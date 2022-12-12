https://ria.ru/20221212/orbakayte-1838096464.html
Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу артистами
Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу артистами - РИА Новости, 12.12.2022
Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу артистами
Кристина Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу коллегами в Нью-Йорке. Актер Александр Молочников поделился снимком с артистами в своей соцсети. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:46
2022-12-12T15:46
2022-12-12T15:46
шоубиз
кристина орбакайте
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Кристина Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу коллегами в Нью-Йорке. Актер Александр Молочников поделился снимком с артистами в своей соцсети. На фотографии, кроме него и певицы, запечатлелись Чулпан Хаматова, писатель Дмитрий Быков, режиссер Дмитрий Крымов, арфист Александр Болдачев и солист "Ногу свело" Максим Покровский.Пользователи Сети возмутились появлением Орбакайте на фотографии. Они обвинили ее в лицемерии.После начала СВО мать артистки Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и младшими детьми за границу. Шоумен высказывался против специальной военной операции и действий российской власти. Летом певица прилетала в Россию, чтобы, вероятно, решить дела с документами на родине. Осенью она вернулась с Тель-Авив к супругу. В сентябре Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. По этой причине артисту, источником финансирования которого была названа Украина, пришлось планировать выступления за границей. Сын Орбакайте Никита Пресняков улетел с женой в США. Он рассказал, что находится на отдыхе. Позже наследник певицы прокомментировал сообщения о своей мобилизации. Он назвал их фейком. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221114/prusikin-1831297514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина орбакайте, нью-йорк (город)
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Нью-Йорк (город)
Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу артистами
Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу артистами в Нью-Йорке
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Кристина Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу коллегами в Нью-Йорке. Актер Александр Молочников поделился снимком с артистами в своей соцсети.
На фотографии, кроме него и певицы, запечатлелись Чулпан Хаматова, писатель Дмитрий Быков, режиссер Дмитрий Крымов, арфист Александр Болдачев и солист "Ногу свело" Максим Покровский.
"Нью-Йорк, Нью-Йорк", – подписал пост Молочников.
Пользователи Сети возмутились появлением Орбакайте на фотографии. Они обвинили ее в лицемерии.
"Орбакайте недавно с концертом в Крыму была", "Не понимаю позицию Кристины. Очень быстро переобувается", " Кто ее поддерживает? Диву даюсь! На фото видно, кто она и за кого топит", "Кто-то думал, что она патриот?" – написали комментаторы.
После начала СВО мать артистки Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и младшими детьми за границу. Шоумен высказывался против специальной военной операции и действий российской власти.
Летом певица прилетала в Россию, чтобы, вероятно, решить дела с документами на родине. Осенью она вернулась
с Тель-Авив к супругу.
В сентябре Галкина* включили
в реестр физлиц-иноагентов. По этой причине артисту, источником финансирования которого была названа Украина, пришлось
планировать выступления за границей.
Сын Орбакайте Никита Пресняков улетел
с женой в США. Он рассказал, что находится на отдыхе. Позже наследник певицы прокомментировал
сообщения о своей мобилизации. Он назвал их фейком.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.