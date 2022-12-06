https://ria.ru/20221206/gripp-1836594630.html

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России - РИА Новости, 06.12.2022

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вырос на 23,3% за неделю, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:19

2022-12-06T11:19

2022-12-06T11:19

россия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вырос на 23,3% за неделю, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Согласно нему, на 48-й неделе 2022 года зарегистрировано 43,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% больше показателей 47-й недели."Рост заболеваемости фиксируется в 57 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге", - уточнили в Роспотребнадзоре.Всего в базу загружено 214 690 геномных последовательностей SARS-CoV-2, рассказали в ведомстве. "За последние две недели к линии BA.2 геноварианта "омикрон" отнесено 9% сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 – более 90%. Фиксируются единичные находки подварианта XBB", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221201/gripp-1835666515.html

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Екатерина Зайцева

россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество