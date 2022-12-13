https://ria.ru/20221213/asmus-1838403936.html
Асмус пошутила про оплату коммуналки после конфликта с Харламовым
Асмус пошутила про оплату коммуналки после конфликта с Харламовым - РИА Новости, 13.12.2022
Асмус пошутила про оплату коммуналки после конфликта с Харламовым
Кристина Асмус пошутила про оплату коммуналки после публичного конфликта с бывшим мужем Гариком Харламовым. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:18
2022-12-13T17:18
2022-12-13T17:18
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Кристина Асмус пошутила про оплату коммуналки после публичного конфликта с бывшим мужем Гариком Харламовым. Накануне стало известно, что экс-супруги продолжили жить в одном доме после развода. По словам Асмус, юморист запретил ей и их общей дочери переезжать в другое место. Причиной конфликта артистов послужила шутка Харламова об испорченном доме бывшей жены. В ответ актриса опубликовала пост, в котором заявила, что шоумен не оставлял ей никакой жилплощади. После этого артист обвинил Асмус в отсутствии чувства юмора. Кроме того, он утверждал, что бывшая жена живет в его доме и на полном обеспечении комика. Также в конфликт экс-супругов вмешалась мать шоумена Наталья. Она сообщила, что Харламов обеспечил наследницу жильем. Помимо этого, родственница юмориста призвала артистов решать личные вопросы вне Сети. Знаменитости развелись в 2020 году после семи лет брака. Комик признался, что они с бывшей женой не подходят друг другу. Кроме того, пара опровергла влияние скандального фильма "Текст" на их решение расстаться. Артисты воспитывают дочь Анастасию.Ранее Харламов пошутил о разводе с Асмус в эфире телешоу. Он назвал их отношения "имитацией лыжного хода летом".
https://ria.ru/20211210/kharlamov-1763137957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, гарик харламов (игорь)
Шоубиз, Кристина Асмус, Гарик Харламов (Игорь)
Асмус пошутила про оплату коммуналки после конфликта с Харламовым
Асмус пошутила про оплату коммуналки после конфликта с экс-супругом Харламовым
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Кристина Асмус пошутила про оплату коммуналки после публичного конфликта с бывшим мужем Гариком Харламовым.
"Хорошо, что моих гонораров хватает на всех репетиторов дочке. Хватит, кстати, и на коммуналку кому-то. Заявки оставляйте в комментариях", – написала актриса в своей соцсети.
Накануне стало
известно, что экс-супруги продолжили жить в одном доме после развода. По словам Асмус, юморист запретил ей и их общей дочери переезжать в другое место.
Причиной конфликта артистов послужила шутка Харламова об испорченном доме бывшей жены. В ответ актриса опубликовала пост, в котором заявила, что шоумен не оставлял ей никакой жилплощади.
После этого артист обвинил Асмус в отсутствии чувства юмора. Кроме того, он утверждал, что бывшая жена живет в его доме и на полном обеспечении комика.
Также в конфликт экс-супругов вмешалась
мать шоумена Наталья. Она сообщила, что Харламов обеспечил наследницу жильем. Помимо этого, родственница юмориста призвала артистов решать личные вопросы вне Сети.
Знаменитости развелись
в 2020 году после семи лет брака. Комик признался, что они с бывшей женой не подходят друг другу. Кроме того, пара опровергла влияние скандального фильма "Текст" на их решение расстаться. Артисты воспитывают дочь Анастасию.
Ранее Харламов пошутил
о разводе с Асмус в эфире телешоу. Он назвал их отношения "имитацией лыжного хода летом".