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Никита Пресняков уехал в США - РИА Новости, 09.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220609/presnyakov-1794188880.html
Никита Пресняков уехал в США
Никита Пресняков уехал в США - РИА Новости, 09.06.2022
Никита Пресняков уехал в США
Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой улетел на отдых в США. Кадрами из Майами в своей социальной сети поделилась супруга певца. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:31
2022-06-09T11:31
шоубиз
алла пугачева
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой улетел на отдых в США. Кадрами из Майами в своей социальной сети поделилась супруга певца. Сам Пресняков также подтвердил, что они находятся на отдыхе. Пара поженилась пять лет назад – в 2017 году. Знаменитая бабушка Преснякова Алла Пугачева несколько месяцев назад уехала в Израиль вместе с семьей – мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. Они отказываются называть это эмиграцией, а Примадонна заявила, что улетела в страну на лечение и планирует вернуться в Россию к сентябрю. Галкин же в августе планирует гастроли в Латвии. 8 июня он заявил, что никогда не критиковал Россию, но пародировал политиков и продолжит делать это дальше.
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алла пугачева, максим галкин
11:31 09.06.2022
 
Никита Пресняков уехал в США

Внук Пугачевой Никита Пресняков вместе с женой уехал в США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Никита Пресняков и его супруга Алёна Краснова на премьере фильма "Человек-паук: нет пути домой" в киноцентре "Октябрь" в Москве
Актер Никита Пресняков и его супруга Алёна Краснова на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой улетел на отдых в США. Кадрами из Майами в своей социальной сети поделилась супруга певца.
Скриншот публикации Алены Красновой в социальной сети
Скриншот публикации Алены Красновой в социальной сети
Скриншот публикации Алены Красновой в социальной сети
Сам Пресняков также подтвердил, что они находятся на отдыхе.
"Вырвались с любимой в небольшой отпуск, а тут какой-то непонятный монстр выйти не дает", – написал Никита под видео с жуком.
Пара поженилась пять лет назад – в 2017 году.
Знаменитая бабушка Преснякова Алла Пугачева несколько месяцев назад уехала в Израиль вместе с семьей – мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. Они отказываются называть это эмиграцией, а Примадонна заявила, что улетела в страну на лечение и планирует вернуться в Россию к сентябрю.
Галкин же в августе планирует гастроли в Латвии. 8 июня он заявил, что никогда не критиковал Россию, но пародировал политиков и продолжит делать это дальше.
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