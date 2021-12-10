Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211210/kharlamov-1763137957.html
Забрала дом: Харламов вспомнил о разводе с Асмус
Забрала дом: Харламов вспомнил о разводе с Асмус - РИА Новости, 10.12.2021
Забрала дом: Харламов вспомнил о разводе с Асмус
Гарик Харламов вспомнил о разводе с Кристиной Асмус на съемках выпуска шоу Comedy Club. Поводом послужила покупка исполнителем хита "Сияй" Ramil’ дома для своих РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:51
2021-12-10T15:52
шоубиз
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
comedy club production
знаменитости
кристина асмус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99838/59/998385982_0:54:1348:812_1920x0_80_0_0_93fd902a7d90b17d754a27b150e71270.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Гарик Харламов вспомнил о разводе с Кристиной Асмус на съемках выпуска шоу Comedy Club. Поводом послужила покупка исполнителем хита "Сияй" Ramil’ дома для своих родителей.Павел Воля решил уточнить у соведущего, преподносил ли он когда-нибудь кому-то такой же щедрый подарок. В ответ Харламов пошутил про бывшую жену.Асмус и Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Суд расторг их брак в конце октября прошлого года.Несколько месяцев назад Харламов впервые вышел в свет с новой девушкой. Ей стала актриса Катерина Ковальчук. Вместе пара появилась на открытии ресторана.
https://ria.ru/20211210/leps-1763130785.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99838/59/998385982_0:0:1348:1011_1920x0_80_0_0_931f6eeab5f5b226174dda39c48c8b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, гарик харламов (игорь), comedy club production, знаменитости, кристина асмус
15:51 10.12.2021 (обновлено: 15:52 10.12.2021)
 
Забрала дом: Харламов вспомнил о разводе с Асмус

Харламов вспомнил о разводе с Асмус на съемках Comedy Club

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Гарик Харламов вспомнил о разводе с Кристиной Асмус на съемках выпуска шоу Comedy Club. Поводом послужила покупка исполнителем хита "Сияй" Ramil’ дома для своих родителей.
Павел Воля решил уточнить у соведущего, преподносил ли он когда-нибудь кому-то такой же щедрый подарок. В ответ Харламов пошутил про бывшую жену.

"Я бы не назвал это словом "подарил". Скорее "забрала", – сказал шоумен.

Асмус и Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Суд расторг их брак в конце октября прошлого года.
Несколько месяцев назад Харламов впервые вышел в свет с новой девушкой. Ей стала актриса Катерина Ковальчук. Вместе пара появилась на открытии ресторана.
Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 14:53Шоубиз
Жена Лепса подала на развод после 20 лет брака
 
ШоубизШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)Comedy Club ProductionЗнаменитостиКристина Асмус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи