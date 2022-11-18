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Французский оператор электросетей предупредил о возможной нехватке энергии - РИА Новости, 18.11.2022
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Французский оператор электросетей предупредил о возможной нехватке энергии
Французский оператор электросетей предупредил о возможной нехватке энергии - РИА Новости, 18.11.2022
Французский оператор электросетей предупредил о возможной нехватке энергии
Французский национальный оператор электрических сетей RTE предупредил о возможном дефиците электроэнергии в январе в связи с тем, что не все остановленные... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:00
2022-11-18T15:00
в мире
франция
электричество
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ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Французский национальный оператор электрических сетей RTE предупредил о возможном дефиците электроэнергии в январе в связи с тем, что не все остановленные атомные реакторы будут введены в эксплуатацию, говорится в отчёте компании, опубликованном в пятницу."Ситуация в декабре и начиная с конца февраля представляет меньше рисков, но риски [дефицита электроэнергии] в январе более существенны, чем предполагалось в предыдущем прогнозе", - сообщается в тексте.В начале ноября французская энергокомпания EDF понизила прогноз по производству атомной электроэнергии в 2022 году до 275-285 Тв/ч вместо ранее предполагавшихся 280-300 Тв/ч в связи с забастовками на ряде АЭС и продлением сроков ремонта остановленных энергоблоков.На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.С 6 октября проходили забастовки среди сотрудников EDF, задействованных в ремонтных работах на 19 реакторах, из-за чего сроки ремонтных работ на них были продлены на несколько недель.В октябре французский национальный оператор электрических сетей RTE предупредил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1%-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы. В RTE отметили, что невозможность перезапустить отключенные атомные энергоблоки в срок грозит "тяжелыми последствиями" для энергоснабжения зимой.
https://ria.ru/20221024/frantsiya-1825633659.html
https://ria.ru/20221109/reaktor-1830305945.html
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в мире, франция, электричество
В мире, Франция, Электричество
15:00 18.11.2022
 
Французский оператор электросетей предупредил о возможной нехватке энергии

Французский оператор электросетей RTE предупредил о возможной нехватке энергии в январе

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже . Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Французский национальный оператор электрических сетей RTE предупредил о возможном дефиците электроэнергии в январе в связи с тем, что не все остановленные атомные реакторы будут введены в эксплуатацию, говорится в отчёте компании, опубликованном в пятницу.
"Ситуация в декабре и начиная с конца февраля представляет меньше рисков, но риски [дефицита электроэнергии] в январе более существенны, чем предполагалось в предыдущем прогнозе", - сообщается в тексте.
Снег в Париже - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 08:00
"Доходит до драки": как Франция готовится пережить холодную зиму
В начале ноября французская энергокомпания EDF понизила прогноз по производству атомной электроэнергии в 2022 году до 275-285 Тв/ч вместо ранее предполагавшихся 280-300 Тв/ч в связи с забастовками на ряде АЭС и продлением сроков ремонта остановленных энергоблоков.
На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.
С 6 октября проходили забастовки среди сотрудников EDF, задействованных в ремонтных работах на 19 реакторах, из-за чего сроки ремонтных работ на них были продлены на несколько недель.
В октябре французский национальный оператор электрических сетей RTE предупредил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1%-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы. В RTE отметили, что невозможность перезапустить отключенные атомные энергоблоки в срок грозит "тяжелыми последствиями" для энергоснабжения зимой.
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9 ноября, 17:42
В Швеции отключили крупнейший в стране реактор АЭС
 
В миреФранцияЭлектричество
 
 
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