательных путей и интоксикацией организма человека, а в некоторых случаях - серьезными осложнениями. В какие периоды вирус наиболее активен, как проявляются признаки и симптомы заболевания у взрослых и детей, сколько дней продолжается острая фаза гриппа, какое лечение необходимо, новые штаммы вируса в сезоне 2022-2023, - в материале РИА Новости.

Грипп

С приходом зимы иммунитет, пытаясь перестроиться на новые погодные условия, сталкивается с огромным количеством вирусов. Сейчас начинается рост заболеваемости гриппом.
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– Это острая вирусная инфекция, очень заразная, передающаяся воздушно-капельным и контактно-бытовым путями, склонная к постоянной изменчивости и появлению новых штаммов. Заболевание вызывают РНК-вирусы типов А, В и С, которые ежегодно мутируют. Сейчас “бушует” свиной грипп - A(H1N1). Новые подвиды гриппа - Victoria и Yamagata – также обнаружены на территории РФ, - говорит Нэя Георгиева, терапевт "Теледоктор24".
По словам Ольги Козловой, терапевта, кардиолога, врача ультразвуковой диагностики клиники "Евроонко", заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за последнюю неделю выросла на 35,4%. На долю гриппа приходится 52,5%, обстановку в Роспотребнадзоре называют напряженной.

У детей

© Depositphotos.com / IgorVetushko Женщина ухаживает за больным ребенком
Женщина ухаживает за больным ребенком - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Женщина ухаживает за больным ребенком
Дети болеют значительно чаще взрослых из-за незрелости иммунной системы, пик заболеваемости обычно приходится на возраст от 3 до 14 лет. Для детского организма грипп опасен возможными осложнениями, кроме того, в ослабленном организме могут обостриться хронические заболевания. Осложнения условно подразделяются на две большие группы: затрагивающие и не затрагивающие легкие. К первым относятся пневмония, эмпиема, ко вторым - синусит, энцефалит, менингит, отит, болезни сердца и печени. Особенно опасен грипп для детей до 5 лет, по данным врачей, у этой возрастной категории осложнения возникают в 80% случаев.

У взрослых

Взрослые переносят заболевание легче, но есть следующие факторы риска развития осложнений:
  • возраст после 60 лет;
  • наличие сердечно-сосудистых заболеваний;
  • хроническая почечная недостаточность;
  • беременность;
  • болезни верхних дыхательных путей;
  • нарушения обмена веществ и неврологического характера;
  • аутоиммунные заболевания;
  • снижение иммунитета в результате химиотерапии;
  • сахарный диабет.
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Симптомы, признаки

По словам Нэи Георгиевой, инкубационный период заболевания длится от нескольких часов до 5 суток, начало всегда острое, сопровождается высокой температурой (от 38 градусов и выше), заложенностью в носоглотке, сухим, изнуряющим кашлем, першением в горле, ознобом, головными и мышечными болями, светобоязнью и болью в глазницах, потерей аппетита, слабостью и сильной утомляемостью, головокружениями.

Высокая температура

Лихорадка при гриппе может достигать максимальных значений: от 38,3 градуса до 40 - 41. Температура всегда внезапно и резко повышается в первые же часы заболевания. Состояние сопровождается ознобом, головной болью, болью в области глаз, ломотой в мышцах и суставах, слабостью и потерей аппетита.
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Дискомфорт в мышцах и суставах

При гриппе мышечная и суставная боль является одним из главных признаков заболевания. Это результат интоксикации организма, которую провоцируют токсические вещества, образующиеся при инфекционном процессе. Они попадают в кровь и накапливаются в мышцах, поэтому чем выше температура, тем сильнее болезненные ощущения, которые могут длиться до 5 дней. С уходом лихорадки дискомфорт исчезает.

Озноб

Озноб - это ощущение холода, которое вызывается спазмом кровеносных сосудов, признак начинающейся лихорадки. Человеческий организм в процессе эволюции научился отвечать на болезнь или травму повышением температуры внутренней среды, в результате большинство микроорганизмов теряют способность к самовоспроизводству и происходит естественная борьба с инфекцией. При ознобе периферические сосуды кожи и слизистых оболочек сужаются, уменьшается выделение пота, температура кожных покровов снижается, а человек чувствует холод, дрожь, появляется "гусиная кожа". Чем сильнее выражены симптомы озноба, тем быстрее развивается лихорадка.
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Головная боль

Головная боль при гриппе - результат интоксикации организма. Она может появиться раньше других признаков заболевания, так как вирус гриппа очень агрессивен и одна вирусная частица, проникшая в клетку слизистой оболочки дыхательных путей, может за сутки воспроизвести больше тысячи себе подобных. Как правило, головная боль длится от 3 до 5 дней, потом симптомы стихают. Если голова продолжает болеть на фоне общего улучшения состояния, это может быть признаком развивающихся осложнений.

