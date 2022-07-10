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Глава британского МИД сообщила о выдвижении на пост премьера - РИА Новости, 11.07.2022
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Глава британского МИД сообщила о выдвижении на пост премьера
Глава британского МИД сообщила о выдвижении на пост премьера - РИА Новости, 11.07.2022
Глава британского МИД сообщила о выдвижении на пост премьера
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-10T23:58
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства."Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", - написала Трасс в статье для газеты Telegraph.Министр пообещала на новом посту "сразу взяться за дело" с целью восстановления экономики и обеспечения "проигрыша" России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещает "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.Глава британского МИД подчеркнула, что на занимаемой ныне должности она "помогла возглавить международные ответные меры" на спецоперацию РФ на Украине, а также ввела пакет жестких санкций. По мнению Трасс, Британия сталкивается с "огромными вызовами за рубежом, от агрессивной России до все более напористого Китая".Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220710/britaniya-1801483449.html
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лиз трасс, великобритания, в мире
23:58 10.07.2022 (обновлено: 00:40 11.07.2022)
 
Глава британского МИД сообщила о выдвижении на пост премьера

Глава британского МИД Трасс пообещала снизить налоги в случае избрания на пост премьера

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
"Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", - написала Трасс в статье для газеты Telegraph.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид и премьер-министр Борис Джонсон во время брифинга на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 00:45
В Британии два новых кандидата вступили в гонку за пост премьера
Министр пообещала на новом посту "сразу взяться за дело" с целью восстановления экономики и обеспечения "проигрыша" России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещает "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.

Глава британского МИД подчеркнула, что на занимаемой ныне должности она "помогла возглавить международные ответные меры" на спецоперацию РФ на Украине, а также ввела пакет жестких санкций. По мнению Трасс, Британия сталкивается с "огромными вызовами за рубежом, от агрессивной России до все более напористого Китая".

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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Лиз ТрассВеликобританияВ мире
 
 
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