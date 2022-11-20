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Выборы в Казахстане прошли без серьезных нарушений, заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.11.2022
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Выборы в Казахстане прошли без серьезных нарушений, заявили в Совфеде
Выборы в Казахстане прошли без серьезных нарушений, заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.11.2022
Выборы в Казахстане прошли без серьезных нарушений, заявили в Совфеде
Досрочные выборы президента Казахстана прошли без серьезных нарушений, способных поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, и эти выборы их... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:36
2022-11-20T23:13
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Досрочные выборы президента Казахстана прошли без серьезных нарушений, способных поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, и эти выборы их можно считать состоявшимися и легитимными, заявил РИА Новости руководитель делегации наблюдателей от Совета Федерации Андрей Шевченко."Выборы были организованы на очень высоком уровне. Нами не зафиксировано никаких серьезных нарушений. Конечно, выборы можно считать состоявшимися, легитимными и соответствующими как национальному, так и международному законодательству", - сказал Шевченко.Российские сенаторы принимают участие в наблюдении за досрочными выборами президента Казахстана в составе миссий ШОС, ПА ОДКБ и МПА СНГ. В состав делегации Совета Федерации, помимо Шевченко, вошли зампредседателя международного комитета верхней палаты российского парламента Баир Жамсуев, а также сенаторы Сергей Горняков и Александр Высокинский. Работа наблюдателей от МПА СНГ была организована в Астане, Алма-Ате и Талдыкоргане, а также на избирательных участках в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани, Сеуле, Париже, Риме, Стамбуле, Анталье, Бухаресте и других городах мира.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
https://ria.ru/20221120/tokaev-1832955105.html
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в мире, андрей шевченко (политик), александр высокинский, касым-жомарт токаев, казахстан, астана, алма-ата, совет федерации рф, снг, шос, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Андрей Шевченко (политик), Александр Высокинский, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Астана, Алма-Ата, Совет Федерации РФ, СНГ, ШОС, Выборы президента Казахстана — 2022
22:36 20.11.2022 (обновлено: 23:13 20.11.2022)
 
Выборы в Казахстане прошли без серьезных нарушений, заявили в Совфеде

Глава наблюдателей от Совфеда Шевченко: выборы в Казахстане прошли без серьезных нарушений

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Досрочные выборы президента Казахстана прошли без серьезных нарушений, способных поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, и эти выборы их можно считать состоявшимися и легитимными, заявил РИА Новости руководитель делегации наблюдателей от Совета Федерации Андрей Шевченко.
"Выборы были организованы на очень высоком уровне. Нами не зафиксировано никаких серьезных нарушений. Конечно, выборы можно считать состоявшимися, легитимными и соответствующими как национальному, так и международному законодательству", - сказал Шевченко.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 21:45
Еxit poll: Токаев с 82,02 процента голосов побеждает на выборах
Российские сенаторы принимают участие в наблюдении за досрочными выборами президента Казахстана в составе миссий ШОС, ПА ОДКБ и МПА СНГ. В состав делегации Совета Федерации, помимо Шевченко, вошли зампредседателя международного комитета верхней палаты российского парламента Баир Жамсуев, а также сенаторы Сергей Горняков и Александр Высокинский. Работа наблюдателей от МПА СНГ была организована в Астане, Алма-Ате и Талдыкоргане, а также на избирательных участках в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани, Сеуле, Париже, Риме, Стамбуле, Анталье, Бухаресте и других городах мира.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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Процедура выборов президента Казахстана
 
В миреАндрей Шевченко (политик)Александр ВысокинскийКасым-Жомарт ТокаевКазахстанАстанаАлма-АтаСовет Федерации РФСНГШОСВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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