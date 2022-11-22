https://ria.ru/20221122/kuba-1833124405.html

Межгосударственные отношения России и Кубы

Межгосударственные отношения России и Кубы - РИА Новости, 22.11.2022

Межгосударственные отношения России и Кубы

Дипломатические отношения между Россией и Кубой установлены в 1902 году (прерваны в 1952 году, восстановлены в 1960 году). Основой развития двусторонних связей... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T02:35

2022-11-22T02:35

2022-11-22T02:35

справки

куба

гавана

мигель диас-канель бермудес

рауль кастро

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Дипломатические отношения между Россией и Кубой установлены в 1902 году (прерваны в 1952 году, восстановлены в 1960 году). Основой развития двусторонних связей являются Декларация о принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Куба, Меморандум о принципах стратегического сотрудничества и Совместное заявление президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса об общих подходах в международных дела, подписанные в 1996, 2009 и в 2018 годах соответственно.Куба – давний друг и надежный партнер России в латиноамериканском регионе.Регулярно поддерживается политический диалог на высшем и высоком уровнях.Президенты Российской Федерации трижды посещали Кубу: в декабре 2000 года Владимир Путин посетил Кубу с государственным визитом, в ноябре 2008 года Дмитрий Медведев – с однодневным рабочим визитом, в июле 2014 года Владимир Путин – с официальным визитом. В 2014 году в Гаване состоялись переговоры Владимира Путина с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Раулем Кастро, был подписан пакет документов о сотрудничестве, в частности, в области международной информационной безопасности, в сфере энергетики, промышленности, культуры, здравоохранения. В ходе визита Владимир Путин также встретился с лидером кубинской революции Фиделем Кастро. Председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро в 2009 году посещал Россию с официальным визитом. Эта поездка Рауля Кастро в Россию стала первым официальным визитом кубинского лидера после распада СССР. В июле 2012 года Рауль Кастро посетил Москву с рабочим визитом. 9 мая 2015 года он принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы. Состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Рауля Кастро. 2 ноября 2018 года председатель Государственного Совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, посетил Россию с официальным визитом. Это был его первый визит за пределы региона в качестве главы государства и первый визит в этом качестве в Российскую Федерацию. В конце октября 2019 года президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетил Россию с рабочим визитом.27 октября президент Кубы прилетел в Санкт-Петербург. В ходе визита он посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где покоятся более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда, и возложил цветы к подножию монумента Мать-Родина, а также легендарный крейсер "Аврора". Состоялась также встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. 29 октября в подмосковной резиденции президента России Ново-Огарево состоялись переговоры Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Обсуждались перспективы дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах, актуальные вопросы международной повестки дня.Премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Кубу с визитом 3-4 октября 2019 года. Состоялись переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Дмитрий Медведев также встретился с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро. В ходе визита Дмитрий Медведев посетил Национальный Капитолий в Гаване и Гаванский университет, где ему присудили степень почетного доктора политических наук. Дмитрий Медведев также дал старт бурению первой горизонтальной скважины на кубинском нефтяном месторождении "Бока де Харуко", на котором совместно работают российская "Зарубежнефть" и кубинская Cupet. В июне 2022 года кубинская делегация во главе с заместителем премьер-министра республики Рикардо Кабрисасом посетила Россию для участия в XXV Петербургском международном экономическом форуме. В ходе визита состоялись встречи Рикардо Кабрисаса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым. С 1996 года осуществлено 16 взаимных визитов глав внешнеполитических ведомств. 5 февраля 2020 года в Сантьяго-де-Куба состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. Бруно Родригес находился в России с официальным визитом 25-28 мая 2019 года.Главы внешнеполитических ведомств России и Кубы регулярно встречаются "на полях" заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Активно развиваются межпарламентские обмены. В мае 2019 года Гавану с рабочей поездкой посетил первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников, в ноябре 2019 года состоялся официальный визит на Кубу председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, приуроченный к 500-летию кубинской столицы, 23-24 февраля 2022 года – визит на Кубу председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. 