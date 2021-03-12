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Асмус рассказала об обиде Харламова
Асмус рассказала об обиде Харламова
Российская актриса Кристина Асмус рассказала в своем Instagram о том, в каких отношениях она находится с бывшим супругом — юмористом и шоуменом Гариком... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:03
2021-03-12T11:03
2021-03-12T11:03
шоубиз
россия
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская актриса Кристина Асмус рассказала в своем Instagram о том, в каких отношениях она находится с бывшим супругом — юмористом и шоуменом Гариком Харламовым. Сейчас, по ее словам, у них "все сложно".Кроме того, она хотела бы еще детей, "чем больше, тем лучше". Асмус призналась, что завидует тем матерям, у которых их двое, трое или четверо. Имена ей нравятся русские, а не модные "необычные".Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет совместной жизни в июне прошлого года. Скандальный фильм "Текст" и третьи лица, по их словам, в этой ситуации не виноваты.Позднее Харламов уточнил, в какой-то момент они с Асмус поняли, что не подходят друг другу. В конце октября суд расторг брак.
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россия, кристина асмус, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Российская актриса Кристина Асмус
рассказала в своем Instagram
о том, в каких отношениях она находится с бывшим супругом — юмористом и шоуменом Гариком Харламовым
.
Сейчас, по ее словам, у них "все сложно".
"Он очень обижен на меня", — пояснила актриса.
Кроме того, она хотела бы еще детей, "чем больше, тем лучше". Асмус призналась, что завидует тем матерям, у которых их двое, трое или четверо. Имена ей нравятся русские, а не модные "необычные".
Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили
о разводе после восьми лет совместной жизни в июне прошлого года. Скандальный фильм "Текст" и третьи лица, по их словам, в этой ситуации не виноваты.
Позднее Харламов уточнил, в какой-то момент они с Асмус поняли, что не подходят друг другу. В конце октября суд расторг брак.