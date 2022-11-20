22:36 20.11.2022 (обновлено: 23:13 20.11.2022)
Выборы в Казахстане прошли без серьезных нарушений, заявили в Совфеде
Глава наблюдателей от Совфеда Шевченко: выборы в Казахстане прошли без серьезных нарушений
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Досрочные выборы президента Казахстана прошли без серьезных нарушений, способных поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, и эти выборы их можно считать состоявшимися и легитимными, заявил РИА Новости руководитель делегации наблюдателей от Совета Федерации Андрей Шевченко.
"Выборы были организованы на очень высоком уровне. Нами не зафиксировано никаких серьезных нарушений. Конечно, выборы можно считать состоявшимися, легитимными и соответствующими как национальному, так и международному законодательству", - сказал Шевченко.
Российские сенаторы принимают участие в наблюдении за досрочными выборами президента Казахстана в составе миссий ШОС, ПА ОДКБ и МПА СНГ. В состав делегации Совета Федерации, помимо Шевченко, вошли зампредседателя международного комитета верхней палаты российского парламента Баир Жамсуев, а также сенаторы Сергей Горняков и Александр Высокинский. Работа наблюдателей от МПА СНГ была организована в Астане, Алма-Ате и Талдыкоргане, а также на избирательных участках в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани, Сеуле, Париже, Риме, Стамбуле, Анталье, Бухаресте и других городах мира.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
Вчера, 03:26Процедура выборов президента Казахстана