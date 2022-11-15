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Французам пообещали отключения света зимой - РИА Новости, 15.11.2022
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Французам пообещали отключения света зимой
Французам пообещали отключения света зимой - РИА Новости, 15.11.2022
Французам пообещали отключения света зимой
Франция рискует остаться без электричества предстоящей зимой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сетевого оператора Réseau de Transport d'Électricité... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T04:39
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франция
европа
в мире
электричество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Франция рискует остаться без электричества предстоящей зимой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сетевого оператора Réseau de Transport d'Électricité (RTE).Отключения на несколько дней, как утверждается в публикации, могут произойти из-за ремонта и технического обслуживания атомных электростанций .Если оператор RTE заметит нехватку электроэнергии, он немедленно запустит красное предупреждение на три дня, чтобы вынудить пользователей как можно сильнее сократить потребление электричества.Президент RTE Ксавье Печачик отметил, что отключения электричества французам не грозит только в случае, если этой зимой "будет жарко". Если температура в зимнее время будет "обычной", то плановых отключений не избежать, предупредил он.Ремонт и техническое обслуживание практически половины АЭС государственной компании Electricite de France SA превращают страну, которая является традиционным экспортером электроэнергии, в импортера, сказано в материале. Уточняется, что компания запустила только 31 из своих 56 атомных реакторов.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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франция, европа, в мире, электричество
Франция, Европа, В мире, Электричество
04:39 15.11.2022
 
Французам пообещали отключения света зимой

Bloomberg: Франции грозят плановые отключения электричества зимой из-за неготовности АЭС

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкОтключения электричества
Отключения электричества - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Отключения электричества. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Франция рискует остаться без электричества предстоящей зимой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сетевого оператора Réseau de Transport d'Électricité (RTE).
Отключения на несколько дней, как утверждается в публикации, могут произойти из-за ремонта и технического обслуживания атомных электростанций .
Если оператор RTE заметит нехватку электроэнергии, он немедленно запустит красное предупреждение на три дня, чтобы вынудить пользователей как можно сильнее сократить потребление электричества.
Президент RTE Ксавье Печачик отметил, что отключения электричества французам не грозит только в случае, если этой зимой "будет жарко". Если температура в зимнее время будет "обычной", то плановых отключений не избежать, предупредил он.
Ремонт и техническое обслуживание практически половины АЭС государственной компании Electricite de France SA превращают страну, которая является традиционным экспортером электроэнергии, в импортера, сказано в материале. Уточняется, что компания запустила только 31 из своих 56 атомных реакторов.
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Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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