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Мастер-классы, дефиле и экскурсии: как пройдет "Ночь искусств" - РИА Новости, 04.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221104/nochiskusstv-1828997247.html
Мастер-классы, дефиле и экскурсии: как пройдет "Ночь искусств"
Мастер-классы, дефиле и экскурсии: как пройдет "Ночь искусств" - РИА Новости, 04.11.2022
Мастер-классы, дефиле и экскурсии: как пройдет "Ночь искусств"
Сегодня, 4 ноября, состоится десятая акция "Ночь искусств". Она приурочена к празднованию Дня народного единства и посвящена теме "Наши традиции". Лекции,... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T04:00
2022-11-04T04:00
культура
новости культуры
музеи
выставки
искусство
картины
новая третьяковская галерея
третьяковская галерея
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сегодня, 4 ноября, состоится десятая акция "Ночь искусств". Она приурочена к празднованию Дня народного единства и посвящена теме "Наши традиции". Лекции, экскурсии, перформансы: о том, что стоит посетить, — в подборке РИА Новости. По бесплатным билетам можно посмотреть экспозиции в Новой Третьяковке: "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1", "Наталья Эльконина. Модель многомерного времени", "Снежный барс. Увидеть и сохранить", "История российского дизайна. Избранное".Также пройдет спецпроект "Ночь Дягилева". В программе — серия перформансов, созданных современными хореографами по мотивам постановок "Русского балета": "Послеполуденный отдых Фавна", "Весна священная" и "Петрушка".Однако вход на выставку "Дягилев. Генеральная репетиция" останется платным.С 19.00 до 23.00 (вход до 22.00) бесплатно можно посетить главное здание Пушкинского музея.В "Ночь искусств" Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и временные выставки продлевают работу до 23.00. Запанированы лекция "Что мы празднуем 4 ноября? История и предыстория Дня народного единства", экскурсии, встреча с музейным хранителем.В "Зарядье" состоятся экскурсии по парку, выставкам "ВЫПУСК'22" и "ЛИКИ", открытые встречи с писателями Александром Пелевиным и Дмитрием Даниловым, мастер-классы.РОСИЗО организует туры по экспозициям "Re: Renaissance", "Русский замок. Кузнечная летопись" и инсталляции "Новый человек", приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Вход бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться. В Музее Победы запланировано несколько мастер-классов. Например, гости научатся переносить фрагменты диорамы на холст. Также здесь покажут серию анимационных фильмов и исполнят сочинения Баха, Шопена, Листа, Чайковского, Рахманинова, Метнера, Монюшко.В музее-заповеднике "Архангельское" проведут мастер-классы по живописи и созданию русской народной куклы. Кроме того, гости могут посетить концерт классической музыки и бесплатные экскурсии. Для детей запланирована литературная программа. В Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока можно посетить постоянные и временные экспозиции. Также пройдут творческие встречи с мастерами по народным промыслам Русланом Костоковым и каллиграфии Хасаном Шеожевым. В 18.10 стартует дефиле "ДушуГрея", призера международного фестиваля моды, дизайна и искусства "Адмиралтейская игла" Горковенко Анны. В "Шолохов-Центре" музея-заповедника Шолохова состоится концерт Муниципального казачьего ансамбля "Ростов-Дон". Прозвучат песни казаков, а также эстрадные и авторские композиции в фольклорных обработках.В Музее-панораме "Сталинградская битва" на диорамах будут открыты интерактивные площадки. Подробнее о мероприятиях акции "Ночь кино" и условиях участия можно узнать на сайте КУЛЬТУРА.РФ.
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новости культуры, музеи, выставки, искусство, картины, новая третьяковская галерея, третьяковская галерея, росизо, акция "ночь искусств", зарядье, александр пелевин (писатель), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музей победы, иоганн себастьян бах, петр чайковский, сергей рахманинов, архангельское (усадьба), майкоп, москва, волгоград, ростов-на-дону, куда сходить
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Искусство, картины, Новая Третьяковская галерея, Третьяковская галерея, РОСИЗО, Акция "Ночь искусств", Зарядье, Александр Пелевин (писатель), Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей Победы, Иоганн Себастьян Бах, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Архангельское (усадьба), Майкоп, Москва, Волгоград, Ростов-на-Дону, куда сходить
04:00 04.11.2022
 

