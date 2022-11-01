https://ria.ru/20221101/puteshestviya-1828010143.html

Эксперты рассказали, в какие страны можно улететь с Дальнего Востока

Эксперты рассказали, в какие страны можно улететь с Дальнего Востока - РИА Новости, 01.11.2022

Эксперты рассказали, в какие страны можно улететь с Дальнего Востока

Определены страны, в которые дешевле всего с отправиться на прямых рейсах с Дальнего Востока в ноябре и декабре, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T04:49

2022-11-01T04:49

2022-11-01T04:49

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Определены страны, в которые дешевле всего с отправиться на прямых рейсах с Дальнего Востока в ноябре и декабре, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования авиабилетов Aviasales.Специалисты проанализировали, в какие страны можно улететь из Владивостока и Хабаровска напрямую или с удобной пересадкой. "Дешевле обойдется путешествие из Владивостока в Ташкент — от 44 тысяч рублей в оба конца. Прямые рейсы по этому направлению запланированы на воскресенье", — сообщили в компании.Затем из столицы Узбекистана можно отправиться, например, в Грузию за 12 тысяч рублей, в Индию — от 14,2 тысячи, в Турцию — от 15 тысяч. Обладатели шенгенских виз могут за такую же цену улететь в Германию. Те, кто предпочитает азиатские направления, найдут билеты из Узбекистана в Малайзию от 32,7 тысячи рублей.Аналитики также рассказали, что с 29 октября из Владивостока приморцы могут без пересадок попасть в Лаос. "Рейсы во Вьентьян летают по субботам. В системе бронирования еще есть билеты на 5 ноября. Правда, цены выше обычных — от 76,3 тысячи рублей в одну сторону. В последующие недели дешевле — от 63,2 тысячи, ближе к Новому году, с 24 декабря и весь январь, проездные документы снова стоят от 76 тысяч, а в феврале возвращаются к 63 тысячам", — указали в сервисе.Из Хабаровска с 6 ноября планируется запуск чартеров на Пхукет. Авиабилет на прямой рейс стоит от 116 тысяч рублей. Также сообщалось, что казахстанская авиакомпания SCAT планирует запустить самолеты между Хабаровском и Алма-Атой с 8 декабря. Но в системах бронирований билеты еще не появились. Если это случится, то у жителей ДФО появится еще один хаб для отправления в другие страны. Из Алма-Аты можно улететь, например, в Бангкок, Шарм-эш-Шейх, Дубай.

https://ria.ru/20221026/aviakompanii-1826827846.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, дальний восток, узбекистан, владивосток, казахстан, авиабилеты