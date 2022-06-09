https://ria.ru/20220609/presnyakov-1794188880.html
Никита Пресняков уехал в США
Никита Пресняков уехал в США - РИА Новости, 09.06.2022
Никита Пресняков уехал в США
Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой улетел на отдых в США. Кадрами из Майами в своей социальной сети поделилась супруга певца. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:31
2022-06-09T11:31
2022-06-09T11:31
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой улетел на отдых в США. Кадрами из Майами в своей социальной сети поделилась супруга певца. Сам Пресняков также подтвердил, что они находятся на отдыхе. Пара поженилась пять лет назад – в 2017 году. Знаменитая бабушка Преснякова Алла Пугачева несколько месяцев назад уехала в Израиль вместе с семьей – мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. Они отказываются называть это эмиграцией, а Примадонна заявила, что улетела в страну на лечение и планирует вернуться в Россию к сентябрю. Галкин же в августе планирует гастроли в Латвии. 8 июня он заявил, что никогда не критиковал Россию, но пародировал политиков и продолжит делать это дальше.
https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, максим галкин
Никита Пресняков уехал в США
Внук Пугачевой Никита Пресняков вместе с женой уехал в США
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой улетел на отдых в США. Кадрами из Майами в своей социальной сети поделилась супруга певца.
Сам Пресняков также подтвердил, что они находятся на отдыхе.
"Вырвались с любимой в небольшой отпуск, а тут какой-то непонятный монстр выйти не дает", – написал Никита под видео с жуком.
Пара поженилась пять лет назад – в 2017 году.
Знаменитая бабушка Преснякова Алла Пугачева несколько месяцев назад уехала в Израиль вместе с семьей – мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. Они отказываются называть это эмиграцией, а Примадонна заявила, что улетела в страну на лечение и планирует вернуться в Россию к сентябрю.
Галкин же в августе планирует
гастроли в Латвии. 8 июня он заявил
, что никогда не критиковал Россию, но пародировал политиков и продолжит делать это дальше.