https://ria.ru/20221216/asmus-1839143001.html

В Сети высмеяли Асмус после конфликта с Харламовым

В Сети высмеяли Асмус после конфликта с Харламовым - РИА Новости, 16.12.2022

В Сети высмеяли Асмус после конфликта с Харламовым

В Сети высмеяли Кристину Асмус после публичных разборок с бывшим мужем Гариком Харламовым. Накануне актриса сообщила, что счастлива поучаствовать в новом... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:57

2022-12-16T13:57

2022-12-16T13:57

шоубиз

кристина асмус

гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Сети высмеяли Кристину Асмус после публичных разборок с бывшим мужем Гариком Харламовым. Накануне актриса сообщила, что счастлива поучаствовать в новом спектакле. Подписчики неоднозначно отреагировали на пост. Одни пошутили о недавнем конфликте Асмус и Харламова. Другие поддержали звезду.Накануне Асмус сообщила, что Харламов угрозами запретил ей с дочерью съезжать из общего дома. Причиной раздора между знаменитостями послужила шутка комика об испорченном доме бывшей жены. Актриса возмутилась поступком шоумена и опубликовала гневный пост в своей соцсети. Она заявила, что экс-супруг не оставлял ей никакой жилплощади и не помогал материально.В ответ артист обвинил бывшую жену в отсутствии чувства юмора. По словам Харламова, она продолжила жить в общем доме после развода и на полном его обеспечении. Позже в конфликт вмешалась мать комика Наталья. По ее словам, юморист обеспечил наследницу жильем. Также она призвала экс-супругов решать личные вопросы дома. Однако на днях Асмус снова напомнила о конфликте с Харламовым. Она пошутила, что ее гонораров хватит "на коммуналку кому-то". Артисты расстались в 2020 году после семи лет брака. Юморист поделился, что они с бывшей женой не подошли друг другу. Также знаменитости опровергли влияние скандального фильма "Текст" на их развод. Пара воспитывает общую дочь Анастасию. Ранее актриса сообщила о сложностях в общении с бывшим мужем. Она призналась, что он на нее обиделся.

https://ria.ru/20211210/kharlamov-1763137957.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кристина асмус, гарик харламов (игорь)