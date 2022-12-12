https://ria.ru/20221212/orbakayte-1838096464.html

Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу артистами

Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу артистами - РИА Новости, 12.12.2022

Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу артистами

Кристина Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу коллегами в Нью-Йорке. Актер Александр Молочников поделился снимком с артистами в своей соцсети. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:46

2022-12-12T15:46

2022-12-12T15:46

шоубиз

кристина орбакайте

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Кристина Орбакайте встретилась со сбежавшими за границу коллегами в Нью-Йорке. Актер Александр Молочников поделился снимком с артистами в своей соцсети. На фотографии, кроме него и певицы, запечатлелись Чулпан Хаматова, писатель Дмитрий Быков, режиссер Дмитрий Крымов, арфист Александр Болдачев и солист "Ногу свело" Максим Покровский.Пользователи Сети возмутились появлением Орбакайте на фотографии. Они обвинили ее в лицемерии.После начала СВО мать артистки Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и младшими детьми за границу. Шоумен высказывался против специальной военной операции и действий российской власти. Летом певица прилетала в Россию, чтобы, вероятно, решить дела с документами на родине. Осенью она вернулась с Тель-Авив к супругу. В сентябре Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. По этой причине артисту, источником финансирования которого была названа Украина, пришлось планировать выступления за границей. Сын Орбакайте Никита Пресняков улетел с женой в США. Он рассказал, что находится на отдыхе. Позже наследник певицы прокомментировал сообщения о своей мобилизации. Он назвал их фейком. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221114/prusikin-1831297514.html

нью-йорк (город)

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кристина орбакайте, нью-йорк (город)