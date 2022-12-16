https://ria.ru/20221216/asmus-1839143001.html
В Сети высмеяли Асмус после конфликта с Харламовым
В Сети высмеяли Асмус после конфликта с Харламовым - РИА Новости, 16.12.2022
В Сети высмеяли Асмус после конфликта с Харламовым
В Сети высмеяли Кристину Асмус после публичных разборок с бывшим мужем Гариком Харламовым. Накануне актриса сообщила, что счастлива поучаствовать в новом... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:57
2022-12-16T13:57
2022-12-16T13:57
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Сети высмеяли Кристину Асмус после публичных разборок с бывшим мужем Гариком Харламовым. Накануне актриса сообщила, что счастлива поучаствовать в новом спектакле. Подписчики неоднозначно отреагировали на пост. Одни пошутили о недавнем конфликте Асмус и Харламова. Другие поддержали звезду.Накануне Асмус сообщила, что Харламов угрозами запретил ей с дочерью съезжать из общего дома. Причиной раздора между знаменитостями послужила шутка комика об испорченном доме бывшей жены. Актриса возмутилась поступком шоумена и опубликовала гневный пост в своей соцсети. Она заявила, что экс-супруг не оставлял ей никакой жилплощади и не помогал материально.В ответ артист обвинил бывшую жену в отсутствии чувства юмора. По словам Харламова, она продолжила жить в общем доме после развода и на полном его обеспечении. Позже в конфликт вмешалась мать комика Наталья. По ее словам, юморист обеспечил наследницу жильем. Также она призвала экс-супругов решать личные вопросы дома. Однако на днях Асмус снова напомнила о конфликте с Харламовым. Она пошутила, что ее гонораров хватит "на коммуналку кому-то". Артисты расстались в 2020 году после семи лет брака. Юморист поделился, что они с бывшей женой не подошли друг другу. Также знаменитости опровергли влияние скандального фильма "Текст" на их развод. Пара воспитывает общую дочь Анастасию. Ранее актриса сообщила о сложностях в общении с бывшим мужем. Она призналась, что он на нее обиделся.
https://ria.ru/20211210/kharlamov-1763137957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, гарик харламов (игорь)
Шоубиз, Кристина Асмус, Гарик Харламов (Игорь)
В Сети высмеяли Асмус после конфликта с Харламовым
В Сети высмеяли Асмус после публичного конфликта с экс-супругом Харламовым
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Сети высмеяли Кристину Асмус после публичных разборок с бывшим мужем Гариком Харламовым. Накануне актриса сообщила, что счастлива поучаствовать в новом спектакле.
"Я счастлива! Очень! Мне посчастливилось стать частью масштабного шоу "Вернувшиеся", – поделилась артистка в своей соцсети.
Подписчики неоднозначно отреагировали на пост. Одни пошутили о недавнем конфликте Асмус и Харламова.
"А я уж подумала, что Гарик квартирку прикупил", "Гарик, купи квартирку Крис!", "А вы до сих пор живете в одном доме?", "Как можно быть счастливой, когда бывший денег не дает?" – отреагировали комментаторы.
Другие поддержали звезду.
"Вы молодец!", "Счастье, когда любишь свою работу", "Это очень классно!", "Вы потрясающая", – написали поклонники актрисы.
Накануне Асмус сообщила
, что Харламов угрозами запретил ей с дочерью съезжать из общего дома. Причиной раздора между знаменитостями послужила шутка комика об испорченном доме бывшей жены.
Актриса возмутилась поступком шоумена и опубликовала гневный пост в своей соцсети. Она заявила, что экс-супруг не оставлял ей никакой жилплощади и не помогал материально.
В ответ артист обвинил бывшую жену в отсутствии чувства юмора. По словам Харламова, она продолжила жить в общем доме после развода и на полном его обеспечении.
Позже в конфликт вмешалась
мать комика Наталья. По ее словам, юморист обеспечил наследницу жильем. Также она призвала экс-супругов решать личные вопросы дома.
Однако на днях Асмус снова напомнила
о конфликте с Харламовым. Она пошутила, что ее гонораров хватит "на коммуналку кому-то".
Артисты расстались
в 2020 году после семи лет брака. Юморист поделился, что они с бывшей женой не подошли друг другу. Также знаменитости опровергли влияние скандального фильма "Текст" на их развод. Пара воспитывает общую дочь Анастасию.
Ранее актриса сообщила
о сложностях в общении с бывшим мужем. Она призналась, что он на нее обиделся.