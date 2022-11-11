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Туроператоры запустят чартеры в Таиланд сразу из нескольких регионов России - РИА Новости, 11.11.2022
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Туризм
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Туроператоры запустят чартеры в Таиланд сразу из нескольких регионов России
Туроператоры запустят чартеры в Таиланд сразу из нескольких регионов России - РИА Новости, 11.11.2022
Туроператоры запустят чартеры в Таиланд сразу из нескольких регионов России
Крупнейшие туроператоры запустят чартерные программы в Таиланд более чем из десяти регионов, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:23
2022-11-11T18:23
туризм
туризм
новости - туризм
москва
пхукет (остров)
таиланд
паттайя
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Крупнейшие туроператоры запустят чартерные программы в Таиланд более чем из десяти регионов, сообщает АТОР.Авиакомпания Azur Air перевезет туристов из Москвы на Пхукет, и впервые после пандемии — в Паттайю. Посетить курорты королевства на чартерах смогут также жители Хабаровска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Казани, Cанкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Уфы, рассказали в ассоциации.Полеты запланированы на конец ноября: на Пхукет – с 21 ноября, в Паттайю – с 22 ноября.Стоимость туров на Пхукет начинается от 78,2 тысячи рублей на туриста в отель четыре звезды с включенными завтраками на восемь ночей. А вот недельные туры в Паттайю стартуют от 69,3 тысячи рублей.
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туризм, новости - туризм, москва, пхукет (остров), таиланд, паттайя, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Пхукет (остров), Таиланд, Паттайя, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
18:23 11.11.2022
 
Туроператоры запустят чартеры в Таиланд сразу из нескольких регионов России

АТОР: туроператоры в конце ноября отправят чартеры в Таиланд из многих регионов России

© Фото : Александр АндреевОтель Пхукет Грейслэнд Резорт
Отель Пхукет Грейслэнд Резорт - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Крупнейшие туроператоры запустят чартерные программы в Таиланд более чем из десяти регионов, сообщает АТОР.
Авиакомпания Azur Air перевезет туристов из Москвы на Пхукет, и впервые после пандемии — в Паттайю.
Посетить курорты королевства на чартерах смогут также жители Хабаровска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Казани, Cанкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Уфы, рассказали в ассоциации.
Полеты запланированы на конец ноября: на Пхукет – с 21 ноября, в Паттайю – с 22 ноября.
Стоимость туров на Пхукет начинается от 78,2 тысячи рублей на туриста в отель четыре звезды с включенными завтраками на восемь ночей. А вот недельные туры в Паттайю стартуют от 69,3 тысячи рублей.
Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 16:12Туризм
Туроператоры начали продавать летние путевки в Турцию с большими скидками
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваПхукет (остров)ТаиландПаттайяАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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