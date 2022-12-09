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Мать Харламова жестко ответила Асмус на критику ее сына - РИА Новости, 09.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221209/kharlamov-1837433494.html
Мать Харламова жестко ответила Асмус на критику ее сына
Мать Харламова жестко ответила Асмус на критику ее сына - РИА Новости, 09.12.2022
Мать Харламова жестко ответила Асмус на критику ее сына
Мать Гарика Харламова Наталья жестко ответила Кристине Асмус на критику ее сына в соцсети актрисы. Кроме того, она призвала экс-супругов обсуждать личные... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:24
2022-12-09T12:24
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Мать Гарика Харламова Наталья жестко ответила Кристине Асмус на критику ее сына в соцсети актрисы. Кроме того, она призвала экс-супругов обсуждать личные вопросы дома. Причиной послужил пост артистки о том, что бывший муж не оставил ей жилплощадь. Кроме того, она заявила, что артист обеспечил наследницу жильем. Накануне Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома. Также она опровергла слова шоумена о ее полном обеспечении. Конфликт между знаменитостями произошел после шутки комика о том, что он испортил жилплощадь бывшей жены. В ответ актриса написала пост об отсутствии материальной поддержки со стороны экс-супруга в своей соцсети. Также она уточнила, что артист "не оставил ей никакой дом". После этого комик обвинил Асмус в отсутствии чувства юмора. Он также заявил, что она продолжает жить вместе с ним и на полном обеспечении шоумена. Артисты развелись в 2020 году после семи лет отношений. Харламов объяснил расставание тем, что они не подходят друг другу. Также знаменитости опровергли влияние скандального фильма "Текст" на их решение разойтись. Экс-супруги воспитывают дочь Анастасию. Ранее Асмус намекнула на причину расставания с Харламовым. Она рассказала о том, что важно думать о себе, а не только подстраиваться под партнера.
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кристина асмус, гарик харламов (игорь)
Шоубиз, Кристина Асмус, Гарик Харламов (Игорь)
12:24 09.12.2022
 
Мать Харламова жестко ответила Асмус на критику ее сына

Мать Харламова Наталья жестко ответила Асмус на критику ее сына

© Фото : предоставлено Russian Fashion Media AgencyКомедийный актёр Гарик "Бульдог" Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : предоставлено Russian Fashion Media Agency
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Мать Гарика Харламова Наталья жестко ответила Кристине Асмус на критику ее сына в соцсети актрисы. Кроме того, она призвала экс-супругов обсуждать личные вопросы дома.
Причиной послужил пост артистки о том, что бывший муж не оставил ей жилплощадь.

"Впервые за десять лет позволяю себе коммент в отношении тебя. Возникли мысли на предложенную тобой тему: "овладеть чувством такта и честностью". Может, проще было обсудить данные вопросы дома, а не на весь мир? В том прекрасном и уютном доме, в котором мы живем все вместе с Настюшей", – возмутилась родственница комика.

Кроме того, она заявила, что артист обеспечил наследницу жильем.
"Кстати, у ребенка есть жилье и не одно, обеспеченное любящим папой!" – заключила Наталья.
Накануне Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома. Также она опровергла слова шоумена о ее полном обеспечении. Конфликт между знаменитостями произошел после шутки комика о том, что он испортил жилплощадь бывшей жены.
В ответ актриса написала пост об отсутствии материальной поддержки со стороны экс-супруга в своей соцсети. Также она уточнила, что артист "не оставил ей никакой дом". После этого комик обвинил Асмус в отсутствии чувства юмора. Он также заявил, что она продолжает жить вместе с ним и на полном обеспечении шоумена.
Артисты развелись в 2020 году после семи лет отношений. Харламов объяснил расставание тем, что они не подходят друг другу. Также знаменитости опровергли влияние скандального фильма "Текст" на их решение разойтись. Экс-супруги воспитывают дочь Анастасию.
Ранее Асмус намекнула на причину расставания с Харламовым. Она рассказала о том, что важно думать о себе, а не только подстраиваться под партнера.
Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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