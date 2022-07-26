https://ria.ru/20220726/kuba-1804986324.html
На Кубе начали принимать карты "Мир"
На Кубе начали принимать карты "Мир" - РИА Новости, 26.07.2022
На Кубе начали принимать карты "Мир"
На Кубе стали принимать карты платежной системы "Мир", пока – только в банкоматах, где можно снять наличные песо, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:30
2022-07-26T12:30
2022-07-26T12:30
туризм
туризм
новости - туризм
куба
гавана
варадеро
туристы
карта "мир"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154827/95/1548279599_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_11eb2deb8c1844ca023917fae08dd428.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Кубе стали принимать карты платежной системы "Мир", пока – только в банкоматах, где можно снять наличные песо, сообщает АТОР."До конца 2022 года они будут приниматься во всех точках продаж. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу", – рассказал советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона Эскалона.Он добавил, что банкоматы можно найти в Гаване и в крупных туристических центрах, включая популярный курорт Варадеро.Эскалона напомнил, что в 2021 году россияне были лидерами туристических прибытий на Кубе: страну посетили почти 147 тысяч наших соотечественников. Российские туроператоры первыми среди международных компаний в период пандемии открыли прямые рейсы в республику, что позволило островному государству перезапустить свой въездной туризм.С марта 2022 года прямых перелетов на Кубу нет, хотя карибское государство и гарантирует властям РФ неприкосновенность самолетов "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний.На Кубе надеются, что в зимнем сезоне 2022-2023 российские туристы вернутся. Сейчас добираться сложно и дорого: с одной пересадкой можно долететь только из Стамбула в Гавану. Авиабилеты туда – обратно обойдутся примерно в 250 тысяч рублей на одного пассажира.По официальным данным "Национальной системы платежных карт", сегодня карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
https://ria.ru/20220720/nalichnye-1803616278.html
куба
гавана
варадеро
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154827/95/1548279599_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dfecadfaaf73205237f92ccfac73ea41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, куба, гавана, варадеро, туристы, карта "мир", куда можно лететь
На Кубе начали принимать карты "Мир"
АТОР: На Кубе начали принимать карты "Мир", но пока только в банкоматах
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
На Кубе стали принимать карты платежной системы "Мир", пока – только в банкоматах, где можно снять наличные песо, сообщает
АТОР.
"До конца 2022 года они будут приниматься во всех точках продаж. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу", – рассказал советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона Эскалона.
Он добавил, что банкоматы можно найти в Гаване и в крупных туристических центрах, включая популярный курорт Варадеро.
Эскалона напомнил, что в 2021 году россияне были лидерами туристических прибытий на Кубе: страну посетили почти 147 тысяч наших соотечественников. Российские туроператоры первыми среди международных компаний в период пандемии открыли прямые рейсы в республику, что позволило островному государству перезапустить свой въездной туризм.
С марта 2022 года прямых перелетов на Кубу нет, хотя карибское государство и гарантирует властям РФ неприкосновенность самолетов "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний.
На Кубе надеются, что в зимнем сезоне 2022-2023 российские туристы вернутся. Сейчас добираться сложно и дорого: с одной пересадкой можно долететь только из Стамбула в Гавану. Авиабилеты туда – обратно обойдутся примерно в 250 тысяч рублей на одного пассажира.
По официальным данным "Национальной системы платежных карт", сегодня карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.