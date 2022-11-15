"Музейные маршруты России" продолжатся в 2023 году
© Предоставлено министерством культуры Российской ФедерацииЭкспертно-методическое мероприятие "Музейные маршруты России – 2022"
© Предоставлено министерством культуры Российской Федерации
Экспертно-методическое мероприятие "Музейные маршруты России – 2022"
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Проект "Музейные маршруты России" продолжится, и в 2023 году пройдет в 12 регионах, сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. 11 ноября в Санкт-Петербурге прошла сессия, на которой были подведены итоги "Музейных маршрутов России" за 2022 год.
"Сегодня "Музейные маршруты России" стали ведущим проектом министерства в области музейного дела. Мероприятия объединяют лидеров музейного сообщества нашей страны. Проект дает очень сильный импульс межмузейному сотрудничеству, каждая дискуссия рождает новые совместные проекты, развивает отрасль в целом", – привели в пресс-службе ведомства слова Маниловой на сессии.
© Предоставлено министерством культуры Российской ФедерацииСтатс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова
© Предоставлено министерством культуры Российской Федерации
Статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова
Проект "Музейные маршруты России" призван привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию страны, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.
В 2022 году выездные сессии прошли в 12 городах: от подмосковной Истры и Нижнего Новгорода до Йошкар-Олы и Кузбасса.
В 2023 году в числе регионов-участников "Музейных маршрутов России", по словам Маниловой, будут Рязанская, Пензенская, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Иркутская, Вологодская, Оренбургская области, Коми, Татарстан и Югра. Итоговая сессия, как и в 2022 году, пройдет в Санкт-Петербурге.
Одной из ключевых тем проекта следующего года станет "Музеи в современном информационном пространстве" – об этом рассказала помощник министра культуры РФ, руководитель пресс-службы ведомства Анна Усачева. В программу мероприятий будут включены практические мастер-классы по увеличению медаиактивности музеев.
По словам генерального директора Государственного Эрмитажа, президента Союза музеев России Михаила Пиотровского, проект "Музейные маршруты России" представляет собой редкий пример полезного сотрудничества туристского бизнеса и музейного дела.
"Цикл мероприятий "Музейные маршруты России" – успешен и полезен. Он помогает сохранять единство музейного пространства страны через туристическую активность, которой он, в свою очередь, даёт возможности нового развития", – сказал на итоговой сессии глава Эрмитажа.
Одним из главных итогов "Музейных маршрутов России" в 2022 году стало создание двух новых всероссийских культурных и просветительских маршрутов: "Литературная страна" и "Многоликая Россия". Второй пройдет по местам бытования традиционной культуры и народных художественных промыслов. Оба они включены в программу детского туризма "Моя Россия" и будут реализованы в 2023 году, прежде всего, в регионах Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Южного федеральных округов.
"Главный проект межрегионального взаимодействия – "Музейные маршруты России" – объединяет хранящие нашу историю учреждения в маршруты, которые могут, как бесконечный конструктор путешествий, комбинироваться между собой, создавая новые причины для туристов приехать к нам", – отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
В своем выступлении на итоговой сессии особое внимание Корнеев уделил развитию проекта "Серебряное ожерелье России", к которому уже присоединилось более 160 музеев Санкт-Петербурга и Северо-Запада страны. Сергей Корнеев добавил, что участие в межрегиональных проектах помогает не только развитию межмузейных связей, но и продлевает туристический сезон, все большее число путешественников вновь приезжает в уже знакомые места.
Манилова также отметила, что важной темой цикла "Музейные маршруты России" стали патриотические проекты. Так, летом 2022 года Музей Победы учредил Всероссийскую Ассоциацию патриотического туризма, которая объединила более 170 участников туриндустрии.
Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории Ирина Великанова рассказала, что в 2023 году музей запустит крупный мультимедийный проект "Донбасс – Россия: история и современность". Он расскажет об исторической, культурной и экономической неразрывной связи региона с Российской Федерацией. Выставочный проект представят в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде.