https://ria.ru/20220726/kuba-1804986324.html

На Кубе начали принимать карты "Мир"

На Кубе начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 26.07.2022

На Кубе начали принимать карты "Мир"

На Кубе стали принимать карты платежной системы "Мир", пока – только в банкоматах, где можно снять наличные песо, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:30

2022-07-26T12:30

2022-07-26T12:30

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Кубе стали принимать карты платежной системы "Мир", пока – только в банкоматах, где можно снять наличные песо, сообщает АТОР."До конца 2022 года они будут приниматься во всех точках продаж. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу", – рассказал советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона Эскалона.Он добавил, что банкоматы можно найти в Гаване и в крупных туристических центрах, включая популярный курорт Варадеро.Эскалона напомнил, что в 2021 году россияне были лидерами туристических прибытий на Кубе: страну посетили почти 147 тысяч наших соотечественников. Российские туроператоры первыми среди международных компаний в период пандемии открыли прямые рейсы в республику, что позволило островному государству перезапустить свой въездной туризм.С марта 2022 года прямых перелетов на Кубу нет, хотя карибское государство и гарантирует властям РФ неприкосновенность самолетов "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний.На Кубе надеются, что в зимнем сезоне 2022-2023 российские туристы вернутся. Сейчас добираться сложно и дорого: с одной пересадкой можно долететь только из Стамбула в Гавану. Авиабилеты туда – обратно обойдутся примерно в 250 тысяч рублей на одного пассажира.По официальным данным "Национальной системы платежных карт", сегодня карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

https://ria.ru/20220720/nalichnye-1803616278.html

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Лана Баева

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