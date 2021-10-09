https://ria.ru/20211009/afganistan-1753791584.html

Талибы ответили на вопрос об участии во встрече в "московском формате"

Талибы ответили на вопрос об участии во встрече в "московском формате" - РИА Новости, 09.10.2021

Талибы ответили на вопрос об участии во встрече в "московском формате"

Талибы пока не решили, будут ли участвовать во встрече по Афганистану в "московском формате", заявил РИА Новости представитель движения Билал Карими. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T10:32

2021-10-09T10:32

2021-10-09T10:32

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

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КАБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Талибы пока не решили, будут ли участвовать во встрече по Афганистану в "московском формате", заявил РИА Новости представитель движения Билал Карими.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила талибов принять участие во встрече "московского формата" 20 октября."Талибан"* пока не решил, будет ли участвовать в московском саммите или нет", - сказал Карими.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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