https://ria.ru/20221209/kharlamov-1837433494.html

Мать Харламова жестко ответила Асмус на критику ее сына

Мать Харламова жестко ответила Асмус на критику ее сына - РИА Новости, 09.12.2022

Мать Харламова жестко ответила Асмус на критику ее сына

Мать Гарика Харламова Наталья жестко ответила Кристине Асмус на критику ее сына в соцсети актрисы. Кроме того, она призвала экс-супругов обсуждать личные... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:24

2022-12-09T12:24

2022-12-09T12:24

шоубиз

кристина асмус

гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Мать Гарика Харламова Наталья жестко ответила Кристине Асмус на критику ее сына в соцсети актрисы. Кроме того, она призвала экс-супругов обсуждать личные вопросы дома. Причиной послужил пост артистки о том, что бывший муж не оставил ей жилплощадь. Кроме того, она заявила, что артист обеспечил наследницу жильем. Накануне Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома. Также она опровергла слова шоумена о ее полном обеспечении. Конфликт между знаменитостями произошел после шутки комика о том, что он испортил жилплощадь бывшей жены. В ответ актриса написала пост об отсутствии материальной поддержки со стороны экс-супруга в своей соцсети. Также она уточнила, что артист "не оставил ей никакой дом". После этого комик обвинил Асмус в отсутствии чувства юмора. Он также заявил, что она продолжает жить вместе с ним и на полном обеспечении шоумена. Артисты развелись в 2020 году после семи лет отношений. Харламов объяснил расставание тем, что они не подходят друг другу. Также знаменитости опровергли влияние скандального фильма "Текст" на их решение разойтись. Экс-супруги воспитывают дочь Анастасию. Ранее Асмус намекнула на причину расставания с Харламовым. Она рассказала о том, что важно думать о себе, а не только подстраиваться под партнера.

https://ria.ru/20210410/kharlamov-1727650439.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кристина асмус, гарик харламов (игорь)