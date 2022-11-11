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Туроператоры запустят чартеры в Таиланд сразу из нескольких регионов России
Туроператоры запустят чартеры в Таиланд сразу из нескольких регионов России - РИА Новости, 11.11.2022
Туроператоры запустят чартеры в Таиланд сразу из нескольких регионов России
Крупнейшие туроператоры запустят чартерные программы в Таиланд более чем из десяти регионов, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:23
2022-11-11T18:23
2022-11-11T18:23
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Крупнейшие туроператоры запустят чартерные программы в Таиланд более чем из десяти регионов, сообщает АТОР.Авиакомпания Azur Air перевезет туристов из Москвы на Пхукет, и впервые после пандемии — в Паттайю. Посетить курорты королевства на чартерах смогут также жители Хабаровска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Казани, Cанкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Уфы, рассказали в ассоциации.Полеты запланированы на конец ноября: на Пхукет – с 21 ноября, в Паттайю – с 22 ноября.Стоимость туров на Пхукет начинается от 78,2 тысячи рублей на туриста в отель четыре звезды с включенными завтраками на восемь ночей. А вот недельные туры в Паттайю стартуют от 69,3 тысячи рублей.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, москва, пхукет (остров), таиланд, паттайя, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Пхукет (остров), Таиланд, Паттайя, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры запустят чартеры в Таиланд сразу из нескольких регионов России
АТОР: туроператоры в конце ноября отправят чартеры в Таиланд из многих регионов России