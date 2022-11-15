https://ria.ru/20221115/tailand-1831572592.html

Названа самая дешевая страна для отдыха в Юго-Восточной Азии

Названа самая дешевая страна для отдыха в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 15.11.2022

Названа самая дешевая страна для отдыха в Юго-Восточной Азии

Снижение цен на туры, происходящее в связи с расширением авиаперевозки, позволили Таиланду занять лидирующую позицию в ценовом рейтинге стран Юго-Восточной... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:58

2022-11-15T17:58

2022-11-15T17:58

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

пхукет (остров)

юго-восточная азия

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Снижение цен на туры, происходящее в связи с расширением авиаперевозки, позволили Таиланду занять лидирующую позицию в ценовом рейтинге стран Юго-Восточной Азии, сообщает АТОР.Туроператоры отмечают снижение цен за недельный отдых со 187 тысяч рублей на двоих в октябре до 160 тысяч — в первой декаде ноября. В конце ноября провести девять дней на Пхукете в отеле категории три звезды можно за 126 тысяч рублей на двоих, в Паттайе — за 137 тысяч рублей.Дешевеет Таиланд и для туристов из регионов. Разница в цене по сравнению с летними значениями колоссальная, отмечают эксперты ассоциации. Так, в августе жители Красноярска платили за путевку в эту страну на двоих от 300 до 700 тысяч рублей. Туристы из Екатеринбурга и Казани — от 245 тысяч рублей, Санкт-Петербурга — от 200 тысяч рублей.Сейчас такой отдых подешевел на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а для красноярцев — в два раза. Примерно за 140-150 тысяч рублей могут отправиться в Таиланд жители Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Перми, Омска, Тюмени, причем продолжительность отдыха составит десять ночей.Снижение цен на отдых в Таиланде позволило королевству выбиться в лидеры бюджетного рейтинга стран ЮВА. Если минимальная стоимость путевки — 126 тысяч рублей, у бывшего лидера — Шри-Ланки — от 136 тысяч рублей.Цена туров в Таиланд стала снижаться в начале ноября, когда на Пхукет и в Бангкок полетели прямые рейсы "Аэрофлота" и "Икара". Первый вскоре планирует увеличить объемы перевозки и расширить географию вылетов. Из Москвы на Пхукет лайнеры будут летать трижды в день. Также запланированы рейсы из Новосибирска, Красноярска и Владивостока. Кроме того, крупнейшие туроператоры анонсировали чартеры из столицы и еще 13 регионов.

https://ria.ru/20221101/shri-lanka-1828342349.html

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

таиланд

пхукет (остров)

юго-восточная азия

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), юго-восточная азия, ассоциация туроператоров россии (атор)