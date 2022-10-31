https://ria.ru/20221031/tretyakovka-1828176166.html

Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств"

Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств" - РИА Новости, 31.10.2022

Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств"

Третьяковская галерея примерт участие в акции "Ночь искусств", сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:07

2022-10-31T17:07

2022-10-31T17:07

культура

новости культуры

виктор васнецов

сергей третьяков

александр иванов (роскосмос)

россия

третьяковская галерея

выставки

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Третьяковская галерея примерт участие в акции "Ночь искусств", сообщает пресс-служба институции.В Новой Третьяковке будет открыта постоянная экспозиция и временные выставки: "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1", "Наталья Эльконина. Модель многомерного времени", "Снежный барс. Увидеть и сохранить", "История российского дизайна. Избранное".Вход на выставку "Дягилев. Генеральная репетиция" останется платным. Инженерный корпус и Храм-музей Святителя Николая в Толмачах будут закрыты.На "Ночи искусств" в Новой Третьяковке состоится спецпроект "Ночь Дягилева". В программе — серия перформансов, созданных современными хореографами по мотивам постановок "Русского балета": "Послеполуденный отдых Фавна", "Весна священная" и "Петрушка".В историческом здании будут открыты постоянная экспозиция и временные выставки: маршрут "Моя Третьяковка", "Александр Иванов. На пути к храму", "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022", маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова".Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в России уже в десятый раз, в этом году она приурочена к Году культурного наследия и проводится 4 ноября.

https://ria.ru/20221021/vystvka-1825658200.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, виктор васнецов, сергей третьяков, александр иванов (роскосмос), россия, третьяковская галерея, выставки, музеи