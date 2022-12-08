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Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома - РИА Новости, 08.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221208/asmus-1837315289.html
Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома
Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома - РИА Новости, 08.12.2022
Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома
Гарик Харламов и Кристина Асмус продолжили жить в одном доме после развода. Актриса обвинила экс-супруга в том, что он запретил ей и их дочери съезжать с общей... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:03
2022-12-08T19:03
шоубиз
гарик харламов (игорь)
кристина асмус
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Гарик Харламов и Кристина Асмус продолжили жить в одном доме после развода. Актриса обвинила экс-супруга в том, что он запретил ей и их дочери съезжать с общей жилплощади.Кроме того, она ответила на слова шоумена о ее полном обеспечении. Накануне Харламов пошутил, что испортил дом, в котором проживает экс-супруга. После этого Асмус выложила пост, в котором опровергла его слова. Она заявила, что бывший муж не оставил ей никакой жилплощади и денег. В ответ комик обвинил ее в отсутствии чувства юмора. Он написал в комментариях, что актриса живет в его половине дома и на полном обеспечении артиста. Пара развелась в 2020 году после семи лет брака. По словам Харламова, они поняли, что не подходят друг другу. Кроме того, артисты опровергли влияние скандального фильма "Текст" на их расставание. Знаменитости воспитывают общую дочь Анастасию.Ранее юморист пошутил, что экс-супруга "забрала" у него дом. Его слова были реакцией на вопрос Павла Воли о щедром подарке, который он делал кому-либо в своей жизни.
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гарик харламов (игорь), кристина асмус
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь), Кристина Асмус
19:03 08.12.2022
 
Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома

Асмус обвинила экс-супруга Харламова в запрете на выезд из общего дома

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Гарик Харламов и Кристина Асмус продолжили жить в одном доме после развода. Актриса обвинила экс-супруга в том, что он запретил ей и их дочери съезжать с общей жилплощади.

"Мы живем втроем все это время. Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально. Ребенок должен видеть счастливых родителей", – отреагировала знаменитость в комментарии под постом в соцсети.

Кроме того, она ответила на слова шоумена о ее полном обеспечении.
"Пожалуйста, не надо плодить клевету про полное обеспечение. Мы оба знаем, что это не так. Кроме коммуналки, которую я предлагала оплачивать пополам тебе, мне предъявить нечего", – заключила актриса.
Накануне Харламов пошутил, что испортил дом, в котором проживает экс-супруга. После этого Асмус выложила пост, в котором опровергла его слова. Она заявила, что бывший муж не оставил ей никакой жилплощади и денег.
В ответ комик обвинил ее в отсутствии чувства юмора. Он написал в комментариях, что актриса живет в его половине дома и на полном обеспечении артиста.
Пара развелась в 2020 году после семи лет брака. По словам Харламова, они поняли, что не подходят друг другу. Кроме того, артисты опровергли влияние скандального фильма "Текст" на их расставание. Знаменитости воспитывают общую дочь Анастасию.
Ранее юморист пошутил, что экс-супруга "забрала" у него дом. Его слова были реакцией на вопрос Павла Воли о щедром подарке, который он делал кому-либо в своей жизни.
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