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Работу Большого адронного коллайдера остановили раньше срока - РИА Новости, 28.11.2022
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Работу Большого адронного коллайдера остановили раньше срока
Работу Большого адронного коллайдера остановили раньше срока - РИА Новости, 28.11.2022
Работу Большого адронного коллайдера остановили раньше срока
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила 28 ноября работу Большого адронного коллайдера за две недели до первоначально запланированной РИА Новости, 28.11.2022
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швейцария
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ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила 28 ноября работу Большого адронного коллайдера за две недели до первоначально запланированной даты с целью экономии энергии из-за риска нехватки.Ранее ЦЕРН в заявлении сообщила, что техническое отключение на конец 2022 года (YETS) начнется 28 ноября, то есть на две недели раньше, чем планировалось изначально, а в 2023 году эксплуатация ускорительного комплекса сократится на 20 процентов.ЦЕРН — крупнейшая в мире лабораториея физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции.С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — доказать существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
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07:08 28.11.2022 (обновлено: 09:41 28.11.2022)
 
Работу Большого адронного коллайдера остановили раньше срока

ЦЕРН 28 ноября остановила работу Большого адронного коллайдера с целью экономии энергии

© AFP 2022 / Fabrice CoffriniСотрудник проходит вдоль Большого Адронного Коллайдера в туннеле Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН)
Сотрудник проходит вдоль Большого Адронного Коллайдера в туннеле Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
Сотрудник проходит вдоль Большого Адронного Коллайдера в туннеле Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила 28 ноября работу Большого адронного коллайдера за две недели до первоначально запланированной даты с целью экономии энергии из-за риска нехватки.
Ранее ЦЕРН в заявлении сообщила, что техническое отключение на конец 2022 года (YETS) начнется 28 ноября, то есть на две недели раньше, чем планировалось изначально, а в 2023 году эксплуатация ускорительного комплекса сократится на 20 процентов.
ЦЕРН — крупнейшая в мире лабораториея физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции.
С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — доказать существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
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