https://ria.ru/20221120/vybory-1832960628.html

Выборы в Казахстане прошли без серьезных нарушений, заявили в Совфеде

Выборы в Казахстане прошли без серьезных нарушений, заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.11.2022

Выборы в Казахстане прошли без серьезных нарушений, заявили в Совфеде

Досрочные выборы президента Казахстана прошли без серьезных нарушений, способных поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, и эти выборы их... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T22:36

2022-11-20T22:36

2022-11-20T23:13

в мире

андрей шевченко (политик)

александр высокинский

касым-жомарт токаев

казахстан

астана

алма-ата

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832858410_0:98:2976:1772_1920x0_80_0_0_5f08230bf848af390ba02cb9cdb18c56.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Досрочные выборы президента Казахстана прошли без серьезных нарушений, способных поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, и эти выборы их можно считать состоявшимися и легитимными, заявил РИА Новости руководитель делегации наблюдателей от Совета Федерации Андрей Шевченко."Выборы были организованы на очень высоком уровне. Нами не зафиксировано никаких серьезных нарушений. Конечно, выборы можно считать состоявшимися, легитимными и соответствующими как национальному, так и международному законодательству", - сказал Шевченко.Российские сенаторы принимают участие в наблюдении за досрочными выборами президента Казахстана в составе миссий ШОС, ПА ОДКБ и МПА СНГ. В состав делегации Совета Федерации, помимо Шевченко, вошли зампредседателя международного комитета верхней палаты российского парламента Баир Жамсуев, а также сенаторы Сергей Горняков и Александр Высокинский. Работа наблюдателей от МПА СНГ была организована в Астане, Алма-Ате и Талдыкоргане, а также на избирательных участках в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани, Сеуле, Париже, Риме, Стамбуле, Анталье, Бухаресте и других городах мира.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

https://ria.ru/20221120/tokaev-1832955105.html

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

казахстан

астана

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, андрей шевченко (политик), александр высокинский, касым-жомарт токаев, казахстан, астана, алма-ата, совет федерации рф, снг, шос, выборы президента казахстана — 2022