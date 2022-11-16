https://ria.ru/20221116/afganistan-1831360989.html

Переговоры по Афганистану в московском формате

Переговоры по Афганистану в московском формате - РИА Новости, 16.11.2022

Переговоры по Афганистану в московском формате

С середины 1990-х годов большая часть территории Афганистана была под контролем движения "Талибан"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T03:12

2022-11-16T03:12

2022-11-16T03:12

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С середины 1990-х годов большая часть территории Афганистана была под контролем движения "Талибан"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Талибы провозгласили занятую ими территорию Исламским Эмиратом Афганистан. Лидеры "Талибана"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) установили на контролируемых ими территориях жесткий теократический режим, навязав населению ограничения в общественно-политической жизни в рамках проповедовавшегося ими "чистого ислама". Территория Афганистана использовалась лидером международной террористической организации "Аль-Каида"** (запрещена в России) Усамой бен Ладеном в качестве базы для подготовки насильственных действий против "неверных". В конце 1990-х годов Афганистан фактически был превращен в очаг международной террористической деятельности.Убийство лидера антиталибских сил Ахмада Шаха Масуда (9 сентября 2001 года) и теракты в США (11 сентября 2001 года), в организации которых был обвинен Усама бен Ладен, вызвали резкую антиафганскую реакцию государств Запада. В результате военной операции, проведенной в конце 2001 года силами антитеррористической коалиции во главе с США, режим талибов в Афганистане был ликвидирован.Однако уже в 2003 году официальные лица "Талибана"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) объявили, что движение перегруппировано и готово к партизанской войне. Уже к 2017 году 20% территории Афганистана контролировалось этой группировкой. Планы американцев вывести свои и натовские войска из Афганистана активизировали боевую деятельность талибов по захвату территории. О необходимости мирных переговоров с вооруженной оппозицией в Исламской Республике Афганистан (ИРА) заговорили еще в 2006 году, когда президент Афганистана (2004-2014) Хамид Карзай своим указом учредил Комиссию по укреплению мира.С 2016 года началась активизация различных внешних посредников, заинтересованных не только в практической реализации афганского мирного процесса, но и в укреплении собственного политического и дипломатического имиджа. На фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности и усиления позиций талибов в стране к работе приступила четырехсторонняя координационная группа с участием Афганистана, Китая, Пакистана и США. Первоначально деятельность четырехсторонней группы поддерживалась внешними игроками, в том числе Москвой, однако в последующем этот формат был расценен Москвой как ограниченно эффективный. Россия начала разрабатывать собственный формат консультаций по афганскому урегулированию.В начале 2017 года в Москве по итогам шестисторонних консультаций с участием представителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии была достигнута договоренность о создании московского формата консультаций и подключении к нему стран Центральной Азии.Первое заседание московского формата по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Приглашенные на встречу американские представители от участия в ней воздержались, сославшись на отсутствие на тот момент у новой администрации США стратегии действий на афганском направлении.Главной задачей московского формата было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. 9 ноября 2018 года в Москве состоялось второе заседание московского формата консультаций по Афганистану с участием заместителей министров иностранных дел, спецпредставителей и наблюдателей от России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и США. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса Движения талибов в Дохе во главе с его руководителем Шером Мохаммадом Аббасом Станакзаем.Основной темой обсуждения стал вопрос скорейшего запуска прямого межафганского диалога о мире в целях стабилизации ситуации в этой стране.По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия в рамках московского формата консультаций выступала за скорейшее начало диалога, хотя, как указал глава российской дипломатии, правительство Афганистана не стремилось выполнять договоренности по этому вопросу. По словам Сергея Лаврова, эффективность этой "группы сопровождения" афганских переговоров признавалась всегда и всеми.По мнению экспертов, главной спецификой московского формата, по сравнению с другими региональными треками (например, начавшегося позднее кабульского процесса, региональной конференции в Ташкенте и ряда более узких форматов) стало то, что Москва предоставила площадку для консультаций на макрорегиональном уровне, в них были вовлечены абсолютно все страны окружающего региона.Как отмечают эксперты, на тот момент московский формат не только стал наиболее представительным региональным форумом по Афганистану, но и впервые на общерегиональном уровне призвал талибов к переговорам с афганским правительством.Отмечается, что московский формат по Афганистану был сфокусированным именно на регионе, сохраняя при этом определенную дистанцию от различных сторон во внутриафганской политической борьбе. Важно также, что в формировании этого формата не участвовали внерегиональные игроки – прямые участники военной интервенции и иностранного военного присутствия в Афганистане (т.е. США и другие страны НАТО). Российский МИД неоднократно заявлял о готовности Москвы возобновить работу московского формата, если это будет сочтено целесообразным.На фоне вывода американского контингента в первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. 7 сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. В начале октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что 20 октября пройдет встреча московского формата, на которую также приглашены талибы.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что московская встреча по Афганистану – это шаг на пути к международной конференции, где рассмотрят вопрос о восстановлении страны. 20 октября в Москве состоялось третье заседание Московского формата по Афганистану с участием представителей России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также высокопоставленной делегации талибов, представляющей Афганистан.В ходе заседания обсуждались перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане. Была подчеркнута важность формирования инклюзивного афганского правительства. По итогам заседания было принято совместное заявление с призывом к проведению под эгидой ООН представительной международной донорской конференции по Афганистану.Представители талибов отметили, что встреча московского формата прошла в позитивном ключе. Как заявил представитель политического офиса "Талибана"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Дохе Мохаммад Анас Хакани, конференция была "весьма плодотворной" для нового правительства Афганистана на данном этапе.В российском МИДе отмечают, что важнейшим условием для прорыва международной изоляции нового правительства Афганистана является формирование этнополитически сбалансированной структуры власти, которая отражала бы интересы всех ключевых игроков и стала бы основой для завершения процесса межафганского национального примирения. При этом эксперты отмечают, что быстрый и существенный прогресс в создании инклюзивного коалиционного правительства на данном этапе маловероятен, так как на начальной стадии правления талибы заинтересованы в консолидации своей власти не меньше, чем в международной легитимности.Ожидается, что 16 ноября 2022 года в Москве пройдет четвертое заседание московского формата консультаций по Афганистану.Делегация "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не приедет на очередную встречу по Афганистану. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, талибы и другие политические силы Афганистана будут проинформированы о результатах заседания. * Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Запрещенная в России террористическая организация.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, афганистан, талибан, россия