Пугачева снова обругала критиков своей семьи
Певица Алла Пугачева снова обругала критиков своей семьи
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Алла Пугачева резко ответила критикам своей семьи. Она также назвала недоброжелателей "лицемерами". Певица после начала СВО вместе с семьей переехала в Израиль.
"Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Смотрю на небо и говорю: "Господи, прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов. Ибо они не ведают, что творят", – сообщила артистка в своей соцсети.
Одной из первых на пост певицы отреагировала ее дочь Кристина Орбакайте – она поставила несколько одобрительных смайлов. Однако подписчики раскритиковали Пугачеву. Они выразили мнение, что исполнительница решила привлечь к себе внимание.
"Никому не нужна ваша семья. Наслаждайтесь!", "Обратной дороги нет. И умереть придется на чужой земле. А Алла все хайпует и хочет внимания", "Меньше о себе напоминайте, все забудут, что вы есть", "О вашем существовании многие забыли. Если бы не ваши посты, забыли бы напрочь", – возмутились пользователи Сети.
В начале СВО знаменитость переехала в Израиль, летом вместе с семьей проживала в латвийской Юрмале. Максим Галкин* неоднократно критиковал специальную операцию на Украине и действия российских властей. В августе певица прилетала на короткое время в Россию, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами. В начале октября она вернулась в Тель-Авив к семье.
В сентябре Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина.
Юморист перестал выступать в России и был вынужден организовывать гастроли за границей. В октябре шоумен рассказал о запланированных концертах в США и Канаде.
Пугачева не первый раз резко высказывается в адрес критиков. После того, как в России предложили признать ее иноагентом, она назвала недоброжелателей "рабами".
Ранее появилась информация, что Израиль может лишить гражданства и Пугачеву, и Галкина*. Причина – вероисповедание юмориста.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
5 сентября, 13:00Шоубиз"Где мужа ***?": Пугачеву снова обматерили на фасаде Останкино