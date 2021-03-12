https://ria.ru/20210312/obida-1600891392.html

Асмус рассказала об обиде Харламова

Асмус рассказала об обиде Харламова

Российская актриса Кристина Асмус рассказала в своем Instagram о том, в каких отношениях она находится с бывшим супругом — юмористом и шоуменом Гариком... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:03

2021-03-12T11:03

2021-03-12T11:03

шоубиз

россия

кристина асмус

гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская актриса Кристина Асмус рассказала в своем Instagram о том, в каких отношениях она находится с бывшим супругом — юмористом и шоуменом Гариком Харламовым. Сейчас, по ее словам, у них "все сложно".Кроме того, она хотела бы еще детей, "чем больше, тем лучше". Асмус призналась, что завидует тем матерям, у которых их двое, трое или четверо. Имена ей нравятся русские, а не модные "необычные".Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет совместной жизни в июне прошлого года. Скандальный фильм "Текст" и третьи лица, по их словам, в этой ситуации не виноваты.Позднее Харламов уточнил, в какой-то момент они с Асмус поняли, что не подходят друг другу. В конце октября суд расторг брак.

https://radiosputnik.ria.ru/20210227/asmus-1599210523.html

россия

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2021

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россия, кристина асмус, гарик харламов (игорь)