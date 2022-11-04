https://ria.ru/20221104/nochiskusstv-1828997247.html

Мастер-классы, дефиле и экскурсии: как пройдет "Ночь искусств"

Мастер-классы, дефиле и экскурсии: как пройдет "Ночь искусств" - РИА Новости, 04.11.2022

Мастер-классы, дефиле и экскурсии: как пройдет "Ночь искусств"

Сегодня, 4 ноября, состоится десятая акция "Ночь искусств". Она приурочена к празднованию Дня народного единства и посвящена теме "Наши традиции". Лекции,... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T04:00

2022-11-04T04:00

2022-11-04T04:00

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третьяковская галерея

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сегодня, 4 ноября, состоится десятая акция "Ночь искусств". Она приурочена к празднованию Дня народного единства и посвящена теме "Наши традиции". Лекции, экскурсии, перформансы: о том, что стоит посетить, — в подборке РИА Новости. По бесплатным билетам можно посмотреть экспозиции в Новой Третьяковке: "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1", "Наталья Эльконина. Модель многомерного времени", "Снежный барс. Увидеть и сохранить", "История российского дизайна. Избранное".Также пройдет спецпроект "Ночь Дягилева". В программе — серия перформансов, созданных современными хореографами по мотивам постановок "Русского балета": "Послеполуденный отдых Фавна", "Весна священная" и "Петрушка".Однако вход на выставку "Дягилев. Генеральная репетиция" останется платным.С 19.00 до 23.00 (вход до 22.00) бесплатно можно посетить главное здание Пушкинского музея.В "Ночь искусств" Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и временные выставки продлевают работу до 23.00. Запанированы лекция "Что мы празднуем 4 ноября? История и предыстория Дня народного единства", экскурсии, встреча с музейным хранителем.В "Зарядье" состоятся экскурсии по парку, выставкам "ВЫПУСК'22" и "ЛИКИ", открытые встречи с писателями Александром Пелевиным и Дмитрием Даниловым, мастер-классы.РОСИЗО организует туры по экспозициям "Re: Renaissance", "Русский замок. Кузнечная летопись" и инсталляции "Новый человек", приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Вход бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться. В Музее Победы запланировано несколько мастер-классов. Например, гости научатся переносить фрагменты диорамы на холст. Также здесь покажут серию анимационных фильмов и исполнят сочинения Баха, Шопена, Листа, Чайковского, Рахманинова, Метнера, Монюшко.В музее-заповеднике "Архангельское" проведут мастер-классы по живописи и созданию русской народной куклы. Кроме того, гости могут посетить концерт классической музыки и бесплатные экскурсии. Для детей запланирована литературная программа. В Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока можно посетить постоянные и временные экспозиции. Также пройдут творческие встречи с мастерами по народным промыслам Русланом Костоковым и каллиграфии Хасаном Шеожевым. В 18.10 стартует дефиле "ДушуГрея", призера международного фестиваля моды, дизайна и искусства "Адмиралтейская игла" Горковенко Анны. В "Шолохов-Центре" музея-заповедника Шолохова состоится концерт Муниципального казачьего ансамбля "Ростов-Дон". Прозвучат песни казаков, а также эстрадные и авторские композиции в фольклорных обработках.В Музее-панораме "Сталинградская битва" на диорамах будут открыты интерактивные площадки. Подробнее о мероприятиях акции "Ночь кино" и условиях участия можно узнать на сайте КУЛЬТУРА.РФ.

https://ria.ru/20221102/dizayn-1828610179.html

https://ria.ru/20221102/kunstkamera-1828766129.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

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