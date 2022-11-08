https://ria.ru/20221108/zasedanie-1829946936.html

Заседание московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе

Заседание московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе - РИА Новости, 08.11.2022

Заседание московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе

Заседание Московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе, талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:58

2022-11-08T13:58

2022-11-08T14:17

афганистан

в мире

сергей лавров

оон

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заседание Московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе, талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и другие политические силы страны будут о нем проинформированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Очередное заседание Московского формата состоится уже на следующей неделе. Индийские друзья будут на нем представлены, как и все остальные участники предыдущих мероприятий такого рода. У нас есть регулярный контакт с представителями талибов, они будут посвящены в то, чем будут заниматься участники встречи Московского формата. Конечно, никаких секретов мы от представителей Афганистана не имеем. Мы подробно пробрифингуем талибов и другие политические силы, которые там существуют", - заявил Лавров на пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

https://ria.ru/20221108/afganistan-1829866312.html

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афганистан, в мире, сергей лавров, оон, россия