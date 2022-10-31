https://ria.ru/20221031/tretyakovka-1828176166.html
Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств"
Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств" - РИА Новости, 31.10.2022
Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств"
Третьяковская галерея примерт участие в акции "Ночь искусств", сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:07
2022-10-31T17:07
2022-10-31T17:07
культура
новости культуры
виктор васнецов
сергей третьяков
александр иванов (роскосмос)
россия
третьяковская галерея
выставки
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Третьяковская галерея примерт участие в акции "Ночь искусств", сообщает пресс-служба институции.В Новой Третьяковке будет открыта постоянная экспозиция и временные выставки: "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1", "Наталья Эльконина. Модель многомерного времени", "Снежный барс. Увидеть и сохранить", "История российского дизайна. Избранное".Вход на выставку "Дягилев. Генеральная репетиция" останется платным. Инженерный корпус и Храм-музей Святителя Николая в Толмачах будут закрыты.На "Ночи искусств" в Новой Третьяковке состоится спецпроект "Ночь Дягилева". В программе — серия перформансов, созданных современными хореографами по мотивам постановок "Русского балета": "Послеполуденный отдых Фавна", "Весна священная" и "Петрушка".В историческом здании будут открыты постоянная экспозиция и временные выставки: маршрут "Моя Третьяковка", "Александр Иванов. На пути к храму", "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022", маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова".Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в России уже в десятый раз, в этом году она приурочена к Году культурного наследия и проводится 4 ноября.
https://ria.ru/20221021/vystvka-1825658200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, виктор васнецов, сергей третьяков, александр иванов (роскосмос), россия, третьяковская галерея, выставки, музеи
Культура, Новости культуры, Виктор Васнецов, Сергей Третьяков, Александр Иванов (роскосмос), Россия, Третьяковская галерея, Выставки, Музеи
Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств"
Вход на выставки Новой Третьяковки в "Ночь искусств" будет по бесплатным билетам
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Третьяковская галерея примерт участие в акции "Ночь искусств", сообщает пресс-служба институции.
"В этот вечер посещение Новой Третьяковки, музея Аполлинария Васнецова, музея Виктора Васнецова, музея Павла и Сергея Третьяковых осуществляется по бесплатным билетам", — уточняется в сообщении.
В Новой Третьяковке будет открыта постоянная экспозиция и временные выставки: "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1", "Наталья Эльконина. Модель многомерного времени", "Снежный барс. Увидеть и сохранить", "История российского дизайна. Избранное".
Вход на выставку "Дягилев. Генеральная репетиция" останется платным. Инженерный корпус и Храм-музей Святителя Николая в Толмачах будут закрыты.
На "Ночи искусств" в Новой Третьяковке состоится спецпроект "Ночь Дягилева". В программе — серия перформансов, созданных современными хореографами по мотивам постановок "Русского балета": "Послеполуденный отдых Фавна", "Весна священная" и "Петрушка".
В историческом здании будут открыты постоянная экспозиция и временные выставки: маршрут "Моя Третьяковка", "Александр Иванов. На пути к храму", "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022", маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова".
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в России уже в десятый раз, в этом году она приурочена к Году культурного наследия и проводится 4 ноября.