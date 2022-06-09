https://ria.ru/20220609/presnyakov-1794188880.html

Никита Пресняков уехал в США

Никита Пресняков уехал в США - РИА Новости, 09.06.2022

Никита Пресняков уехал в США

Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой улетел на отдых в США. Кадрами из Майами в своей социальной сети поделилась супруга певца. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:31

2022-06-09T11:31

2022-06-09T11:31

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой улетел на отдых в США. Кадрами из Майами в своей социальной сети поделилась супруга певца. Сам Пресняков также подтвердил, что они находятся на отдыхе. Пара поженилась пять лет назад – в 2017 году. Знаменитая бабушка Преснякова Алла Пугачева несколько месяцев назад уехала в Израиль вместе с семьей – мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. Они отказываются называть это эмиграцией, а Примадонна заявила, что улетела в страну на лечение и планирует вернуться в Россию к сентябрю. Галкин же в августе планирует гастроли в Латвии. 8 июня он заявил, что никогда не критиковал Россию, но пародировал политиков и продолжит делать это дальше.

https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

алла пугачева, максим галкин