https://ria.ru/20211210/kharlamov-1763137957.html

Забрала дом: Харламов вспомнил о разводе с Асмус

Забрала дом: Харламов вспомнил о разводе с Асмус - РИА Новости, 10.12.2021

Забрала дом: Харламов вспомнил о разводе с Асмус

Гарик Харламов вспомнил о разводе с Кристиной Асмус на съемках выпуска шоу Comedy Club. Поводом послужила покупка исполнителем хита "Сияй" Ramil’ дома для своих РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:51

2021-12-10T15:51

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шоубиз

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гарик харламов (игорь)

comedy club production

знаменитости

кристина асмус

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Гарик Харламов вспомнил о разводе с Кристиной Асмус на съемках выпуска шоу Comedy Club. Поводом послужила покупка исполнителем хита "Сияй" Ramil’ дома для своих родителей.Павел Воля решил уточнить у соведущего, преподносил ли он когда-нибудь кому-то такой же щедрый подарок. В ответ Харламов пошутил про бывшую жену.Асмус и Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Суд расторг их брак в конце октября прошлого года.Несколько месяцев назад Харламов впервые вышел в свет с новой девушкой. Ей стала актриса Катерина Ковальчук. Вместе пара появилась на открытии ресторана.

https://ria.ru/20211210/leps-1763130785.html

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шоу-бизнес, гарик харламов (игорь), comedy club production, знаменитости, кристина асмус