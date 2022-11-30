https://ria.ru/20221130/kak_vstretit_novyy_god-1835381051.html

Год Черного Водяного Кролика: как правильно встретить Новый 2023 год

Как встретить Новый год 2023: лучшие программы празднования и встречи года Кролика

Год Черного Водяного Кролика: как правильно встретить Новый 2023 год

Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. Пришло время определиться, как отмечать грядущий 2023 год Чёрного Водяного Кролика. Как встретить Новый... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:27

2022-11-30T18:27

2022-11-30T18:27

дед мороз

снегурочка

великий устюг

старый новый год

казань

нижний новгород

новый год

встреча нового года в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835116832_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_75477779ab444d1d0d4794aa0ff6fa4c.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. Пришло время определиться, как отмечать грядущий 2023 год Чёрного Водяного Кролика. Как встретить Новый год с программой интересно и весело, отпраздновать его правильно, с учетом предпочтений покровителя по восточному гороскопу, как лучше провести ночь – уютно, необычно, романтично – в материале РИА Новости.Как встретить Новый годНовый год – любимый праздник россиян. Но каждый год одна и та же проблема – как праздновать? Можно провести ночь уютно, шумно, романтично, в кругу семьи или большой компанией."На event-рынок снова вернулись праздники в стиле ретро, ностальгии по СССР и в других нейтральных тематиках. Снова вырос спрос на вечеринки в стиле "Карнавальная ночь", "Снимаем кино", "Музыка нас связала", "Диско 80-х", "Русская сказка", "Дискотека 90-х". Особенно это касается публичных мероприятий с открытой продажей билетов на празднование Новогодней ночи в ресторанах, отелях и загородных клубах, – говорит Роман Акимов, ведущий частных и федеральных проектов, эксперт в области организации и проведения мероприятий. - Общая тенденция корпоративного Нового года-2023 – сохранить атмосферу праздника, но обойтись без острых углов, полностью исключив спорные темы и всё то, что может вызвать раздражение".Программы встречи Нового годаВ старину аналогом современных новогодних каникул были святки. В это время совершали обряды, навещали родных и близких, гадали, разжигали костры. Атмосфера новогоднего чуда и необыкновенного времени сохранилась до сих пор. Всем хочется волшебства, тепла, уюта. В нашей культуре с некоторых пор существует традиция соблюдать правила встречи Нового года в соответствии с восточным гороскопом и следовать приметам, связанным с покровителем года. Если праздник пройдет с хорошим настроением, рядом с близкими и любимыми людьми, это порадует Чёрного Кролика. Считается, что следование традициям в новогоднюю ночь привлечет в дом удачу, достаток и благополучие.А если под бой курантов, скорее всего, придется загадывать желания в одиночку, нет возможности оказаться рядом с друзьями и семьей, то не стоит расстраиваться. Все, что нужно для хорошего новогоднего настроения – быть открытым новому и увлекательному. Можно отправиться в путешествие, найти новых знакомых на главной площади города или устроить себе релакс в домашней обстановке с фильмами и вкусной едой.Алексей Шаталов, директор event & marketing агентства Secret Point рассказал, как пригласить новогоднее чудо в гости и поделился интересными идеями встречи Нового года.УютноПредстоящий год Кролика – ласкового, умного, милого и вместе с тем, смелого животного. Он покровительствует патриархальным семейным отношениям, рождению детей, обустройству домашнего очага и решению бытовых проблем.Встречать Новый год 2023 рекомендовано в спокойной домашней обстановке, в кругу семьи и детей. Считается, что это “тотемное” животное предпочитает шумным вечеринкам тишину и уют. Можно организовать праздничный вечер в узком семейном кругу или праздник, на который съедутся все родственники из разных городов.ШумноНесмотря на то, что Кролик предпочитает уют домашнего очага шумному веселью, не стоит отказываться от интересных и забавных игр, танцев и караоке.НеобычноЕсли классические сценарии праздника уже наскучили и хочется нового, чтобы точно запомнить грядущую новогоднюю ночь, следует заранее придумать что-то оригинальное."Самыми популярными городами для поездок на этот Новый год у россиян стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Минск и Сочи. Также в топ-15 вошли Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Эсто-Садок, Кировск, Ярославль, Сортавала, Петрозаводск, Кострома и Мурманск", – говорит Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.РомантичноЕсли хочется романтики, можно отправиться на Новый год на горнолыжный курорт, арендовав уютную квартиру или домик с видом на заснеженные горы. По словам Юрия Кузнецова, хорошо для этого подойдут Шерегеш, Кировск, Домбай, Белокуриха. Средние цены на аренду жилья на эти праздники здесь составляют 4 500-5 500 рублей за сутки. Если не хочется далеко ехать, можно отправиться просто за город или в ближайший глэмпинг, арендовав романтичный домик с камином и панорамными окнами с видом на зимний пейзаж.

https://ria.ru/20210115/gadaniya-1593224630.html

https://ria.ru/20221130/novyy_god-1835104007.html

великий устюг

казань

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дед мороз, снегурочка, великий устюг, старый новый год, казань, нижний новгород, новый год, встреча нового года в россии