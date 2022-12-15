https://ria.ru/20221215/gripp-1838850743.html

Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно

Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно - РИА Новости, 15.12.2022

Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно

Необходимости вводить какие-либо ограничения из-за гриппа на федеральном уровне в России нет, у регионов достаточно полномочий, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:40

2022-12-15T12:40

2022-12-15T12:53

общество

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Необходимости вводить какие-либо ограничения из-за гриппа на федеральном уровне в России нет, у регионов достаточно полномочий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На федеральном уровне нет, они никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости. Есть достаточно полномочий у субъектов РФ", - сказала Попова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Она отметила, что из-за роста заболеваемости следует беречь себя и носить маски.

https://ria.ru/20221214/zabolevaemost-1838657119.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)