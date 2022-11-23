https://ria.ru/20221123/maduro-1833101296.html

Биография Николаса Мадуро

Биография Николаса Мадуро - РИА Новости, 23.11.2022

Биография Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос (Nicolas Maduro Moros) родился 23 ноября 1962 года в Каракасе в семье профсоюзного лидера. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T03:00

2022-11-23T03:00

2022-11-23T03:00

справки

николас мадуро

уго чавес

силия флорес

венесуэла

сша

каракас

группа лимы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/17/1557291769_0:0:2603:1465_1920x0_80_0_0_b8dc8a018a029b8fe09fd37dd96518d2.jpg

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос (Nicolas Maduro Moros) родился 23 ноября 1962 года в Каракасе в семье профсоюзного лидера. Учился в средней школе "Хосе Авалос" (José Ávalos). Продолжил образование в качестве профсоюзного лидера на Кубе. По некотором данным, высшего образования не получил. В школьные годы вступил в молодежную левую организацию "Социалистическая лига" (Liga Socialista).В 1991-1998 годах работал водителем автобуса в транспортной компании Metro de Caracas (объединяет наземный и подземный транспорт венесуэльской столицы), в которой вскоре стал лидером профсоюза, основателем The Caracas Metro Syndicate (SITRAMECA).В начале 1990-х годов Мадуро присоединился к "Революционному боливарианскому движению - 200" (Movimento Bolivariano Revolucionario 200), основанному Уго Чавесом.В 1994 году Мадуро и его жена, юрист Силия Флорес, активно способствовали освобождению будущего президента Венесуэлы Уго Чавеса, когда тот сидел в тюрьме за неудавшийся военный переворот 1992 года.В 1994-1997 годах Мадуро входил в руководство MBR-200, был одним из основателей "Движения за Пятую республику" (ДПР).В 1998 году возглавил предвыборную кампанию Чавеса, баллотировавшегося на пост президента. По итогам выборов Чавес был избран президентом, его поддержали 56% избирателей. В 1998 году Николас Мадуро был избран в парламент Венесуэлы. В 1999 году он присоединился к Национальной конституционной ассамблее, которая была создана для разработки новой конституции Венесуэлы.В 2000 году был избран в Национальную ассамблею – однопалатный парламент Венесуэлы. В 2000-2001 годах возглавлял парламентскую фракцию ДПР.В 2005 году был переизбран в парламент. В 2005-2006 годах – председатель Национальной ассамблеи.В 2006-2012 годах был министром иностранных дел Венесуэлы.10 октября 2012 года он был назначен вице-президентом Венесуэлы.В декабре 2012 года президент Венесуэлы Уго Чавес назвал Мадуро своим преемником. 5 марта 2013 года, после смерти Уго Чавеса, Николас Мадуро стал исполняющим обязанности президента Венесуэлы. 14 апреля 2013 года Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы, набрав 50,75% голосов избирателей. Вступил в должность 19 апреля 2013 года. После прихода к власти продолжил линию строительства так называемого социализма XXI века, коренное реформирование государственной системы и законодательной базы, борьбу с коррупцией, бюрократией, преступностью, самообеспечение страны продовольствием. Однако столкнулся с резким ухудшением экономической ситуации в стране в условиях падения мировых цен на нефть (основной источник доходов государственного бюджета Венесуэлы), сокращением ВВП (в 2017 году ВВП страны упал на 13,2%), гиперинфляцией, падением благосостояния населения (дефицит продуктов питания, гигиенических товаров и медикаментов).По результатам парламентских выборов в декабре 2015 года потерял поддержку депутатского корпуса. Оппозиция Венесуэлы несколько раз пыталась инициировать процедуру отставки Николаса Мадуро, однако эти попытки привели лишь к появлению параллельного парламента и не увенчались успехом. Несмотря на затяжной кризис, в мае 2018 года Николас Мадуро был переизбран на второй пятилетний срок, набрав 68% голосов. Вступил в должность 10 января 2019 года.При этом новый срок Мадуро отказались признавать многие государства, в том числе США и соседи страны по континенту, входящие в "Группу Лимы".Вскоре после приведения Мадуро к присяге в Венесуэле начались массовые протесты. Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Николас Мадуро женат на Силии Флорес (юрист, в 2006-2012 годах – председатель парламента, в 2012-2013 годах – генеральный прокурор Венесуэлы, с 2017 года – депутат Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы). У него есть сын – Николас Мадуро Герра, депутат Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

венесуэла

сша

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, николас мадуро, уго чавес, силия флорес, венесуэла, сша, каракас, группа лимы, в мире, политика