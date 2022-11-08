https://ria.ru/20221108/zasedanie-1829946936.html
Заседание московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе
Заседание московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе - РИА Новости, 08.11.2022
Заседание московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе
Заседание Московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе, талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:58
2022-11-08T13:58
2022-11-08T14:17
афганистан
в мире
сергей лавров
оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755376779_0:138:3396:2048_1920x0_80_0_0_25f51b5a1bdfd3074a30d29b841045d0.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заседание Московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе, талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и другие политические силы страны будут о нем проинформированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Очередное заседание Московского формата состоится уже на следующей неделе. Индийские друзья будут на нем представлены, как и все остальные участники предыдущих мероприятий такого рода. У нас есть регулярный контакт с представителями талибов, они будут посвящены в то, чем будут заниматься участники встречи Московского формата. Конечно, никаких секретов мы от представителей Афганистана не имеем. Мы подробно пробрифингуем талибов и другие политические силы, которые там существуют", - заявил Лавров на пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
https://ria.ru/20221108/afganistan-1829866312.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755376779_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d9daf98cdff57e878e463720046c917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, в мире, сергей лавров, оон, россия
Афганистан, В мире, Сергей Лавров, ООН, Россия
13:58 08.11.2022 (обновлено: 14:17 08.11.2022)
Заседание московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе
Лавров: заседание московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе