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Роспотребнадзор рассказал о мутациях свиного гриппа

Роспотребнадзор рассказал о мутациях свиного гриппа - РИА Новости, 15.12.2022

Роспотребнадзор рассказал о мутациях свиного гриппа

Вирус свиного гриппа практически не имеет значимых мутаций, он полностью соответствует вакцинному штамму, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:35

2022-12-15T11:35

2022-12-15T11:35

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

свиной грипп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Вирус свиного гриппа практически не имеет значимых мутаций, он полностью соответствует вакцинному штамму, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Этот вирус практически не имеет значимых мутаций, он полностью соответствует вакцинному штамму",- сказала Попова на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Она отметила, что свиной грипп лечится препаратом "Осельтамивир".Ранее сообщалось, что на сегодняшний день массовая вакцинация от гриппа в России завершена, привито более 52% населения.

https://ria.ru/20221215/oms-1838808159.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, свиной грипп