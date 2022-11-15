https://ria.ru/20221115/sotrudnichestvo-1831856047.html
Россия и Куба планируют совместные проекты в музейной и киноотраслях
Россия и Куба планируют совместные проекты в музейной и киноотраслях - РИА Новости, 16.11.2022
Россия и Куба планируют совместные проекты в музейной и киноотраслях
Министерства культуры России и Кубы обсудили двустороннее сотрудничество в музейной и киноотраслях. В частности, речь шла об обменных выставках и совместных... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-15T23:25
2022-11-15T23:25
2022-11-16T11:25
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министерства культуры России и Кубы обсудили двустороннее сотрудничество в музейной и киноотраслях. В частности, речь шла об обменных выставках и совместных проектах в сфере кино, сообщается на сайте Минкультуры РФ.Заседание рабочей группы по сотрудничеству в области культуры, туризма и спорта Российско-Кубинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось в формате видеоконференции во вторник. Российскую делегацию возглавила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Алла Манилова.По ее словам, "Государственный Русский музей ведет взаимодействие со своими партнерами – Национальным музеем изящных искусств в Гаване", говорится в публикации.В частности, виртуальный зал Русского музея запущен в гаванском учреждении и "в скором времени может пополниться новыми материалами". Также "прорабатывается возможность проведения обменных выставок изобразительного искусства".Глава Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко предложил возобновить практику двусторонних проектов между Россией и Кубой."Замминистра культуры Республики Куба Фернандо Леон Хакомино выразил большую заинтересованность кубинской стороны в развитии сотрудничества в этой сфере, а также предложил проработать вопрос обмена архивными киноматериалами", — рассказали в ведомстве.По словам Маниловой, "укрепление равноправного доверительного" партнерства с Кубой — "важное направление" деятельности министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, выставки, музеи, искусство, государственный русский музей, русский музей, россия, алла манилова, куба, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Выставки, Музеи, Искусство, Государственный Русский музей, Русский музей, Россия, Алла Манилова, Куба, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
23:25 15.11.2022 (обновлено: 11:25 16.11.2022)
Россия и Куба планируют совместные проекты в музейной и киноотраслях
Министерства культуры России и Кубы обсудили сотрудничество в музейной и киноотрасли
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Министерства культуры России и Кубы обсудили двустороннее сотрудничество в музейной и киноотраслях. В частности, речь шла об обменных выставках и совместных проектах в сфере кино, сообщается
на сайте Минкультуры РФ.
Заседание рабочей группы по сотрудничеству в области культуры, туризма и спорта Российско-Кубинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось в формате видеоконференции во вторник. Российскую делегацию возглавила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Алла Манилова.
По ее словам, "Государственный Русский музей ведет взаимодействие со своими партнерами – Национальным музеем изящных искусств в Гаване", говорится в публикации.
В частности, виртуальный зал Русского музея запущен в гаванском учреждении и "в скором времени может пополниться новыми материалами". Также "прорабатывается возможность проведения обменных выставок изобразительного искусства".
Глава Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко предложил возобновить практику двусторонних проектов между Россией и Кубой.
"Замминистра культуры Республики Куба Фернандо Леон Хакомино выразил большую заинтересованность кубинской стороны в развитии сотрудничества в этой сфере, а также предложил проработать вопрос обмена архивными киноматериалами", — рассказали в ведомстве.
По словам Маниловой, "укрепление равноправного доверительного" партнерства с Кубой — "важное направление" деятельности министерства.