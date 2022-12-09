https://ria.ru/20221209/kharlamov-1837433494.html
Мать Харламова жестко ответила Асмус на критику ее сына
Мать Харламова жестко ответила Асмус на критику ее сына - РИА Новости, 09.12.2022
Мать Харламова жестко ответила Асмус на критику ее сына
Мать Гарика Харламова Наталья жестко ответила Кристине Асмус на критику ее сына в соцсети актрисы. Кроме того, она призвала экс-супругов обсуждать личные... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:24
2022-12-09T12:24
2022-12-09T12:24
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97252/17/972521787_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_794afa30d7765758dd7c74e7d5734bc2.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Мать Гарика Харламова Наталья жестко ответила Кристине Асмус на критику ее сына в соцсети актрисы. Кроме того, она призвала экс-супругов обсуждать личные вопросы дома. Причиной послужил пост артистки о том, что бывший муж не оставил ей жилплощадь. Кроме того, она заявила, что артист обеспечил наследницу жильем. Накануне Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома. Также она опровергла слова шоумена о ее полном обеспечении. Конфликт между знаменитостями произошел после шутки комика о том, что он испортил жилплощадь бывшей жены. В ответ актриса написала пост об отсутствии материальной поддержки со стороны экс-супруга в своей соцсети. Также она уточнила, что артист "не оставил ей никакой дом". После этого комик обвинил Асмус в отсутствии чувства юмора. Он также заявил, что она продолжает жить вместе с ним и на полном обеспечении шоумена. Артисты развелись в 2020 году после семи лет отношений. Харламов объяснил расставание тем, что они не подходят друг другу. Также знаменитости опровергли влияние скандального фильма "Текст" на их решение разойтись. Экс-супруги воспитывают дочь Анастасию. Ранее Асмус намекнула на причину расставания с Харламовым. Она рассказала о том, что важно думать о себе, а не только подстраиваться под партнера.
https://ria.ru/20210410/kharlamov-1727650439.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97252/17/972521787_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cc146680370c5eff050c956fa375cc83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, гарик харламов (игорь)
Шоубиз, Кристина Асмус, Гарик Харламов (Игорь)
Мать Харламова жестко ответила Асмус на критику ее сына
Мать Харламова Наталья жестко ответила Асмус на критику ее сына
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Мать Гарика Харламова Наталья жестко ответила Кристине Асмус на критику ее сына в соцсети актрисы. Кроме того, она призвала экс-супругов обсуждать личные вопросы дома.
Причиной послужил пост артистки о том, что бывший муж не оставил ей жилплощадь.
"Впервые за десять лет позволяю себе коммент в отношении тебя. Возникли мысли на предложенную тобой тему: "овладеть чувством такта и честностью". Может, проще было обсудить данные вопросы дома, а не на весь мир? В том прекрасном и уютном доме, в котором мы живем все вместе с Настюшей", – возмутилась родственница комика.
Кроме того, она заявила, что артист обеспечил наследницу жильем.
"Кстати, у ребенка есть жилье и не одно, обеспеченное любящим папой!" – заключила Наталья.
Накануне Асмус обвинила
Харламова в запрете на выезд из общего дома. Также она опровергла слова шоумена о ее полном обеспечении. Конфликт между знаменитостями произошел после шутки комика о том, что он испортил жилплощадь бывшей жены.
В ответ актриса написала пост об отсутствии материальной поддержки со стороны экс-супруга в своей соцсети. Также она уточнила, что артист "не оставил ей никакой дом". После этого комик обвинил Асмус в отсутствии чувства юмора. Он также заявил, что она продолжает жить вместе с ним и на полном обеспечении шоумена.
Артисты развелись в 2020 году после семи лет отношений. Харламов объяснил расставание тем, что они не подходят друг другу. Также знаменитости опровергли влияние скандального фильма "Текст" на их решение разойтись. Экс-супруги воспитывают дочь Анастасию.
Ранее Асмус намекнула
на причину расставания с Харламовым. Она рассказала о том, что важно думать о себе, а не только подстраиваться под партнера.