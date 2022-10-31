https://ria.ru/20221031/pushkinskiy-1828194104.html

Пушкинский музей примет участие в акции "Ночь искусств"

Пушкинский музей примет участие в акции "Ночь искусств" - РИА Новости, 31.10.2022

Пушкинский музей примет участие в акции "Ночь искусств"

ГМИИ имени Пушкина примет участие в акции "Ночь искусств" 4 ноября, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:15

2022-10-31T18:15

2022-10-31T18:15

культура

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

акция "ночь искусств"

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина примет участие в акции "Ночь искусств" 4 ноября, сообщает пресс-служба институции.Вход будет бесплатным в залы постоянной экспозиции на первом этаже. "Залы второго этажа временно закрыты в связи со сменой экспозиции", — объяснили в музее.Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в России уже в десятый раз, в этом году она приурочена к Году культурного наследия.

https://ria.ru/20221021/suprematizm-1825320132.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, акция "ночь искусств"