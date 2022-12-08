https://ria.ru/20221208/asmus-1837315289.html

Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома

Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома - РИА Новости, 08.12.2022

Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома

Гарик Харламов и Кристина Асмус продолжили жить в одном доме после развода. Актриса обвинила экс-супруга в том, что он запретил ей и их дочери съезжать с общей... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:03

2022-12-08T19:03

2022-12-08T19:03

шоубиз

гарик харламов (игорь)

кристина асмус

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Гарик Харламов и Кристина Асмус продолжили жить в одном доме после развода. Актриса обвинила экс-супруга в том, что он запретил ей и их дочери съезжать с общей жилплощади.Кроме того, она ответила на слова шоумена о ее полном обеспечении. Накануне Харламов пошутил, что испортил дом, в котором проживает экс-супруга. После этого Асмус выложила пост, в котором опровергла его слова. Она заявила, что бывший муж не оставил ей никакой жилплощади и денег. В ответ комик обвинил ее в отсутствии чувства юмора. Он написал в комментариях, что актриса живет в его половине дома и на полном обеспечении артиста. Пара развелась в 2020 году после семи лет брака. По словам Харламова, они поняли, что не подходят друг другу. Кроме того, артисты опровергли влияние скандального фильма "Текст" на их расставание. Знаменитости воспитывают общую дочь Анастасию.Ранее юморист пошутил, что экс-супруга "забрала" у него дом. Его слова были реакцией на вопрос Павла Воли о щедром подарке, который он делал кому-либо в своей жизни.

https://ria.ru/20210608/asmus-1736185342.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

гарик харламов (игорь), кристина асмус