18 мая 2022 года в формате видеоконференции состоялась беседа между Валентиной Матвиенко и председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандеса. Развиваются торгово-экономические отношения. В 2021 году российско-кубинский товарооборот уменьшился по сравнению с 2020 годом на 2,25% и составил 145,6 миллиона долларов. При этом российский экспорт упал на 1,7% до 130,8 миллиона долларов (на 65% состоит из продовольственных товаров, 31% – оборудование), а импорт из Кубы уменьшился на 6,9% до 14,8 миллиона долларов (на 99,8% состоит из продовольственных товаров).В комплексе торгово-экономических связей особо выделяются сферы энергетики и металлургии. Завершается подготовка к открытию в декабре 2022 года модернизированного металлургического завода Антильяна-де-Асеро им. Хосе Марти. Российские специалисты также приняли участие в восстановлении металлургического завода имени Рамона Пеньи. Осуществляется взаимодействие в сфере железнодорожного транспорта России и Кубы. В 2017 году российская "РЖД Интернешнл" и Союз железных дорог Кубы заключили контрактное соглашение по проекту комплексного восстановления и модернизации инфраструктуры железных дорог республики. В настоящее время завершен первый этап контракта на поставку локомотивов и технологического оборудования для оснащения локомотивного депо на Кубе. Всего было поставлено 58 локомотивов.Компания "Зарубежнефть" участвует в проекте разработки месторождений Бока-де-Харуко.На повестке дня – реактивация совместных проектов по строительству четырех энергоблоков на ТЭС "Максимо Гомес" и ТЭС "Восточная Гавана". В числе перспективных направлений – гражданская авиация, поставки железнодорожной техники, транспортная инфраструктура, мирный атом, связь и коммуникации, медицина и биофармацевтика, освоение Особой зоны развития Мариэль. Обсуждаются поставки пшеницы на коммерческих условиях.На регулярной основе осуществляет свою деятельность Российско-Кубинская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (18-е заседание МПК состоялось в Гаване 31 марта – 1 апреля 2021 года).Российские компании традиционно принимают активное участие в ежегодной Гаванской международной ярмарке FIHAV.Россия отсрочила платежи Кубы по госкредитам. В период с 2006 по 2019 году Россия предоставила Кубе государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную 2,3 миллиарда долларов. Эти средства, в частности, предназначались для финансирования ряда проектов в области энергетики, металлургии и транспортной инфраструктуры. При этом с 2020 года Куба фактически не платила по госкредитам, предоставленным Россией. Вместе с тем накапливались просроченные обязательства перед коммерческими банками и экспортерами. После этого Куба попросила пересмотреть условия погашения задолженности, были подписаны межправительственные протоколы об отсрочке погашения кредитов. Таким образом, согласно документу, последний платеж должен состояться 15 декабря 2027 года.Осуществляется взаимодействие в сфере образования. В рамках российской правительственной квоты выделяются места для обучения кубинцев в российских вузах.В рамках двустороннего соглашения между странами, направленного на научно-техническое и инновационное сотрудничество в сфере астрономии и космоса в январе 2022 года в Гаване открылась российско-кубинская обсерватория. Обсерватория состоит из двух станций – оптической и геодинамической, созданных Институтом астрономии и Институтом прикладной астрономии РАН совместно с Институтом геофизики и астрономии Кубы. Осуществляется двустороннее сотрудничество по линии служб чрезвычайного реагирования, включая обмен делегациями и участие в специализированных выставках и учениях. В последние годы МЧС России неоднократно оказывало острову гуманитарную помощь для ликвидации последствий стихийных бедствий. Действует региональный российско-кубинский центр подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля на базе пожарного училища МВД Кубы в Гаване. В рамках оказания Гаване гуманитарной помощи в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране в июле 2021 года на Кубу было осуществлено два рейса Минобороны России с помощью, в которую вошли мука пшеничная, мясные консервы, масло подсолнечное и медицинские маски. В августе 2021 года – два других рейса Минобороны с продовольствием, лекарственными препаратами и медицинским оборудованием – антибиотики, обезболивающие, средства для лечения хронических заболеваний, аппараты ИВЛ, кислородные станции. В декабре 2021 года и в январе 2022 года на Кубу были доставлены очередные партии медикаментов; лекарственных препаратов и медицинских изделий. В марте Россия доставила в Гавану около 20 тысяч тонн пшеницы.Осуществляется сотрудничество в сфере культуры. Российские художественные коллективы регулярно выступают с гастролями на Кубе, участвуют в проводимых на острове международных мероприятиях. На Гаванской международной книжной ярмарке ежегодно представлена российская национальная экспозиция.В 2015 году в Музее изящных искусств Гаваны открылся виртуальный филиал Русского музея. В настоящее время прорабатывается возможность проведения обменных выставок изобразительного искусства. В 2021 году россияне были лидерами туристических прибытий на Кубе: страну посетили почти 147 тысяч наших соотечественников. Российские туроператоры первыми среди международных компаний в период пандемии открыли прямые рейсы в республику, что позволило островному государству перезапустить свой въездной туризм.В июле 2022 года в кубинских банкоматах стали принимать карты платежной системы "Мир". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, куба, гавана, мигель диас-канель бермудес, рауль кастро