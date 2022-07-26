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На Кубе начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 26.07.2022
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Туризм
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На Кубе начали принимать карты "Мир"
На Кубе начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 26.07.2022
На Кубе начали принимать карты "Мир"
На Кубе стали принимать карты платежной системы "Мир", пока – только в банкоматах, где можно снять наличные песо, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:30
2022-07-26T12:30
туризм
туризм
новости - туризм
куба
гавана
варадеро
туристы
карта "мир"
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Кубе стали принимать карты платежной системы "Мир", пока – только в банкоматах, где можно снять наличные песо, сообщает АТОР."До конца 2022 года они будут приниматься во всех точках продаж. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу", – рассказал советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона Эскалона.Он добавил, что банкоматы можно найти в Гаване и в крупных туристических центрах, включая популярный курорт Варадеро.Эскалона напомнил, что в 2021 году россияне были лидерами туристических прибытий на Кубе: страну посетили почти 147 тысяч наших соотечественников. Российские туроператоры первыми среди международных компаний в период пандемии открыли прямые рейсы в республику, что позволило островному государству перезапустить свой въездной туризм.С марта 2022 года прямых перелетов на Кубу нет, хотя карибское государство и гарантирует властям РФ неприкосновенность самолетов "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний.На Кубе надеются, что в зимнем сезоне 2022-2023 российские туристы вернутся. Сейчас добираться сложно и дорого: с одной пересадкой можно долететь только из Стамбула в Гавану. Авиабилеты туда – обратно обойдутся примерно в 250 тысяч рублей на одного пассажира.По официальным данным "Национальной системы платежных карт", сегодня карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
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туризм, новости - туризм, куба, гавана, варадеро, туристы, карта "мир", куда можно лететь
12:30 26.07.2022
 
На Кубе начали принимать карты "Мир"

АТОР: На Кубе начали принимать карты "Мир", но пока только в банкоматах

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы, Матансас, Куба
Туристы, Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Кубе стали принимать карты платежной системы "Мир", пока – только в банкоматах, где можно снять наличные песо, сообщает АТОР.
"До конца 2022 года они будут приниматься во всех точках продаж. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу", – рассказал советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона Эскалона.
Он добавил, что банкоматы можно найти в Гаване и в крупных туристических центрах, включая популярный курорт Варадеро.
Эскалона напомнил, что в 2021 году россияне были лидерами туристических прибытий на Кубе: страну посетили почти 147 тысяч наших соотечественников. Российские туроператоры первыми среди международных компаний в период пандемии открыли прямые рейсы в республику, что позволило островному государству перезапустить свой въездной туризм.
С марта 2022 года прямых перелетов на Кубу нет, хотя карибское государство и гарантирует властям РФ неприкосновенность самолетов "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний.
На Кубе надеются, что в зимнем сезоне 2022-2023 российские туристы вернутся. Сейчас добираться сложно и дорого: с одной пересадкой можно долететь только из Стамбула в Гавану. Авиабилеты туда – обратно обойдутся примерно в 250 тысяч рублей на одного пассажира.
По официальным данным "Национальной системы платежных карт", сегодня карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКубаГаванаВарадеротуристыКарта "Мир"куда можно лететь
 
 
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