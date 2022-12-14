https://ria.ru/20221214/gripp-1838543611.html

В России завершилась массовая вакцинация от гриппа

В России завершилась массовая вакцинация от гриппа - РИА Новости, 14.12.2022

В России завершилась массовая вакцинация от гриппа

Массовая вакцинация от гриппа в России завершена, но по назначению врача или по желанию человека можно сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:58

2022-12-14T11:58

2022-12-14T12:07

общество

россия

грипп

анна попова (гимнастка)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация от гриппа в России завершена, но по назначению врача или по желанию человека можно сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться, то, безусловно, это можно сделать в индивидуальном порядке", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что на сегодняшний день массовая вакцинация населения от гриппа завершена с высоким процентом охвата – 52,2% от всего населения страны.

https://ria.ru/20221213/gripp-1838458599.html

россия

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, грипп, анна попова (гимнастка), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)