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Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно - РИА Новости, 15.12.2022
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Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно
Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно - РИА Новости, 15.12.2022
Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно
Необходимости вводить какие-либо ограничения из-за гриппа на федеральном уровне в России нет, у регионов достаточно полномочий, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:40
2022-12-15T12:53
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Необходимости вводить какие-либо ограничения из-за гриппа на федеральном уровне в России нет, у регионов достаточно полномочий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На федеральном уровне нет, они никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости. Есть достаточно полномочий у субъектов РФ", - сказала Попова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Она отметила, что из-за роста заболеваемости следует беречь себя и носить маски.
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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
12:40 15.12.2022 (обновлено: 12:53 15.12.2022)
 
Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно

Попова: вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне нет необходимости

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Необходимости вводить какие-либо ограничения из-за гриппа на федеральном уровне в России нет, у регионов достаточно полномочий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На федеральном уровне нет, они никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости. Есть достаточно полномочий у субъектов РФ", - сказала Попова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Она отметила, что из-за роста заболеваемости следует беречь себя и носить маски.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 16:49
Попова назвала праздники фактором риска роста заболеваемости
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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