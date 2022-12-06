https://ria.ru/20221206/pugacheva-1836772075.html

Пугачева снова обругала критиков своей семьи

Пугачева снова обругала критиков своей семьи - РИА Новости, 06.12.2022

Пугачева снова обругала критиков своей семьи

Алла Пугачева резко ответила критикам своей семьи. Она также назвала недоброжелателей "лицемерами". Певица после начала СВО вместе с семьей переехала в Израиль. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:13

2022-12-06T19:13

2022-12-06T19:13

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Алла Пугачева резко ответила критикам своей семьи. Она также назвала недоброжелателей "лицемерами". Певица после начала СВО вместе с семьей переехала в Израиль. Одной из первых на пост певицы отреагировала ее дочь Кристина Орбакайте – она поставила несколько одобрительных смайлов. Однако подписчики раскритиковали Пугачеву. Они выразили мнение, что исполнительница решила привлечь к себе внимание. В начале СВО знаменитость переехала в Израиль, летом вместе с семьей проживала в латвийской Юрмале. Максим Галкин* неоднократно критиковал специальную операцию на Украине и действия российских властей. В августе певица прилетала на короткое время в Россию, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами. В начале октября она вернулась в Тель-Авив к семье. В сентябре Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина. Юморист перестал выступать в России и был вынужден организовывать гастроли за границей. В октябре шоумен рассказал о запланированных концертах в США и Канаде. Пугачева не первый раз резко высказывается в адрес критиков. После того, как в России предложили признать ее иноагентом, она назвала недоброжелателей "рабами". Ранее появилась информация, что Израиль может лишить гражданства и Пугачеву, и Галкина*. Причина – вероисповедание юмориста. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221111/artisty-1828474796.html

https://ria.ru/20220905/pugacheva-1814504762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, знаменитости