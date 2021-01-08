https://ria.ru/20210108/svyatki-1589781669.html

"Били посохом по спине": забытые традиции святок

"Били посохом по спине": забытые традиции святок

Православные христиане вступают в святочный период, который продлится до 19 января — до праздника Крещения Господня. О самых популярных народных традициях... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T08:00

2021-01-08T08:00

2021-01-08T08:05

русская православная церковь

религия и мировоззрение

аналитика - религия и мировоззрение

рождество христово

вциом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156155/55/1561555543_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_722d795dfb73d2958865fbfa02f5eae6.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Православные христиане вступают в святочный период, который продлится до 19 января — до праздника Крещения Господня. О самых популярных народных традициях святок и глубоком смысле этих дней — в материале РИА Новости. Песни с утраСидят в избушке крестьяне. За окном мороз. Отец семейства, едва проснувшись, затягивает песню. Жена и пятеро детей постепенно ее подхватывают. Голоса сливаются в ансамбль.Это не сюжет индийского фильма в русском антураже, а вполне реальный обряд. Еще сто лет назад святочное утро в деревнях начиналось с песенных зачинов."Встану рано, на восток гляну. Там звезда воссияла, трем царям путь показала. Приходили три царя, приносили три дара, три царя приходили, много злата приносили, Богу жертву приносили, там звезды сияют, трех паней выпроважають". Обычно это пели в день накануне Рождества Христова. Именно в Рождественский сочельник, 6 января, начинаются святки. Но сегодня этот термин относят в наибольшей мере к периоду светлой радости, наступающему уже после Рождества. Сочельник же церковный календарь выделяет как особый день — когда "весь мир замер" в ожидании земного пришествия Спасителя. Не до веселья, в общем. Популярный обрядИздавна праздник начинался с появлением первой звезды на небосводе. На улицы выходили ряженые. С песнями и прибаутками они дружно шествовали от дома к дому и выпрашивали у хозяев дары, как правило, угощения. Взамен исполняли колядки — специальные песни-заклинания. "Доброму хозяину — корову с теленочком, овцу с ягненочком, лошадь с жеребеночком, свинью с поросеночком!" — типичный текст колядки в Центральной России. В народной памяти колядки остались до сих пор. Это был, пожалуй, самый популярный святочный обряд. Однако духовенство его порицало. Еще в VII веке на Шестом Вселенском соборе установили правило, запрещающее верующим участвовать в различных игрищах. А все потому, что в Византии после принятия христианства долгое время на бытовом уровне сохранялись многие античные обряды. Один из них заключался в том, чтобы наряжаться в различных духов и богов. Так некогда делали "духовные предки" византийцев, древние римляне, по случаю сатурналий — декабрьских празднеств в честь бога земледелия Сатурна. "Мужеским или женским полом производимыя плясания и обряды, по некоему старинному и чуждому христианскаго жития обычаю совершаемые, отвергаем, и определяем: никакому мужу не одеватися в женскую одежду, ни жене в одежду мужу свойственную; не носити личин комических, или сатирических, или трагических", — гласит 62-е правило Шестого Вселенского собора. Несмотря на жесткое церковное предписание, "комические личины" простые византийцы продолжали надевать. А потом обычай, как полагает большинство ученых, перекочевал в славянские страны. "Дело в том, что конец декабря — очень важный период во многих культурах, ведь на него приходится зимнее солнцестояние. Оно вместе с летним еще с древнейших времен рассматривается как переходное время. А оттого и очень рискованное, потому что как бы открывается портал между видимым и невидимым мирами", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Чтобы несчастье или злой дух не нашли человека, он становился "неузнаваемым", принимая "чужой облик". Оттого и популярными были ряжения у индоевропейских народов, в том числе у славян и греков. "Особенно это характерно для славянской культуры. Причем старались надеть старую и ветхую одежду, обмазывали себя сажей, — рассказывает Дорохова. — Здесь скрывался еще один смысл: участники колядок играли роль предков, которых нужно попросить о помощи, задобрив подношениями. В некоторых российских регионах вместо привычных ряженых по улицам ходил человек в образе старика с посохом в руке. Заглядывал в дома и у каждого спрашивал, что тот сделал хорошего за минувший год. Если добрых дел мало — бил посохом. Понарошку, конечно же"."Самое опасное"Одна из самых популярных традиций святок, причем во многих странах, — гадание. В России, по данным ВЦИОМ, более восьми процентов граждан не прочь "увидеть будущее" на святки. А фраза "способы гадания" каждый январь занимает высокие позиции в интернет-поисковиках. "С наступлением переходного периода, согласно очень древним представлениям, некая часть потустороннего мира вторгается в наш мир. Поэтому есть возможность заглянуть "по ту сторону", где время течет иначе и многие события уже случились. Отсюда и популярность гаданий: человек хочет воспользоваться шансом", — говорит фольклорист. Особенно востребованы до сих пор, отмечает она, гадания с зеркалом. Оно, как верят прибегающие к ритуалу, "символически отражает" происходящее в "том мире"."Гадание с зеркалом в старину считали самым опасным, как портал в мир иной. Ставили одно зеркало напротив другого, зажигали свечи и вглядывались — вдруг кто-то появится. Девушки высматривали суженого", — рассказывает Дорохова. Семейная тема особо представлена на святочных гуляниях. После колядок в деревнях собирались в одной избе для празднования. Там проходили смотрины. Первый шаг должны были делать мужчины. А вот спустя полгода — на Ивана Купалу — инициатива переходила к девушкам. Дни добраНесмотря на разнообразие традиций, народное празднование святок с ряжеными, играми, песнями и плясками порицалось. Причем не только духовенством, но и государством. Так, в XIX веке в России действовал закон, запрещавший "в навечерие Рождества Христова и в продолжение святок заводить по старинным идолопоклонническим преданиям игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни". Ныне светская власть такие законы не издает: граждане празднуют святки как хотят. Да и Церковь менее категорична: священнослужители более не грозят отлучением тем, кто колядует. У духовенства другие методы.Прежде всего, священнослужители советуют каждому определиться, какой традиции он следует. Если человек относит себя к какому-либо языческому культу, пусть себе ворожит и гадает. А если позиционирует себя как православного христианина, святочные дни следует проводить соответствующим образом. В отличие от народных православные святочные традиции большинству не слишком известны. Например, не все знают, что от праздника Рождества Христова (7 января) до Крещения Господня (19 января) — именно этот период и называется святками — в храмах совершают особые богослужения. Поэтому священники призывают верующих уделить в эти дни больше внимания молитве в храме. "Не стоит забывать и о "малой церкви" — семье. Подумайте, что можете сделать для нее, как дать радость, общение, а не просто набить пузо за праздничным столом", — подчеркивает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).А если "малой церкви" нет, надо проявить особую заботу о ближних. И о тех, кто по тем или иным обстоятельствам лишен радости праздника. "Бог один, и добро — тоже одно, если говорить языком богословия. А вот кому добро? Допустим, я стащил у человека десять рублей — получается, мне хорошо? Нет. Плохо обоим. А вот если я дам десять рублей, то хорошо всем", — заключает священнослужитель. И добавляет: самая лучшая традиция в святки — помочь нуждающемуся, даже незнакомому, утешить, подарить тепло и свет.

https://ria.ru/20200224/1564986508.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение, рождество христово, вциом