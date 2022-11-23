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Биография Николаса Мадуро - РИА Новости, 23.11.2022
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Биография Николаса Мадуро
Биография Николаса Мадуро - РИА Новости, 23.11.2022
Биография Николаса Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос (Nicolas Maduro Moros) родился 23 ноября 1962 года в Каракасе в семье профсоюзного лидера. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T03:00
2022-11-23T03:00
справки
николас мадуро
уго чавес
силия флорес
венесуэла
сша
каракас
группа лимы
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос (Nicolas Maduro Moros) родился 23 ноября 1962 года в Каракасе в семье профсоюзного лидера. Учился в средней школе "Хосе Авалос" (José Ávalos). Продолжил образование в качестве профсоюзного лидера на Кубе. По некотором данным, высшего образования не получил. В школьные годы вступил в молодежную левую организацию "Социалистическая лига" (Liga Socialista).В 1991-1998 годах работал водителем автобуса в транспортной компании Metro de Caracas (объединяет наземный и подземный транспорт венесуэльской столицы), в которой вскоре стал лидером профсоюза, основателем The Caracas Metro Syndicate (SITRAMECA).В начале 1990-х годов Мадуро присоединился к "Революционному боливарианскому движению - 200" (Movimento Bolivariano Revolucionario 200), основанному Уго Чавесом.В 1994 году Мадуро и его жена, юрист Силия Флорес, активно способствовали освобождению будущего президента Венесуэлы Уго Чавеса, когда тот сидел в тюрьме за неудавшийся военный переворот 1992 года.В 1994-1997 годах Мадуро входил в руководство MBR-200, был одним из основателей "Движения за Пятую республику" (ДПР).В 1998 году возглавил предвыборную кампанию Чавеса, баллотировавшегося на пост президента. По итогам выборов Чавес был избран президентом, его поддержали 56% избирателей. В 1998 году Николас Мадуро был избран в парламент Венесуэлы. В 1999 году он присоединился к Национальной конституционной ассамблее, которая была создана для разработки новой конституции Венесуэлы.В 2000 году был избран в Национальную ассамблею – однопалатный парламент Венесуэлы. В 2000-2001 годах возглавлял парламентскую фракцию ДПР.В 2005 году был переизбран в парламент. В 2005-2006 годах – председатель Национальной ассамблеи.В 2006-2012 годах был министром иностранных дел Венесуэлы.10 октября 2012 года он был назначен вице-президентом Венесуэлы.В декабре 2012 года президент Венесуэлы Уго Чавес назвал Мадуро своим преемником. 5 марта 2013 года, после смерти Уго Чавеса, Николас Мадуро стал исполняющим обязанности президента Венесуэлы. 14 апреля 2013 года Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы, набрав 50,75% голосов избирателей. Вступил в должность 19 апреля 2013 года. После прихода к власти продолжил линию строительства так называемого социализма XXI века, коренное реформирование государственной системы и законодательной базы, борьбу с коррупцией, бюрократией, преступностью, самообеспечение страны продовольствием. Однако столкнулся с резким ухудшением экономической ситуации в стране в условиях падения мировых цен на нефть (основной источник доходов государственного бюджета Венесуэлы), сокращением ВВП (в 2017 году ВВП страны упал на 13,2%), гиперинфляцией, падением благосостояния населения (дефицит продуктов питания, гигиенических товаров и медикаментов).По результатам парламентских выборов в декабре 2015 года потерял поддержку депутатского корпуса. Оппозиция Венесуэлы несколько раз пыталась инициировать процедуру отставки Николаса Мадуро, однако эти попытки привели лишь к появлению параллельного парламента и не увенчались успехом. Несмотря на затяжной кризис, в мае 2018 года Николас Мадуро был переизбран на второй пятилетний срок, набрав 68% голосов. Вступил в должность 10 января 2019 года.При этом новый срок Мадуро отказались признавать многие государства, в том числе США и соседи страны по континенту, входящие в "Группу Лимы".Вскоре после приведения Мадуро к присяге в Венесуэле начались массовые протесты. Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Николас Мадуро женат на Силии Флорес (юрист, в 2006-2012 годах – председатель парламента, в 2012-2013 годах – генеральный прокурор Венесуэлы, с 2017 года – депутат Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы). У него есть сын – Николас Мадуро Герра, депутат Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
венесуэла
сша
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справки, николас мадуро, уго чавес, силия флорес, венесуэла, сша, каракас, группа лимы, в мире, политика
Справки, Николас Мадуро, Уго Чавес, Силия Флорес, Венесуэла, США, Каракас, Группа Лимы, В мире, Политика
03:00 23.11.2022
 

