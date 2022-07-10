23:58 10.07.2022 (обновлено: 00:40 11.07.2022)
Глава британского МИД сообщила о выдвижении на пост премьера
Глава британского МИД Трасс пообещала снизить налоги в случае избрания на пост премьера
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
"Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", - написала Трасс в статье для газеты Telegraph.
Министр пообещала на новом посту "сразу взяться за дело" с целью восстановления экономики и обеспечения "проигрыша" России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещает "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.
Глава британского МИД подчеркнула, что на занимаемой ныне должности она "помогла возглавить международные ответные меры" на спецоперацию РФ на Украине, а также ввела пакет жестких санкций. По мнению Трасс, Британия сталкивается с "огромными вызовами за рубежом, от агрессивной России до все более напористого Китая".
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Глава британского МИД подчеркнула, что на занимаемой ныне должности она "помогла возглавить международные ответные меры" на спецоперацию РФ на Украине, а также ввела пакет жестких санкций. По мнению Трасс, Британия сталкивается с "огромными вызовами за рубежом, от агрессивной России до все более напористого Китая".
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.