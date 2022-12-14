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В России завершилась массовая вакцинация от гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
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В России завершилась массовая вакцинация от гриппа
В России завершилась массовая вакцинация от гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
В России завершилась массовая вакцинация от гриппа
Массовая вакцинация от гриппа в России завершена, но по назначению врача или по желанию человека можно сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:58
2022-12-14T12:07
общество
россия
грипп
анна попова (гимнастка)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация от гриппа в России завершена, но по назначению врача или по желанию человека можно сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться, то, безусловно, это можно сделать в индивидуальном порядке", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что на сегодняшний день массовая вакцинация населения от гриппа завершена с высоким процентом охвата – 52,2% от всего населения страны.
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общество, россия, грипп, анна попова (гимнастка), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Грипп, Анна Попова (гимнастка), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
11:58 14.12.2022 (обновлено: 12:07 14.12.2022)
 
В России завершилась массовая вакцинация от гриппа

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о завершении массовой вакцинации от гриппа в России

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : пресс-службы правительства МО
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация от гриппа в России завершена, но по назначению врача или по желанию человека можно сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться, то, безусловно, это можно сделать в индивидуальном порядке", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что на сегодняшний день массовая вакцинация населения от гриппа завершена с высоким процентом охвата – 52,2% от всего населения страны.
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ОбществоРоссияГриппАнна Попова (гимнастка)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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