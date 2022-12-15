Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о мутациях свиного гриппа - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/gripp-1838815175.html
Роспотребнадзор рассказал о мутациях свиного гриппа
Роспотребнадзор рассказал о мутациях свиного гриппа - РИА Новости, 15.12.2022
Роспотребнадзор рассказал о мутациях свиного гриппа
Вирус свиного гриппа практически не имеет значимых мутаций, он полностью соответствует вакцинному штамму, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:35
2022-12-15T11:35
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
свиной грипп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763429666_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_97e8b65f30efcae760948322530b2631.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Вирус свиного гриппа практически не имеет значимых мутаций, он полностью соответствует вакцинному штамму, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Этот вирус практически не имеет значимых мутаций, он полностью соответствует вакцинному штамму",- сказала Попова на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Она отметила, что свиной грипп лечится препаратом "Осельтамивир".Ранее сообщалось, что на сегодняшний день массовая вакцинация от гриппа в России завершена, привито более 52% населения.
https://ria.ru/20221215/oms-1838808159.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763429666_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_d6bdd563e6ab676b51cceee57f881891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, свиной грипп
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, Свиной грипп
11:35 15.12.2022
 
Роспотребнадзор рассказал о мутациях свиного гриппа

Попова: вирус свиного гриппа практически не имеет значимых мутаций

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медицинские маски. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Вирус свиного гриппа практически не имеет значимых мутаций, он полностью соответствует вакцинному штамму, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Этот вирус практически не имеет значимых мутаций, он полностью соответствует вакцинному штамму",- сказала Попова на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Опрос
Вы болели гриппом с начала осени?
Проголосовали:29013
12 декабря, 11:22
Она отметила, что свиной грипп лечится препаратом "Осельтамивир".
Ранее сообщалось, что на сегодняшний день массовая вакцинация от гриппа в России завершена, привито более 52% населения.
Пациентка в регистратуре городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 11:09
В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГриппСвиной грипп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала