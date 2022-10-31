https://ria.ru/20221031/pushkinskiy-1828194104.html
Пушкинский музей примет участие в акции "Ночь искусств"
Пушкинский музей примет участие в акции "Ночь искусств" - РИА Новости, 31.10.2022
Пушкинский музей примет участие в акции "Ночь искусств"
ГМИИ имени Пушкина примет участие в акции "Ночь искусств" 4 ноября, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:15
2022-10-31T18:15
2022-10-31T18:15
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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
акция "ночь искусств"
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина примет участие в акции "Ночь искусств" 4 ноября, сообщает пресс-служба институции.Вход будет бесплатным в залы постоянной экспозиции на первом этаже. "Залы второго этажа временно закрыты в связи со сменой экспозиции", — объяснили в музее.Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в России уже в десятый раз, в этом году она приурочена к Году культурного наследия.
https://ria.ru/20221021/suprematizm-1825320132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, акция "ночь искусств"
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Акция "Ночь искусств"
Пушкинский музей примет участие в акции "Ночь искусств"
Вход на постоянную экспозицию Пушкинского музея будет бесплатным в "Ночь искусств"