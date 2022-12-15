https://ria.ru/20221215/gripp-1838850743.html
Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно
Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно - РИА Новости, 15.12.2022
Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно
Необходимости вводить какие-либо ограничения из-за гриппа на федеральном уровне в России нет, у регионов достаточно полномочий, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:40
2022-12-15T12:40
2022-12-15T12:53
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Необходимости вводить какие-либо ограничения из-за гриппа на федеральном уровне в России нет, у регионов достаточно полномочий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На федеральном уровне нет, они никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости. Есть достаточно полномочий у субъектов РФ", - сказала Попова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Она отметила, что из-за роста заболеваемости следует беречь себя и носить маски.
https://ria.ru/20221214/zabolevaemost-1838657119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
12:40 15.12.2022 (обновлено: 12:53 15.12.2022)
Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно
Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне нет необходимости