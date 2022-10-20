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Биография Элизабет Трасс

Биография Элизабет Трасс - РИА Новости, 20.10.2022

Биография Элизабет Трасс

Британский политик Элизабет (Лиз) Трасс родилась 26 июля 1975 года. Детские годы провела в Лидсе (графство Йоркшир). РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:14

2022-10-20T16:14

2022-10-20T16:25

справки

лиз трасс

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Британский политик Элизабет (Лиз) Трасс родилась 26 июля 1975 года. Детские годы провела в Лидсе (графство Йоркшир).Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.В 17 лет стала активным членом либеральных демократов, во время учебы возглавляла университетское либерально-демократическое общество. На последнем курсе университета перешла к консерваторам.После окончания университета работала коммерческим директором в нефтегазовой компании Shell, а затем директором по экономике в телекоммуникационной компании Cable & Wireless.В 2008 году была назначена заместителем директора аналитического центра Reform.В 2010 году после двух безуспешных попыток была избрана в парламент от консерваторов юго-западного Норфолка.В сентябре 2012 года премьер-министр Великобритании (2010-2016) Дэвид Кэмерон назначил ее на должность парламентского помощника министра образования.С июля 2014 года Трасс занимала должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.В июле 2016 года Элизабет Трасс была назначена лорд-канцлером и государственным секретарем юстиции в первом кабинете (2016-2017) Терезы Мэй.С июня 2017 года она была главным секретарем казначейства во втором правительстве Терезы Мэй.24 июля 2019 года Элизабет Трасс была назначена министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании в правительстве Бориса Джонсона.10 сентября 2019 года она также была назначена министром по делам женщин и равноправия.15 сентября 2021 года Элизабет Трасс была назначена министром иностранных дел и международного развития Великобритании.10 июля 2022 года после отставки премьер-министра Бориса Джонсона Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.5 сентября стало известно, что Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании и вскоре станет премьер-министром страны. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.Трасс пообещала на новом посту "сразу взяться за дело" с целью восстановления экономики и обеспечения "проигрыша" России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещала "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.Лиз Трасс также пообещала в случае ее избрания премьер-министром страны стать "самым большим другом" Киева и удвоить поддержку Украины. 5 сентября 2022 года Лиз Трасс была избрана лидером Консервативной партии. Сообщалось, что она получила наименьшее большинство голосов с момента введения новой системы выборов в Британии в 1998 году. Она набрала 57,4% голосов, ее соперник – экс-глава минфина Риши Сунак – 42,6%. 6 сентября королева Британии Елизавета II (1926-2022) поручила Лиз Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера. Трасс стала третьей женщиной на посту премьер-министра Великобритании. Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План представил в парламенте бывший глава минфина Квази Квартенг, проект предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в 14 сентября Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В тот же день в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. 19 сентября в отставку подала глава МВД Британии Суэлла Браверман.20 октября Элизабет Трасс заявила, что покидает пост премьер министр Британии. Она уточнила, что останется главой правительства, пока не будет выбран ее преемник.Элизабет Трасс замужем, у нее две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, лиз трасс, великобритания