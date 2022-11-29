https://ria.ru/20221129/bak-1834839784.html

"Обесточен". Чем чревата досрочная остановка Большого адронного коллайдера

"Обесточен". Чем чревата досрочная остановка Большого адронного коллайдера - РИА Новости, 29.11.2022

"Обесточен". Чем чревата досрочная остановка Большого адронного коллайдера

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) досрочно остановила Большой адронный коллайдер (БАК), чтобы сэкономить электроэнергию. Научную программу РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:00

2022-11-29T08:00

2022-11-29T08:07

наука

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украина

российская академия наук

большой адронный коллайдер

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физика

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Николай Гурьянов. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) досрочно остановила Большой адронный коллайдер (БАК), чтобы сэкономить электроэнергию. Научную программу на следующий год серьезно урежут. Все это происходит на фоне демонстративного отказа от сотрудничества с российскими учеными."Протрезвели" к зимеКомплекс ЦЕРН, расположенный на границе Швейцарии и Франции, потребляет в среднем 1,3 тераватт-часа в год — как город с населением 230 тысяч человек. Около половины энергии поглощает ускоритель частиц размером почти 27 километров — в значительной степени за счет 27-мегаваттной криогенной системы с жидким гелием. Каждую зиму, когда нагрузки на генерирующие мощности возрастают, физическая лаборатория уходит в "спячку".В этом году отключили на две недели раньше. Кроме того, в 2023-м ЦЕРН сократит использование БАК на 20 процентов. Так научная организация, как говорится на сайте, "вносит свой вклад в коллективные усилия" по экономии электроэнергии. Решение приняли после переговоров с основным поставщиком — французской компанией EDF.В июне во Франции объявили кампанию "энергетической трезвости". Министр энергетики Аньес Паннье-Рунаше призвала к "всеобщей мобилизации" для "десятипроцентной экономии". Населению запретили прогревать дома и офисы до температуры выше 19 градусов, подключать горячее водоснабжение в общественных зданиях, оставлять двери открытыми в отапливаемых или кондиционируемых магазинах, подсвечивать рекламу ночью.А счета за электричество продолжают расти. В августе оптовая цена на тысячу процентов превышала прошлогодний уровень, доходя до 1000 евро за МВт·ч. По словам экспертов, это не позволяет научным организациям уложиться в бюджет."Необычная ситуация"Энергетический кризис, усугубленный проблемами с АЭС, ощущается в стране настолько сильно, что оператор электросетей предупреждает о возможном дефиците предстоящей зимой.ЦЕРН готовится к полному отключению от внешних источников. Обычно в случае сбоя поставок из Франции сеть автоматически переводится на швейцарскую, но сейчас этого может быть недостаточно, считают в организации."Есть вероятность одновременного прекращения подачи электроэнергии. Если это произойдет, основные службы получат аварийное питание от дизельных генераторов", — сообщает сайт ЦЕРН.Запасов дизельного топлива хватит на два дня. Потом придется подвозить.Даже в спящем режиме коллайдер необходимо поддерживать: при внезапной полной остановке ускорителя значительная часть оборудования может выйти из строя."Совсем отключить комплекс нельзя, это почти равносильно строительству нового коллайдера. Но его можно приостановить, законсервировать и снизить энергозатраты на полтора порядка", — отмечает в интервью радио Sputnik кандидат технических наук, популяризатор науки Дмитрий Зыков."Несколько печально"Ученые констатируют, что экономия электроэнергии затормозит решение научных задач."Поскольку ЦЕРН закрылся немного раньше обычного, он соберет меньше статистики для физических измерений. Это, безусловно, печально", — комментирует ситуацию физик Денис Деркач, заведующий Научно-учебной лабораторией методов анализа больших данных НИУ ВШЭ.В то же время ученый, участвующий в обработке данных ЦЕРН, не ожидает грандиозных последствий: "Скорее всего, это приведет к тому, что до новых открытий теперь пройдет немного больше времени. Ничего суперстрашного для коллайдера не произошло".Как сообщало РИА Новости, БАК возобновил работу летом 2022-го после масштабного апгрейда. В частности, модернизировали четыре основных детектора установки — ALICE, ATLAS, CMS и LHCb. Это третий из пяти циклов научной программы, рассчитанной до 2040-го, — трехлетний. Ученые надеются, что возросшие возможности установки позволят продвинуться в поиске явлений, не укладывающихся в Стандартную модель — теоретическую конструкцию, описывающую взаимодействие элементарных частиц.Примерно восемь процентов научного вклада в работу Большого адронного коллайдера приходятся на Россию. В создании установки, в том числе в последней модернизации, участвовали около 700 наших физиков и 12 научных институтов.При этом Россия не состоит в ЦЕРН. Ранее был статус наблюдателя, однако 8 марта Совет ЦЕРН приостановил его по просьбе Украины — ассоциированного члена организации.Тогда же совет заявил о намерении продвигать инициативы по поддержке украинских ученых в области физики высоких энергий. Так, часть проектов, которые должны были реализовать в России, передали Киеву.В то же время между Россией и ЦЕРН до 2024-го продолжает действовать соглашение о сотрудничестве — то есть до конца текущего научного цикла. Такие договоры заключают на пять лет и, как правило, продлевают. В июне организация объявила, что пролонгировать соглашение не собирается. Генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти, впрочем, отметила, что "оставляет дверь приоткрытой для продолжения научного сотрудничества, если позволят условия в будущем".Ученые без именТем не менее российские исследователи продолжают участвовать в проекте. "Текущее сотрудничество существует. На уровне ученых оно было всегда", — подчеркивает Зыков.Однако это не афишируется. Если раньше в статьях указывали имена, то теперь в графе "авторы" значится одна из четырех коллабораций."Все разорвать довольно сложно, потому что у каждой группы своя зона ответственности. Например, в одном эксперименте участвуют 80 групп — и нужных специалистов в другой группе может не оказаться", — поясняет Зыков.Также россияне по-прежнему обслуживают технику, входящую в состав ускорителя частиц."Продолжаются (контакты. — Прим. ред.) и с ЦЕРН, <...> поскольку они без наших специалистов просто не могут включать и эксплуатировать свои принципиально важные для них установки. Поэтому наши ребята продолжают ездить туда в командировки на один-два месяца... С этой точки зрения ничего не поменялось", — сообщал в октябре директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН Павел Логачев.По завершении третьего цикла работы мегаустановки предстоит новый этап модернизации, после чего ее вновь запустят в 2028-м. Если, конечно, политика и экономика этому не помешают.

https://ria.ru/20221024/frantsiya-1825633659.html

https://ria.ru/20220704/lhc-1798484897.html

https://ria.ru/20221101/tokamak-1828234965.html

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россия, украина, российская академия наук, большой адронный коллайдер, в мире – радио sputnik, физика