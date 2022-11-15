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Названа самая дешевая страна для отдыха в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 15.11.2022
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Туризм
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Названа самая дешевая страна для отдыха в Юго-Восточной Азии
Названа самая дешевая страна для отдыха в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 15.11.2022
Названа самая дешевая страна для отдыха в Юго-Восточной Азии
Снижение цен на туры, происходящее в связи с расширением авиаперевозки, позволили Таиланду занять лидирующую позицию в ценовом рейтинге стран Юго-Восточной... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:58
2022-11-15T17:58
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
юго-восточная азия
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Снижение цен на туры, происходящее в связи с расширением авиаперевозки, позволили Таиланду занять лидирующую позицию в ценовом рейтинге стран Юго-Восточной Азии, сообщает АТОР.Туроператоры отмечают снижение цен за недельный отдых со 187 тысяч рублей на двоих в октябре до 160 тысяч — в первой декаде ноября. В конце ноября провести девять дней на Пхукете в отеле категории три звезды можно за 126 тысяч рублей на двоих, в Паттайе — за 137 тысяч рублей.Дешевеет Таиланд и для туристов из регионов. Разница в цене по сравнению с летними значениями колоссальная, отмечают эксперты ассоциации. Так, в августе жители Красноярска платили за путевку в эту страну на двоих от 300 до 700 тысяч рублей. Туристы из Екатеринбурга и Казани — от 245 тысяч рублей, Санкт-Петербурга — от 200 тысяч рублей.Сейчас такой отдых подешевел на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а для красноярцев — в два раза. Примерно за 140-150 тысяч рублей могут отправиться в Таиланд жители Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Перми, Омска, Тюмени, причем продолжительность отдыха составит десять ночей.Снижение цен на отдых в Таиланде позволило королевству выбиться в лидеры бюджетного рейтинга стран ЮВА. Если минимальная стоимость путевки — 126 тысяч рублей, у бывшего лидера — Шри-Ланки — от 136 тысяч рублей.Цена туров в Таиланд стала снижаться в начале ноября, когда на Пхукет и в Бангкок полетели прямые рейсы "Аэрофлота" и "Икара". Первый вскоре планирует увеличить объемы перевозки и расширить географию вылетов. Из Москвы на Пхукет лайнеры будут летать трижды в день. Также запланированы рейсы из Новосибирска, Красноярска и Владивостока. Кроме того, крупнейшие туроператоры анонсировали чартеры из столицы и еще 13 регионов.
https://ria.ru/20221101/shri-lanka-1828342349.html
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таиланд
пхукет (остров)
юго-восточная азия
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туризм, новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), юго-восточная азия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Юго-Восточная Азия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
17:58 15.11.2022
 
Названа самая дешевая страна для отдыха в Юго-Восточной Азии

АТОР: самые дешевые путевки в Юго-Восточную Азию можно купить в Таиланд

© Фото : Александр АндреевХрам Ват Суван Куха
Храм Ват Суван Куха - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Снижение цен на туры, происходящее в связи с расширением авиаперевозки, позволили Таиланду занять лидирующую позицию в ценовом рейтинге стран Юго-Восточной Азии, сообщает АТОР.
Туроператоры отмечают снижение цен за недельный отдых со 187 тысяч рублей на двоих в октябре до 160 тысяч — в первой декаде ноября. В конце ноября провести девять дней на Пхукете в отеле категории три звезды можно за 126 тысяч рублей на двоих, в Паттайе — за 137 тысяч рублей.
Дешевеет Таиланд и для туристов из регионов. Разница в цене по сравнению с летними значениями колоссальная, отмечают эксперты ассоциации. Так, в августе жители Красноярска платили за путевку в эту страну на двоих от 300 до 700 тысяч рублей. Туристы из Екатеринбурга и Казани — от 245 тысяч рублей, Санкт-Петербурга — от 200 тысяч рублей.
Сейчас такой отдых подешевел на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а для красноярцев — в два раза. Примерно за 140-150 тысяч рублей могут отправиться в Таиланд жители Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Перми, Омска, Тюмени, причем продолжительность отдыха составит десять ночей.
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Снижение цен на отдых в Таиланде позволило королевству выбиться в лидеры бюджетного рейтинга стран ЮВА. Если минимальная стоимость путевки — 126 тысяч рублей, у бывшего лидера — Шри-Ланки — от 136 тысяч рублей.
Цена туров в Таиланд стала снижаться в начале ноября, когда на Пхукет и в Бангкок полетели прямые рейсы "Аэрофлота" и "Икара". Первый вскоре планирует увеличить объемы перевозки и расширить географию вылетов. Из Москвы на Пхукет лайнеры будут летать трижды в день. Также запланированы рейсы из Новосибирска, Красноярска и Владивостока. Кроме того, крупнейшие туроператоры анонсировали чартеры из столицы и еще 13 регионов.
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