Биография Николаса Мадуро

© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос (Nicolas Maduro Moros) родился 23 ноября 1962 года в Каракасе в семье профсоюзного лидера.
Учился в средней школе "Хосе Авалос" (José Ávalos). Продолжил образование в качестве профсоюзного лидера на Кубе. По некотором данным, высшего образования не получил.
В школьные годы вступил в молодежную левую организацию "Социалистическая лига" (Liga Socialista).
В 1991-1998 годах работал водителем автобуса в транспортной компании Metro de Caracas (объединяет наземный и подземный транспорт венесуэльской столицы), в которой вскоре стал лидером профсоюза, основателем The Caracas Metro Syndicate (SITRAMECA).
В начале 1990-х годов Мадуро присоединился к "Революционному боливарианскому движению - 200" (Movimento Bolivariano Revolucionario 200), основанному Уго Чавесом.
В 1994 году Мадуро и его жена, юрист Силия Флорес, активно способствовали освобождению будущего президента Венесуэлы Уго Чавеса, когда тот сидел в тюрьме за неудавшийся военный переворот 1992 года.
В 1994-1997 годах Мадуро входил в руководство MBR-200, был одним из основателей "Движения за Пятую республику" (ДПР).
В 1998 году возглавил предвыборную кампанию Чавеса, баллотировавшегося на пост президента. По итогам выборов Чавес был избран президентом, его поддержали 56% избирателей.
В 1998 году Николас Мадуро был избран в парламент Венесуэлы. В 1999 году он присоединился к Национальной конституционной ассамблее, которая была создана для разработки новой конституции Венесуэлы.
В 2000 году был избран в Национальную ассамблею – однопалатный парламент Венесуэлы. В 2000-2001 годах возглавлял парламентскую фракцию ДПР.
В 2005 году был переизбран в парламент. В 2005-2006 годах – председатель Национальной ассамблеи.
В 2006-2012 годах был министром иностранных дел Венесуэлы.
10 октября 2012 года он был назначен вице-президентом Венесуэлы.
В декабре 2012 года президент Венесуэлы Уго Чавес назвал Мадуро своим преемником.
5 марта 2013 года, после смерти Уго Чавеса, Николас Мадуро стал исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
14 апреля 2013 года Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы, набрав 50,75% голосов избирателей. Вступил в должность 19 апреля 2013 года.
После прихода к власти продолжил линию строительства так называемого социализма XXI века, коренное реформирование государственной системы и законодательной базы, борьбу с коррупцией, бюрократией, преступностью, самообеспечение страны продовольствием. Однако столкнулся с резким ухудшением экономической ситуации в стране в условиях падения мировых цен на нефть (основной источник доходов государственного бюджета Венесуэлы), сокращением ВВП (в 2017 году ВВП страны упал на 13,2%), гиперинфляцией, падением благосостояния населения (дефицит продуктов питания, гигиенических товаров и медикаментов).
По результатам парламентских выборов в декабре 2015 года потерял поддержку депутатского корпуса. Оппозиция Венесуэлы несколько раз пыталась инициировать процедуру отставки Николаса Мадуро, однако эти попытки привели лишь к появлению параллельного парламента и не увенчались успехом.
Несмотря на затяжной кризис, в мае 2018 года Николас Мадуро был переизбран на второй пятилетний срок, набрав 68% голосов. Вступил в должность 10 января 2019 года.
При этом новый срок Мадуро отказались признавать многие государства, в том числе США и соседи страны по континенту, входящие в "Группу Лимы".
Вскоре после приведения Мадуро к присяге в Венесуэле начались массовые протесты. Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Николас Мадуро женат на Силии Флорес (юрист, в 2006-2012 годах – председатель парламента, в 2012-2013 годах – генеральный прокурор Венесуэлы, с 2017 года – депутат Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы). У него есть сын – Николас Мадуро Герра, депутат Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиНиколас МадуроУго ЧавесСилия ФлоресВенесуэлаСШАКаракасГруппа ЛимыВ миреПолитика
 
 
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