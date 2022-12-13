https://ria.ru/20221213/asmus-1838403936.html

Асмус пошутила про оплату коммуналки после конфликта с Харламовым

Асмус пошутила про оплату коммуналки после конфликта с Харламовым - РИА Новости, 13.12.2022

Асмус пошутила про оплату коммуналки после конфликта с Харламовым

Кристина Асмус пошутила про оплату коммуналки после публичного конфликта с бывшим мужем Гариком Харламовым. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:18

2022-12-13T17:18

2022-12-13T17:18

шоубиз

кристина асмус

гарик харламов (игорь)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97252/17/972521787_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_794afa30d7765758dd7c74e7d5734bc2.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Кристина Асмус пошутила про оплату коммуналки после публичного конфликта с бывшим мужем Гариком Харламовым. Накануне стало известно, что экс-супруги продолжили жить в одном доме после развода. По словам Асмус, юморист запретил ей и их общей дочери переезжать в другое место. Причиной конфликта артистов послужила шутка Харламова об испорченном доме бывшей жены. В ответ актриса опубликовала пост, в котором заявила, что шоумен не оставлял ей никакой жилплощади. После этого артист обвинил Асмус в отсутствии чувства юмора. Кроме того, он утверждал, что бывшая жена живет в его доме и на полном обеспечении комика. Также в конфликт экс-супругов вмешалась мать шоумена Наталья. Она сообщила, что Харламов обеспечил наследницу жильем. Помимо этого, родственница юмориста призвала артистов решать личные вопросы вне Сети. Знаменитости развелись в 2020 году после семи лет брака. Комик признался, что они с бывшей женой не подходят друг другу. Кроме того, пара опровергла влияние скандального фильма "Текст" на их решение расстаться. Артисты воспитывают дочь Анастасию.Ранее Харламов пошутил о разводе с Асмус в эфире телешоу. Он назвал их отношения "имитацией лыжного хода летом".

https://ria.ru/20211210/kharlamov-1763137957.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кристина асмус, гарик харламов (игорь)