Заложенность носа

Насморк и заложенность носа - один из наиболее часто встречающихся симптомов гриппа и простуды. Как только вирус попадает в слизистую носа, организм запускает защитную реакцию: клетки начинают производить больше слизи, чтобы "смыть" вирусы, одновременно с этим слизистая отекает и воспаляется, дыхание осложняется, этот процесс называется ринореей.
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Слабость

Слабость во время болезни объясняется интоксикацией и большим количеством сил, которые тратит организм на борьбу с инфекцией. В том случае, если слабость и потеря работоспособности сопровождаются апатией, рассеянностью, снижением внимания, нарушением сна и продолжаются после выздоровления, речь идет уже об астеническом синдроме, который часто возникает после вирусных заболеваний. Это связано с особенностями вируса гриппа, который подавляет иммунитет и поражает клетки нервной системы человека.

Першение в горле

Вирус гриппа, попадая на слизистую оболочку, размножаются и поражают покровные клетки (эпителиоциты), в результате в кровь выбрасываются цитокины и медиаторы воспаления, которые запускают воспалительные процессы, из-за которых в горле появляются неприятные ощущения: першение и боль.
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Причины

Причиной заболевания является вирус, который попадает на слизистые оболочки при общении с инфицированным.

Пути передачи инфекции

- Основной путь передачи вируса - воздушно-капельный, поэтому в сезон гриппа не стоит пренебрегать личной гигиеной и базовой профилактикой инфекции, которая подразумевает ношение масок в людных местах. Кроме того, вирус способен передаваться при контакте человека с человеком, а также с предметами, с которыми ранее контактировал зараженный человек, что еще больше повышает актуальность личной гигиены, - рассказывает Никита Канушин, руководитель группы врачей медицинско-правовой компании "ПризываНет".

Группы риска

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsБабушка с носовым платком
Бабушка с носовым платком - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Бабушка с носовым платком
Существуют так называемые "группы риска", которые по тем или иным причинам наиболее подвержены заболеванию гриппом, а также имеют высокий риск развития осложнений после перенесенной инфекции. К ним относятся:
  • беременные женщины, иммунитет которых снижен в связи с развитием плода;
  • новорожденные, дети до 6 месяцев, которые еще не имеют собственного иммунитета, только пассивный материнский;
  • дети до 5 лет, именно в этом возрасте начинает формироваться специфический противовирусный иммунитет;
  • люди старше 60 лет, так как с возрастом происходит естественное снижение иммунитета;
  • люди с хроническими заболеваниями, так как в результате длительного течения патологических процессов происходит угнетение иммунитета;
  • лица с ослабленным иммунитетом, которые часто испытывают стресс, нерационально питаются, мало двигаются, злоупотребляют алкоголем и табаком.

Классификация

По словам Нэи Георгиевой, грипп может протекать в легкой, средней, тяжелой и очень тяжелой степени тяжести, с отсутствием осложнений и осложненно (с присоединением бактериальной инфекции и развитием пневмонии, обострением хронических заболеваний).
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По клинической форме

Врачи выделяют две клинические формы заболевания: типичную и атипичную.

Типичная

В этом случае грипп развивается со всеми классическими симптомами и признаками заболевания: лихорадкой, заложенностью носа, кашлем и прочими. К типичным формам относятся:
  • Катаральная. С ярко выраженными катаральными явлениями (кашлем, насморком, заложенностью носа) и практическим отсутствием признаков интоксикации.
  • Токсическая. С высокой температурой, нарушением общего состояния и работы нервной, сердечно-сосудистой систем.
  • Токсико-катаральная. С присутствием признаков катаральной и токсической форм.
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Атипичная

Этот вариант подразделяется на отдельные категории:
  • Акатаральная. Признаки поражения респираторной системы отсутствуют, но выражена интоксикация организма.
  • Афебрильная. Дыхательная система поражена, но отсутствует высокая температура или держится в пределах субфебрильных значений (37,1 - 38 градусов).
  • Фульминантная или молниеносная. Симптомы ярко выражены, интоксикация быстро нарастает, развивается отек легких, дыхательная недостаточность, геморрагический шок.

