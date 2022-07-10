https://ria.ru/20220710/trass-1801593245.html

Глава британского МИД сообщила о выдвижении на пост премьера

Глава британского МИД сообщила о выдвижении на пост премьера - РИА Новости, 11.07.2022

Глава британского МИД сообщила о выдвижении на пост премьера

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-10T23:58

2022-07-10T23:58

2022-07-11T00:40

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства."Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", - написала Трасс в статье для газеты Telegraph.Министр пообещала на новом посту "сразу взяться за дело" с целью восстановления экономики и обеспечения "проигрыша" России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещает "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.Глава британского МИД подчеркнула, что на занимаемой ныне должности она "помогла возглавить международные ответные меры" на спецоперацию РФ на Украине, а также ввела пакет жестких санкций. По мнению Трасс, Британия сталкивается с "огромными вызовами за рубежом, от агрессивной России до все более напористого Китая".Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220710/britaniya-1801483449.html

https://ria.ru/20220710/dzhonson-1801486810.html

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лиз трасс, великобритания, в мире