https://ria.ru/20211210/kharlamov-1763137957.html
Забрала дом: Харламов вспомнил о разводе с Асмус
Забрала дом: Харламов вспомнил о разводе с Асмус - РИА Новости, 10.12.2021
Забрала дом: Харламов вспомнил о разводе с Асмус
Гарик Харламов вспомнил о разводе с Кристиной Асмус на съемках выпуска шоу Comedy Club. Поводом послужила покупка исполнителем хита "Сияй" Ramil’ дома для своих РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:51
2021-12-10T15:51
2021-12-10T15:52
шоубиз
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
comedy club production
знаменитости
кристина асмус
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Гарик Харламов вспомнил о разводе с Кристиной Асмус на съемках выпуска шоу Comedy Club. Поводом послужила покупка исполнителем хита "Сияй" Ramil’ дома для своих родителей.Павел Воля решил уточнить у соведущего, преподносил ли он когда-нибудь кому-то такой же щедрый подарок. В ответ Харламов пошутил про бывшую жену.Асмус и Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Суд расторг их брак в конце октября прошлого года.Несколько месяцев назад Харламов впервые вышел в свет с новой девушкой. Ей стала актриса Катерина Ковальчук. Вместе пара появилась на открытии ресторана.
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РИА Новости
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РИА Новости
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шоу-бизнес, гарик харламов (игорь), comedy club production, знаменитости, кристина асмус
15:51 10.12.2021 (обновлено: 15:52 10.12.2021)
Забрала дом: Харламов вспомнил о разводе с Асмус
Харламов вспомнил о разводе с Асмус на съемках Comedy Club
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Гарик Харламов вспомнил о разводе с Кристиной Асмус на съемках выпуска шоу Comedy Club. Поводом послужила покупка исполнителем хита "Сияй" Ramil’ дома для своих родителей.
Павел Воля решил уточнить у соведущего, преподносил ли он когда-нибудь кому-то такой же щедрый подарок. В ответ Харламов пошутил про бывшую жену.
"Я бы не назвал это словом "подарил". Скорее "забрала", – сказал шоумен.
Асмус и Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Суд расторг их брак в конце октября прошлого года.
Несколько месяцев назад Харламов впервые вышел в свет с новой девушкой. Ей стала актриса Катерина Ковальчук. Вместе пара появилась
на открытии ресторана.