По течению

Заболевание может протекать с осложнениями и без.

Осложненный

Осложненный грипп сопровождается вирусными и бактериальными осложнениями с поражением нижних отделов дыхательных путей, центральной нервной системы, к которым может присоединиться обострение хронических заболеваний. В этом случае требуется лечение в стационаре.
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Неосложненный

Неосложненная форма сопровождается заложенностью носа, насморком, кашлем, лихорадкой, умеренными симптомами интоксикации (головной болью, миалгией, слабостью, болью в костях), иногда желудочно-кишечными расстройствами. Осложнений не возникает.

По степени тяжести

Грипп может протекать в легкой, средней, тяжелой и очень тяжелой формах.

Легкая

При легкой форме заболевания температура тела может быть не повышена или достигать 38,5 градуса, симптомы интоксикации отсутствуют или слабо выражены. Острая форма протекает в течение 2-4 дней.

Средняя

Если грипп приобретает среднетяжелую форму, температура тела может повышаться до 40 градусов, а больной - ощущать умеренные симптомы интоксикации. Острая форма длится 4-5 дней.
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Тяжелая

При тяжелой форме течения заболевания температура превышает 40 градусов, симптомы интоксикации более выраженные. Заболевание может сопровождаться отеком легких, одышкой. Острая форма длится более 5 суток.

Крайне тяжелая

Для крайне тяжелой формы гриппа характерно молниеносное течение с температурой от 40 градусов и выше. Уже в первые часы развивается геморрагический отек легких, а катаральные признаки слабо выражены.

Осложнения и последствия

Грипп влияет на все жизненно-важные системы человеческого организма, это одно из самых непредсказуемых заболеваний. Он может осложняться как присоединенной бактериальной инфекцией, так и действием самого вируса.
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- Одним из распространенных осложнений является пневмония. Возможны поражения нервной системы, сердечно-сосудистой системы, геморрагический синдром и токсический отек легких на его фоне, сепсис, - отмечает Нэя Георгиева.
Последствия, вызванные патологическим действием вируса:
  • пневмония;
  • острый респираторный дистресс-синдром;
  • острая дыхательная недостаточность;
  • токсический геморрагический отек легких;
  • острая циркуляторная недостаточность, инфекционно-токсический шок;
  • инфекционно-токсическая энцефалопатия;
  • отек головного мозга;
  • острая иммуносупрессия;
  • осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит).
Ко вторичным осложнениям гриппа относятся:
  • вторичная пневмония (при присоединении бактериальной или грибковой инфекции);
  • септический шок (при бактериальной или грибковой инфекции);
  • осложнения со стороны ЛОР-органов (гаймориты, отиты, фронтиты, синуситы, тубоотиты, лакунарная и фоликулярная ангина)
  • обострение хронических заболеваний (бронхиальная астма, ХОБЛ, хроническая сердечная недостаточность, заболевания печени и почек).
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Диагностика

Для диагностики вируса гриппа используются мазки из слизистой носа и ротоглотки, парные сыворотки крови (первая берется во время острой стадии заболевания, вторая через 2-3 недели). Также берутся общеклинические анализы крови и мочи. При подозрении на осложнения добавляются ЭКГ, рентген органов грудной клетки, биохимическое исследование крови и прочие специфические лабораторные исследования.
"Диагностикой гриппа должен заниматься врач. При появлении минимальных симптомов пациента должен осмотреть в первую очередь врач-терапевт. При необходимости должны быть оказаны консультации пульмонолога, невролога и кардиолога. Лабораторной диагностикой является ПЦР-исследование - определение РНК вируса, инструментальная диагностика – КТ легких", - объясняет Нэя Георгиева.

