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Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств" - РИА Новости, 31.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221031/tretyakovka-1828176166.html
Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств"
Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств" - РИА Новости, 31.10.2022
Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств"
Третьяковская галерея примерт участие в акции "Ночь искусств", сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:07
2022-10-31T17:07
культура
новости культуры
виктор васнецов
сергей третьяков
александр иванов (роскосмос)
россия
третьяковская галерея
выставки
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Третьяковская галерея примерт участие в акции "Ночь искусств", сообщает пресс-служба институции.В Новой Третьяковке будет открыта постоянная экспозиция и временные выставки: "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1", "Наталья Эльконина. Модель многомерного времени", "Снежный барс. Увидеть и сохранить", "История российского дизайна. Избранное".Вход на выставку "Дягилев. Генеральная репетиция" останется платным. Инженерный корпус и Храм-музей Святителя Николая в Толмачах будут закрыты.На "Ночи искусств" в Новой Третьяковке состоится спецпроект "Ночь Дягилева". В программе — серия перформансов, созданных современными хореографами по мотивам постановок "Русского балета": "Послеполуденный отдых Фавна", "Весна священная" и "Петрушка".В историческом здании будут открыты постоянная экспозиция и временные выставки: маршрут "Моя Третьяковка", "Александр Иванов. На пути к храму", "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022", маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова".Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в России уже в десятый раз, в этом году она приурочена к Году культурного наследия и проводится 4 ноября.
https://ria.ru/20221021/vystvka-1825658200.html
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новости культуры, виктор васнецов, сергей третьяков, александр иванов (роскосмос), россия, третьяковская галерея, выставки, музеи
Культура, Новости культуры, Виктор Васнецов, Сергей Третьяков, Александр Иванов (роскосмос), Россия, Третьяковская галерея, Выставки, Музеи
17:07 31.10.2022
 
Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств"

Вход на выставки Новой Третьяковки в "Ночь искусств" будет по бесплатным билетам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Третьяковская галерея примерт участие в акции "Ночь искусств", сообщает пресс-служба институции.
"В этот вечер посещение Новой Третьяковки, музея Аполлинария Васнецова, музея Виктора Васнецова, музея Павла и Сергея Третьяковых осуществляется по бесплатным билетам", — уточняется в сообщении.
В Новой Третьяковке будет открыта постоянная экспозиция и временные выставки: "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1", "Наталья Эльконина. Модель многомерного времени", "Снежный барс. Увидеть и сохранить", "История российского дизайна. Избранное".
Вход на выставку "Дягилев. Генеральная репетиция" останется платным. Инженерный корпус и Храм-музей Святителя Николая в Толмачах будут закрыты.
На "Ночи искусств" в Новой Третьяковке состоится спецпроект "Ночь Дягилева". В программе — серия перформансов, созданных современными хореографами по мотивам постановок "Русского балета": "Послеполуденный отдых Фавна", "Весна священная" и "Петрушка".
В историческом здании будут открыты постоянная экспозиция и временные выставки: маршрут "Моя Третьяковка", "Александр Иванов. На пути к храму", "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022", маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова".
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в России уже в десятый раз, в этом году она приурочена к Году культурного наследия и проводится 4 ноября.
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КультураНовости культурыВиктор ВаснецовСергей ТретьяковАлександр Иванов (роскосмос)РоссияТретьяковская галереяВыставкиМузеи
 
 
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