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Пугачева снова обругала критиков своей семьи - РИА Новости, 06.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221206/pugacheva-1836772075.html
Пугачева снова обругала критиков своей семьи
Пугачева снова обругала критиков своей семьи - РИА Новости, 06.12.2022
Пугачева снова обругала критиков своей семьи
Алла Пугачева резко ответила критикам своей семьи. Она также назвала недоброжелателей "лицемерами". Певица после начала СВО вместе с семьей переехала в Израиль. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:13
2022-12-06T19:13
шоубиз
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Алла Пугачева резко ответила критикам своей семьи. Она также назвала недоброжелателей "лицемерами". Певица после начала СВО вместе с семьей переехала в Израиль. Одной из первых на пост певицы отреагировала ее дочь Кристина Орбакайте – она поставила несколько одобрительных смайлов. Однако подписчики раскритиковали Пугачеву. Они выразили мнение, что исполнительница решила привлечь к себе внимание. В начале СВО знаменитость переехала в Израиль, летом вместе с семьей проживала в латвийской Юрмале. Максим Галкин* неоднократно критиковал специальную операцию на Украине и действия российских властей. В августе певица прилетала на короткое время в Россию, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами. В начале октября она вернулась в Тель-Авив к семье. В сентябре Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина. Юморист перестал выступать в России и был вынужден организовывать гастроли за границей. В октябре шоумен рассказал о запланированных концертах в США и Канаде. Пугачева не первый раз резко высказывается в адрес критиков. После того, как в России предложили признать ее иноагентом, она назвала недоброжелателей "рабами". Ранее появилась информация, что Израиль может лишить гражданства и Пугачеву, и Галкина*. Причина – вероисповедание юмориста. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221111/artisty-1828474796.html
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алла пугачева, знаменитости
Шоубиз, Алла Пугачева, Знаменитости
19:13 06.12.2022
 
Пугачева снова обругала критиков своей семьи

Певица Алла Пугачева снова обругала критиков своей семьи

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Алла Пугачева резко ответила критикам своей семьи. Она также назвала недоброжелателей "лицемерами". Певица после начала СВО вместе с семьей переехала в Израиль.

"Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Смотрю на небо и говорю: "Господи, прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов. Ибо они не ведают, что творят", – сообщила артистка в своей соцсети.

Одной из первых на пост певицы отреагировала ее дочь Кристина Орбакайте – она поставила несколько одобрительных смайлов. Однако подписчики раскритиковали Пугачеву. Они выразили мнение, что исполнительница решила привлечь к себе внимание.
"Никому не нужна ваша семья. Наслаждайтесь!", "Обратной дороги нет. И умереть придется на чужой земле. А Алла все хайпует и хочет внимания", "Меньше о себе напоминайте, все забудут, что вы есть", "О вашем существовании многие забыли. Если бы не ваши посты, забыли бы напрочь", – возмутились пользователи Сети.
В начале СВО знаменитость переехала в Израиль, летом вместе с семьей проживала в латвийской Юрмале. Максим Галкин* неоднократно критиковал специальную операцию на Украине и действия российских властей. В августе певица прилетала на короткое время в Россию, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами. В начале октября она вернулась в Тель-Авив к семье.
В сентябре Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина.
Юморист перестал выступать в России и был вынужден организовывать гастроли за границей. В октябре шоумен рассказал о запланированных концертах в США и Канаде.
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Пугачева не первый раз резко высказывается в адрес критиков. После того, как в России предложили признать ее иноагентом, она назвала недоброжелателей "рабами".
Ранее появилась информация, что Израиль может лишить гражданства и Пугачеву, и Галкина*. Причина – вероисповедание юмориста.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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