https://ria.ru/20221115/sotrudnichestvo-1831856047.html

Россия и Куба планируют совместные проекты в музейной и киноотраслях

Россия и Куба планируют совместные проекты в музейной и киноотраслях - РИА Новости, 16.11.2022

Россия и Куба планируют совместные проекты в музейной и киноотраслях

Министерства культуры России и Кубы обсудили двустороннее сотрудничество в музейной и киноотраслях. В частности, речь шла об обменных выставках и совместных... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-15T23:25

2022-11-15T23:25

2022-11-16T11:25

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министерства культуры России и Кубы обсудили двустороннее сотрудничество в музейной и киноотраслях. В частности, речь шла об обменных выставках и совместных проектах в сфере кино, сообщается на сайте Минкультуры РФ.Заседание рабочей группы по сотрудничеству в области культуры, туризма и спорта Российско-Кубинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось в формате видеоконференции во вторник. Российскую делегацию возглавила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Алла Манилова.По ее словам, "Государственный Русский музей ведет взаимодействие со своими партнерами – Национальным музеем изящных искусств в Гаване", говорится в публикации.В частности, виртуальный зал Русского музея запущен в гаванском учреждении и "в скором времени может пополниться новыми материалами". Также "прорабатывается возможность проведения обменных выставок изобразительного искусства".Глава Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко предложил возобновить практику двусторонних проектов между Россией и Кубой."Замминистра культуры Республики Куба Фернандо Леон Хакомино выразил большую заинтересованность кубинской стороны в развитии сотрудничества в этой сфере, а также предложил проработать вопрос обмена архивными киноматериалами", — рассказали в ведомстве.По словам Маниловой, "укрепление равноправного доверительного" партнерства с Кубой — "важное направление" деятельности министерства.

https://ria.ru/20221115/kinofestival-1831746159.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, выставки, музеи, искусство, государственный русский музей, русский музей, россия, алла манилова, куба, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)