Лечение

Нэя Георгиева советует обязательно соблюдать постельный режим, режим труда и отдыха, обильное питье, правильное питание, богатое белками, жирами и углеводами. Медикаментозная терапия начинается сразу, с момента появления первых симптомов и включает в себя противовирусную, жаропонижающую терапию. Симптоматическое лечение – муколитические либо противокашлевые препараты, сосудосуживающие капли и солевые растворы в нос.
"Желательно принять противовирусные препараты в течение 48 часов с момента появления симптомов. Постельный режим, обильное питье при гриппе обязательны. Пить можно воду, соки, морсы, чаи, из еды лучше выбирать легко усваиваемые блюда", - добавляет Ольга Козлова.
© Depositphotos.com / Brent HofackerКомпот из клюквы
Компот из клюквы - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Depositphotos.com / Brent Hofacker
Компот из клюквы
По словам эксперта, температуру до 38°C лучше не сбивать, она помогает организму справиться с вирусом. Иногда высокая температура не сбивается или снижается незначительно. Причиной может быть сухой и жаркий воздух в комнате, неподходящая одежда или то, что, например, больной закутан в одеяло. При этом нарушаются процессы терморегуляции и идет дополнительный перегрев. Для снижения температуры необходимо время — 40-50 минут, правильный выбор формы и/или дозы лекарства. Есть два типа жаропонижающих: с парацетамолом или ибупрофеном. Формы различны: свечи, таблетки, сиропы, раствор.
Если несмотря на все принятые меры у больного держится температура 39-40°С и выше, необходимо вызвать скорую помощь. Врач сделает инъекцию литической смеси, которая поможет снизить температуру.
При неосложненном гриппе температура держится не дольше 5–6 суток. Уже на 3-й день болезни лихорадка спадает, симптомы интоксикации уменьшаются.

Прививки

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкМедик делает прививку
Медик делает прививку - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Медик делает прививку
В большинстве случаев заболевание можно предотвратить с помощью ежегодной вакцинации. В настоящее время вакцины защищают от большинства сезонных штаммов вирусов, а также против пандемического вируса H1N1 гриппа А и вируса гриппа В.
"Подобная мера показана всем пациентам, но в большей степени важна для тех, у кого присутствует высокий риск заражения, и для практикующих работников системы здравоохранения. Существует 2 основных типа вакцины против гриппа: инактивированная вакцина против гриппа (IIV) - вводится внутримышечно; живая аттенуированная вакцина против гриппа (LAIV) - дается в виде носовых капель. Вакцинация против гриппа проводится ежегодно, чтобы поддерживать титры антител и позволить модификации вакцины компенсировать дрейф антигена вируса гриппа", - объясняет Никита Канушин.
- Да, прививка от гриппа — эффективная мера профилактики, но она проводится осенью. Между прививкой и началом сезона простудных заболеваний должно пройти не менее 3–4 недель. Эффект от прививки при этом сохранится около 12 месяцев. Одновременно делать прививку от гриппа и коронавируса не стоит, чтобы избежать аллергической реакции и избыточной стимуляции иммунной системы, - говорит Ольга Козлова.
Нэя Георгиева советует выбирать четырехкомпонентные вакцины, в которые входят четыре штамма гриппа. Доступные вакцины в Российской Федерации – Сивигрипп, Ультрикс, Инфлювак, Гриппол плюс, Флю-М.

Отличия гриппа от ОРВИ

ОРВИ расшифровывается как “острое респираторное вирусное заболевание”, то есть само определение позволяет включить в него любую вирусную патологию, в том числе и вирус гриппа.
- Само же понятие “грипп” подразумевает заражение вирусом определенного вида, в том числе определенного штамма. Допустим, штамма H3N2, - объясняет Никита Канушин.
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"В отличие от других ОРВИ, для гриппа характерно быстрое начало, озноб, неконтролируемое слезотечение, покраснение, светобоязнь. Насморк может вовсе отсутствовать или появиться спустя 2–3 дня. Обычно болезнь протекает с очень выраженной интоксикацией, болями в мышцах, высокой температурой — 38-39°C, нередко с сухим кашлем. Опасность гриппа заключается в осложнениях, которые он дает", - отмечает Ольга Козлова.

Профилактика

Помимо вакцинации, к профилактическим мерам можно отнести соблюдение личной гигиены и гигиены дома, избегание посещения мест большого скопления людей, повышение иммунитета.

Рекомендации врачей

- Грипп заразен, так что не стоит пренебрегать врачебной консультацией, чтобы не стать источником инфекции для близких. При кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с вирусами гриппа. Вокруг больного образуется зараженная зона с максимальной концентрацией аэрозольных частиц. Дальность их рассеивания обычно не превышает 2-3 метров. Поэтому больной человек по возможности должен быть изолирован, иметь свою посуду и предметы индивидуального ухода. Не стоит забывать про масочный режим и частое проветривание, - советует Ольга Козлова.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19ГриппврачиВакцины
 
 
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