Мастер-классы, дефиле и экскурсии: как пройдет "Ночь искусств"

© Фото : Елена Балакирева / Третьяковская галереяПосетители выставки "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1"
Посетители выставки Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : Елена Балакирева / Третьяковская галерея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сегодня, 4 ноября, состоится десятая акция "Ночь искусств". Она приурочена к празднованию Дня народного единства и посвящена теме "Наши традиции". Лекции, экскурсии, перформансы: о том, что стоит посетить, — в подборке РИА Новости.
По бесплатным билетам можно посмотреть экспозиции в Новой Третьяковке: "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1", "Наталья Эльконина. Модель многомерного времени", "Снежный барс. Увидеть и сохранить", "История российского дизайна. Избранное".
Красные куклы, Александр Браулов, Нася Коптева. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
2 ноября, 12:39Культура
В Новой Третьяковке обновили экспозицию "История российского дизайна"
Также пройдет спецпроект "Ночь Дягилева". В программе — серия перформансов, созданных современными хореографами по мотивам постановок "Русского балета": "Послеполуденный отдых Фавна", "Весна священная" и "Петрушка".
Однако вход на выставку "Дягилев. Генеральная репетиция" останется платным.
С 19.00 до 23.00 (вход до 22.00) бесплатно можно посетить главное здание Пушкинского музея.
В "Ночь искусств" Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и временные выставки продлевают работу до 23.00. Запанированы лекция "Что мы празднуем 4 ноября? История и предыстория Дня народного единства", экскурсии, встреча с музейным хранителем.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Здание Государственного исторического музея в Москве
В "Зарядье" состоятся экскурсии по парку, выставкам "ВЫПУСК'22" и "ЛИКИ", открытые встречи с писателями Александром Пелевиным и Дмитрием Даниловым, мастер-классы.
РОСИЗО организует туры по экспозициям "Re: Renaissance", "Русский замок. Кузнечная летопись" и инсталляции "Новый человек", приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Вход бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться.
В Музее Победы запланировано несколько мастер-классов. Например, гости научатся переносить фрагменты диорамы на холст. Также здесь покажут серию анимационных фильмов и исполнят сочинения Баха, Шопена, Листа, Чайковского, Рахманинова, Метнера, Монюшко.
В музее-заповеднике "Архангельское" проведут мастер-классы по живописи и созданию русской народной куклы. Кроме того, гости могут посетить концерт классической музыки и бесплатные экскурсии. Для детей запланирована литературная программа.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУсадьба "Архангельское" с высоты птичьего полета
Усадьба Архангельское с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Усадьба "Архангельское" с высоты птичьего полета
В Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока можно посетить постоянные и временные экспозиции. Также пройдут творческие встречи с мастерами по народным промыслам Русланом Костоковым и каллиграфии Хасаном Шеожевым. В 18.10 стартует дефиле "ДушуГрея", призера международного фестиваля моды, дизайна и искусства "Адмиралтейская игла" Горковенко Анны.
В "Шолохов-Центре" музея-заповедника Шолохова состоится концерт Муниципального казачьего ансамбля "Ростов-Дон". Прозвучат песни казаков, а также эстрадные и авторские композиции в фольклорных обработках.
В Музее-панораме "Сталинградская битва" на диорамах будут открыты интерактивные площадки.
Подробнее о мероприятиях акции "Ночь кино" и условиях участия можно узнать на сайте КУЛЬТУРА.РФ.
Здание Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 18:45Культура
В Кунсткамере в Петербурге открылась новая экспозиция
 
КультураНовости культурыМузеиВыставкиИскусствокартиныНовая Третьяковская галереяТретьяковская галереяРОСИЗОАкция "Ночь искусств"ЗарядьеАлександр Пелевин (писатель)Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаМузей ПобедыИоганн Себастьян БахПетр ЧайковскийСергей РахманиновАрхангельское (усадьба)МайкопМоскваВолгоградРостов-на-Донукуда сходить
 
 
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